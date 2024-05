Abiti Comunione bambina e bambino: i più belli

La primavera porta con sé tantissime cerimonie e occasioni importanti, tra cui la Prima Comunione. Scegliere gli abiti per la Comunione dei bambini fa parte dei tanti preparativi per la cerimonia e per il ricevimento che, in genere, la famiglia organizza con parenti e amici.

Non esistono delle regole rigide su come vestire i bambini per la Prima Comunione, ma è opportuno tenere presenti alcuni accorgimenti quando ci si approccia all’acquisto dell’abito per questo evento. In Chiesa solitamente si indossa una tunica, uguale per tutti, quindi l’abito della Comunione va indossato al di sotto oppure sfoggiato subito dopo la Messa.

I bambini ricevono la Prima Comunione a 9-10 anni circa, età in cui hanno già le idee chiare su cosa indossare. Renderli partecipi della scelta del look per la giornata è d’obbligo, anche perché è fondamentale che si sentano a loro agio.

Di seguito alcuni abiti Comunione bambina e bambino da acquistare online, da quelli firmati dalle migliori marche, alle proposte economiche, tra modelli semplici e più particolari.

Abiti Comunione bambina

Gli abiti Comunione per bambina sono generalmente bianchi o comunque molto chiari, declinati in sfumature tenui come l’avorio e il color champagne.

Aibaowedding. Abito Comunione Lungo Bambina. Prezzo: 52,53€

Il cosiddetto vestito Comunione sposina, ispirato nelle fattezze agli abiti da sposa, continua a essere molto apprezzato sia dalle bambine che dalle mamme, che lo scelgono spesso e volentieri per le loro piccole.

PLWEDDING, Vestito Tulle. Prezzo: 40,91€

Si spazia dai vestiti Comunione per bambina semplici, realizzati con tessuti leggeri e scivolati come lo chiffon, ai modelli più strutturati che prevedono gonne in tulle o in taffetà.

Aibaowedding, Abito Lungo Chiffon Boho. Prezzo: 48,86€

Gli abiti decorati, con corpetto e gonna ricamati, sono la scelta ideale per un outfit da Prima Comunione davvero elegante e ricercato.

Bunny Lulu, Vestito Principessa. Prezzo: 47,99€

Happy Girls, Vestito Top Pizzo. Prezzo: 50,18€

A onor del vero, però, il classico vestito da Comunione bianco non piace a tutte e non è l’unica possibilità di scelta. Gli abiti da Comunione bambina colorati sono ormai di grande tendenza e, inoltre, risultano molto più versatili e sfruttabili di quelli bianchi anche in vista di occasioni future come altre cerimonie.

Grace Karin, Vestito Elegante. Prezzo: 34,99€

I colori pastello come l’azzurro e il rosa restano i più quotati. La Prima Comunione di solito si celebra in primavera e la palette cromatica dei colori tenui si addice particolarmente a questo periodo dell’anno.

Maya Deluxe, Abito Midi Paillettes. Prezzo: 50,68€

In alternativa è possibile scegliere anche abiti per la Comunione fantasia, con motivi delicati come quelli floreali. A tal proposito, Monnalisa propone abiti per la Prima Comunione a fiori davvero bellissimi.

Monnalisa, Abito Floreale. Prezzo: 139,00€

Non mancano gli abiti Comunione bambina con pantaloni, pensati per chi predilige la comodità anche nelle occasioni più formali. Le jumpsuit (o tute) sono pratiche e stilose, meno inflazionate rispetto ai soliti vestiti.

Mayoral, Tuta Plumetis Bambina. Prezzo: 59,95€ su mayoral.com

Il look della Prima Comunione deve essere curato nel dettaglio, per cui è bene prestare attenzione anche all’acconciatura e alla scelta degli accessori.

IYOU, Fascia Capelli Comunione. Prezzo: 14,66€

Fasce e coroncine di fiori impreziosiscono i capelli, che siano raccolti oppure sciolti, aggiungendo un tocco speciale al look della Prima Comunione.

IYOU, Cerchietto Floreale. Prezzo: 13,66€

Per quanto riguarda le scarpe, le ballerine con cinturino stile Mary Jane sono la tendenza della stagione. Anche per le calzature il colore da preferire per la Prima Comunione è il bianco.

Geox, Ballerina Jr. Pliè. Prezzo: 30,00€

Abiti Comunione bambino

Proprio come gli abiti per la Cresima, anche i vestiti per la Comunione dei bambini maschi si ispirano prevalentemente ai completi eleganti dei più grandi. I colori chiari come il sabbia vanno per la maggiore: sono luminosi e risultano nel complesso meno formali rispetto al blu notte e al nero.

Botong, 3 pezzi Vestito Formale. Prezzo: 63,74€

Lo stesso dicasi per l’azzurro, un altro colore molto apprezzato dai bambini. I maschietti possono scegliere completi composti da giacca, panciotto, camicia e pantalone oppure non indossare il blazer e puntare per la parte superiore solo su gilet e camicia.

Lolanta, Set 4 Pezzi Bambino. Prezzo: 39,98€

Lolanta, Abito Cerimonia 4 pezzi Ragazzo. Prezzo: 39,98€

Soprattutto in vista delle giornate più calde, non sono da sottovalutare gli abiti da Comunione bambino dal mood sportivo che prevedono l’uso dei bermuda. Sono molto interessanti, a tal proposito, le proposte di Monnalisa.

Monnalisa, Completo 2 pezzi Seersucker. Prezzo: 385,00€ su monnalisa.com

Eleganza estrema e stile classico, invece, per gli abiti da Comunione bambino di Carlo Pignatelli Junior, uno dei brand più venduti nel settore dell’abbigliamento da cerimonia per i più piccoli.

Carlo Pignatelli Junior, Abito da Ragazzo – 91101 – Bianco/Blu. Prezzo: 399,95€ online e presso i rivenditori autorizzati

Il catalogo del marchio include completi stile smoking e abiti caratterizzati da stampe quali pois e righe abbinate in chiave mix & match.

Carlo Pignatelli Junior, Smoking da Ragazzo 91107 Nero. Prezzo: 234,95€ online e presso i rivenditori autorizzati

Anche per il look da Prima Comunione dei maschietti gli accessori rivestono un ruolo importantissimo. Sono in grado di connotare l’outfit di maggiore personalità e di aggiungere un tocco di colore laddove necessario. Sono originali e giocose le bretelle, da abbinare a cravatta o papillon.

BomGuard, Bretelle Bambino. Prezzo: 11,99€

E proprio il papillon, ancor più della cravatta, è uno degli accessori che non può mancare per un abito Comunione bambino davvero elegante. I modelli monocromatici declinati in toni classici come il nero e il blu sono intramontabili, anche se molto dipende ovviamente dai colori dell’outfit.

Miobo, Papillon. Prezzo: 8,03€

Sono spiritosi e particolarissimi i papillon fantasia, con motivi geometrici minimal ma di impatto.

BomGuard, Papillon Fantasia. Prezzo: 10,99€

Scelto l’abito e il papillon, il look va completato con le scarpe giuste ed eventualmente con una bella cintura in pelle. Per quanto riguarda le calzature è possibile optare per un paio di mocassini oppure, se si preferisce un look più casual e sportivo, per un paio di sneakers che il bambino potrà utilizzare tutti i giorni.

Bruno Marc, Mocassini Eleganti Bambino. Prezzo: 29,99€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***