Abiti per la cresima ragazzo e ragazza: idee per outfit eleganti

Gli abiti per la cresima dei ragazzi devono essere eleganti, adatti a questa importante cerimonia religiosa, ma al tempo stesso non troppo impegnativi. Che si tratti di abbigliamento per la cresima di un ragazzo o di una ragazza individuare l’outfit giusto può creare dei dubbi, ma fortunatamente online sono disponibili tantissime proposte look tra cui poter scegliere.

Prima di tutto, è bene tenere presente che il sacramento della cresima di solito si riceve in un’età compresa tra i 12 e i 14 anni, quindi nel periodo delle scuole medie. Non si ha più a che fare con dei bambini ma con adolescenti, per cui è fondamentale che siano i ragazzi a scegliere il proprio abbigliamento per la cerimonia e per il ricevimento.

Di seguito una selezione di abiti per la cresima da acquistare in questa stagione, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Abiti cresima ragazzo

L’outfit ideale per la cresima di un ragazzo di 12 anni, 13 anni o 14 anni è senza alcun dubbio il completo classico, un abito da cerimonia simile in tutto e per tutto ai modelli pensati per gli adulti. A seconda del proprio gusto è possibile scegliere tra set da 4 pezzi – composti da giacca, pantaloni, gilet e camicia – o da 3 pezzi – senza gilet o panciotto – da completare con i giusti accessori.

Freebily, Completo Bambino Elegante 4 Pezzi. Prezzo: 37,99€ – 49,19€

La palette di colori con cui potersi sbizzarrire è davvero molto ampia. Si spazia dai colori neutri e tenui come il sabbia e il beige ai colori più intensi e decisi come il blu navy. Meglio evitare, invece, il nero che rischia di risultare fin troppo cupo e serioso.

Jack&Jones, Abito Bambini Ragazzi. Prezzo: 80,75€ – 82,68€

Alcuni completi da ragazzi per la cresima sono senza giacca. Questi sono particolarmente adatti alla stagione primaverile ed estiva e possono, eventualmente, essere indossati con un maglioncino di filo da poggiare sulle spalle qualora la giornata dovesse rivelarsi fresca.

Lolanta, 4 Pezzi Bambini Ragazzi Panciotto Set Elegante. Prezzo: 39,98€

Un altro colore molto bello è il grigio in tutte le sue sfumature, dal grigio perla al grigio antracite. Tra i trend del momento si distinguono gli abiti a quadretti o gessati, per smorzare l’austerità dell’outfit con completo e renderlo più spiritoso. Il papillon va per la maggiore, ma non è l’unica opzione.

Mintgreen, 3 Pezzi Set Ragazzo Giacca e Pantaloni con Cravatta. Prezzo: 67,90€

Chi preferisce i look classici e formali per la cresima tende a preferire la cravatta, monocromatica e da scegliere in tinta con l’abito oppure fantasia ma in una palette cromatica affine al colore del vestito.

OppoSuits, Completo Elegante. Prezzo: 64,95€

SIRRI, Abito Formale Ragazzo. Prezzo: 61,99€ – 67,99€

Molti ragazzi non si sentono a proprio agio con giacca e pantalone. In questo caso meglio puntare su un completo da ragazzo elegante sportivo, composto da 2 pezzi che si possono sfruttare anche dopo la cerimonia.

Mayoral, Bermuda Chino Basic. Prezzo: 26,00€ – 34,99€

Mayoral propone interessanti combinazioni tra cui poter scegliere, suggerendo sia pantaloni lunghi che bermuda modello chino perfetti per il periodo caldo.

Mayoral, Pantalone Chino. Prezzo: 24,74€ – 39,23€

Le camicie in lino sono fresche e traspiranti, molto comode e quindi adatte alle cresime estive. In alternativa alla solita camicia a maniche lunghe si può scegliere un modello a maniche corte per un mood più casual.

Mayoral, Camicia Elegante. Prezzo: 31,95€

Spring & Gege, Ragazzo Camicia a Maniche Corte. Prezzo: 21,79€ – 22,79€

Abiti cresima ragazza

La scelta si fa ancora più difficile quando ci si approccia all’acquisto degli abiti per la cresima di una ragazza. La maggior parte delle cresimande opta per il vestito che, dovendo essere indossato in chiesa, dovrebbe arrivare all’altezza del ginocchio o comunque non essere né troppo corto né eccessivamente scollato.

Per le cresime estive, se le spalle o la schiena sono scoperte è meglio abbinare una giacchina corta, un bolero o un coprispalle. I modelli di abito da preferire sono quelli con linea ad A, quindi leggermente svasati.

Cocila, Vestito Cocktail. Prezzo: 24,49€ – 26,79€

I colori su cui poter puntare sono tantissimi: si spazia dai colori pastello ai classici blu, grigio o beige. I tessuti dovrebbero essere quanto più possibile freschi e leggeri, così da non infagottare la figura. Si rivelano adatti alle cerimonie estive materiali come lo chiffon e il tulle.

PLWEDDING, Chiffon A-Line Abito. Prezzo: 26,64€ – 30,90€

Se si desidera mettere in risalto il punto vita è possibile scegliere modelli con cintura incorporata o con fascia in vita.

Grace Karin, Abito Ragazze Chiffon. Prezzo: 29,95€

Happy Rose, Abito da ragazza a fiori. Prezzo: 39,99€

Per look più ricercati ed eleganti via libera ai corpetti ricamati e ai tessuti effetto jacquard, con delicate trame in rilievo tono su tono.

iEFieL, Vestito da cerimonia. Prezzo: 19,99€ – 25,59

Mayoral, Vestito Jacquard Fiore. Prezzo: 63,95€

I ricami rendono immediatamente più elegante anche un abito molto semplice e minimal, come dimostrano alcune delle nuove creazioni firmate Mayoral per questa stagione delle cerimonie disponibili in tutte le taglie, fino ai 16-18 anni.

Mayoral, Vestito Guipure. Prezzo: 37,49€ – 57,26€

Non tutte le ragazzine amano gli abiti. Spesso si sentono a disagio perché non sono abituate a indossarli oppure, semplicemente, prediligono uno stile più moderno. In tal caso, un’ottima opzione è rappresentata dalla tuta elegante. Le tute o jumpsuit sono capi di abbigliamento che da sole fanno il look e sono facilmente sfruttabili anche per la vita di tutti i giorni.

IDO, Tuta Elegante Cerimonia Ragazza. Prezzo: 95,00€

I modelli con pantalone palazzo o comunque a gamba larga sono molto di tendenza e, inoltre, risultano pratici e freschissimi. Alle tute con spalline sottili, che lasciano scoperte le spalle, è preferibile abbinare un pull leggero o una giacchina.

Lapillo, Tuta Intera. Prezzo: 25,50€

I completi tailleur da ragazza sono un’altra buona idea se si desidera sfoggiare un look da cresima elegante ma non “ingessato”, attuale e al passo con i tempi. Sono generalmente composti da giacca e pantalone o da giacca e gonna. Possono essere indossati con una semplice t-shirt bianca e con le sneakers, se lo si preferisce.

IDO, Completo Tailleur Ragazza. Prezzo: 71,99€ – 135,00€

