Abbigliamento termico per bambini: idee e consigli

Durante la stagione invernale è importante che i bambini non soffrano il freddo, specialmente in situazioni specifiche che li portano a trascorrere molto tempo all’aria aperta esponendoli a temperature rigide. Scegliere abbigliamento e intimo termico è un’ottima soluzione per tenere i bambini al caldo e all’asciutto.

Questi capi generalmente sono realizzati in uno speciale tessuto tecnico che aderisce alla pelle, in grado di isolare il corpo proteggendolo dagli agenti esterni come freddo, vento e pioggia. I migliori tessuti termici su cui puntare sono elastan, nylon, poliestere e polipropilene. Sono composti da due strati: il primo, quello che sta a contatto con la pelle, conserva il calore del corpo, mentre il secondo tiene sotto controllo la sudorazione assolvendo una funzione traspirante.

L’abbigliamento termico si presta a un’infinità di utilizzi. Può essere usato dai bimbi se giocano all’aperto (per esempio a calcio) o se sono soliti andare allo stadio, per esempio. Maglie, pantaloni, calzamaglie e calzini termici sono i capi ideali da mettere in valigia per un viaggio nel Nord Europa oppure per un weekend in montagna, anche perché risultano sottili e compatti senza ingombrare. Non a caso, sono pensati per essere indossati sotto altri indumenti per ridurre la perdita di calore: non infagottano i più piccoli ma permettono loro di muoversi agevolmente e di stare comodi.

Abbigliamento termico per la montagna

Chiunque stia partendo per una gita in montagna dovrebbe fare scorta di abbigliamento e intimo termico. Tra i capi da avere consigliamo prima di tutto le maglie termiche a maniche lunghe, ancora meglio se con mezzo collo per tenere al riparo la gola dei bimbi.

WEDZE, Maglia termica sci bambina 500 1/2 ZIP rosa. Prezzo: 14,99€ su decathlon.it

Per completare il look occorre poi un pantalone termico, ma attenzione. La scelta del modello giusto non può prescindere da alcune caratteristiche ben precise: i pantaloni termici devono essere comodi, per far sì che i bimbi riescano a muoversi senza difficoltà, resistenti ed elastici per scongiurare eventuali strappi.

WEDZE, Pantaloni termici sci bambino 100 blu. Prezzo: 11,99€ su decathlon.it

L’abbigliamento termico bambini è adatto anche alla pratica dello sci. Nei negozi specializzati, come Decathlon, si trovano tantissime proposte interessanti dal buon rapporto qualità-prezzo.

Rough Radical Lola, Intimo termico per bambini per lo sci. Prezzo: 39,99€ su decathlon.it

Vi suggeriamo di dare un’occhiata anche su Amazon, dove è possibile acquistare a prezzi convenienti vari modelli di set termico bambino e bambina composti da maglietta e pantaloni.

Terecey, Set Termico Traspirante Bambino. Prezzo: 21,99€

Idee abbigliamento per bambino

I pantaloni termici bambino possono essere indossati al di sotto di tute e jeans per assicurarsi che le gambe non soffrano il freddo.

Odlo, Bambini Pantaloni Tecnici. Prezzo: 28,19€ – 35,99€

Per la parte superiore dell’outfit, le magliette termiche girocollo sono le più versatili e le più facili da abbinare. Fatele indossare ai bambini sotto pull e cardigan per tenerli bene al caldo.

CMP, Maglia Intima Tecnica Bambino. Prezzo: 14,52€ – 14,99€

I principali brand che si occupano di abbigliamento termico suggeriscono, ormai, modelli per tutti i gusti e declinati in molti colori diversi. Questo perché i capi termici possono essere indossati anche da soli se le temperature lo consentono.

Channo, Intimo Termico Bambini Mezzo Collo Maniche Lunghe. Prezzo: 12,99€

Indossare ai piedi dei calzini termici fa sicuramente la differenza. I maschietti possono metterli con le loro scarpe da ginnastica o con degli scarponcini. Pur essendo molto pesanti, infatti, si adattano a diverse calzature. I calzini termici sono adatti anche allo sci e non possono mancare nella valigia per un’eventuale gita in montagna.

Occulto, Calze da Sci per Bambini. Prezzo: 14,99€

Abbigliamento bambina: i capi anti-freddo da avere

Per quanto riguarda l’abbigliamento e l’intimo termico bambina, i leggings termici sono uno di quei capi su cui conviene investire. I più caldi in assoluto sono quelli felpati rivestiti internamente di pile.

Adorel, Leggings Termici Invernali Bambina. Prezzo: 18,99€

In commercio si trovano anche i collant termici felpati, da poter indossare sotto i pantaloni oppure a vista con abitini e gonne.

Runmeihe, Collant Felpati Bambine. Prezzo: 14,99€

Se avete in programma un viaggio in una località molto fredda o il progetto di trascorrere del tempo all’aria aperta – pensiamo, per esempio, ai tanti mercatini invernali che affollano le città italiane nel periodo delle feste – non sono da sottovalutare neppure i set termici bambina, pratici e nella maggior parte dei casi davvero convenienti. Come quelli per i maschietti, comprendono maglietta a maniche lunghe e pantaloni coordinati.

Meteor, Set Termico Bambina Maglia Maniche Lunghe e Pantaloni. Prezzo: 34,99€ – 48,09€

Abbigliamento termico neonati

Risulta difficile trovare abbigliamento e intimo termico specifico per neonati, anche perché la loro pelle sensibile gradisce soprattutto i tessuti e le fibre naturali. Vi sono, però, dei capi che tornano molto utili quando non si ha proprio idea di come vestire un bambino in inverno, specialmente in caso di freddo estremo.

Tra questi spiccano senza alcun dubbio i body termici per neonati. Con collo a lupetto e a manica lunga, sono morbidi e realizzati in caldo cotone.

Ellepi, Body Lupetto Manica Lunga. Prezzo: 22,00€ – 32,97€

Alcuni brand propongono calzamaglie in fibre naturali caldissime adatte ai bimbi più piccoli. Vi consigliamo di scegliere un modello confortevole che sia compatibile con l’uso del pannolino.

Prisco, Calzamaglia Neonato Termocotone. Prezzo: 12,50€

In copertina Foto di Pressfoto Via Freepik.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.