Addobbi compleanno per la festa dei bambini: i kit più belli

Gli addobbi di compleanno sono fondamentali per creare in casa un’atmosfera divertente e spensierata quando si decide di organizzare una festa per il proprio bambino o la propria bambina, in famiglia ma soprattutto con altri piccoli amici. Armandosi di fantasia, creatività e buona volontà è possibile realizzare addobbi di compleanno fai da te, in completa autonomia, ma chi non ha tempo (o modo) di cimentarsi con gli addobbi diy può ugualmente riuscire nel proprio intento acquistandone di già pronti all’uso.

Di seguito, una selezione di addobbi di compleanno per i bambini da comprare su Amazon, tra cui alcune decorazioni economiche irresistibili.

Addobbi compleanno bimba: dai Me contro Te a Mercoledì Addams

Il primo step, quando si organizza una festa di compleanno, è individuare il tema. Uno dei più gettonati in assoluto, sia tra i maschietti che tra le femminucce ma amatissimo soprattutto dalle bambine, è quello dei Me contro Te. Il duo ha saputo conquistare nel corso degli ultimi anni un pubblico sempre più ampio e sono tanti gli spunti a cui potersi ispirare per una festa a tema impeccabile.

Un’idea è quella di acquistare degli inviti di compleanno a tema Me contro Te, da distribuire tra gli amichetti e i compagni di scuola.

Printservis, 20 inviti per Festa di Compleanno Me contro Te. Prezzo: 7,99€

Su Amazon sono disponibili anche dei tatuaggi temporanei dei Me contro Te da proporre ai bambini e alle bambine all’ingresso, non appena arrivati alla festa, come una sorta di timbro per accedere al party. Bicchieri e piatti dei Me contro Te sono quasi sempre sold out su Amazon, ma con un pizzico di fortuna è possibile reperirli sia online che nei negozi specializzati in addobbi e decorazioni.

Me Contro Te, 15 Tatuaggi Temporanei. Prezzo: 5,99€

Tanti i kit di compleanno completi tra cui poter scegliere, comprensivi di piatti, bicchieri, tovaglia e tutto ciò che può occorrere per decorare la tavola. Il grande successo del live action Barbie, uscito al cinema alcuni mesi fa, ispira il set di addobbi compleanno bambina qui sotto, dedicato proprio all’iconica bambola dai capelli biondi.

Amycute, 81 pezzi Set Compleanno Barbie. Prezzo: 21,99€

Se la vostra bambina stravede per Frozen, trasformate la casa in un suggestivo regno dei ghiacci. Festoni, palloncini e addobbi ispirati a Elsa e Anna faranno la felicità della festeggiata e dei suoi invitati, catapultandoli in un mondo magico.

NOVBAON, Set per Feste di Compleanno Frozen. Prezzo: 22,95€

Per le bimbe più piccole, ispiratevi alla tenerezza del cartone Lilo & Stitch. Con il loro aspetto buffo, Lilo e la sua amichetta Angel renderanno unico e speciale il party di compleanno di ogni bambina.

Amycute, 82 pezzi Kit Compleanno Stitch. Prezzo: 23,99€

Restiamo in casa Disney con una delle protagoniste femminili più celebri: Minnie. A lei si ispira il kit di compleanno bimba qui di seguito, che include palloncini, festoni, bicchieri, tovaglioli, piattini e cappellini.

BBAUER, 93 pezzi Decorazioni Minnie Compleanno. Prezzo: 24,99€

Resiste in cima alla wishlist delle bambine il party a tema Principesse Disney. D’altronde, è davvero difficile scegliere tra Jasmine, Belle, Ariel, Cenerentola e le altre: molto meglio averle tutte insieme alla propria festa di compleanno!

NOVBAON, Kit Compleanno Principesse. Prezzo: 23,95€

Per un’ambientazione fiabesca e da sogno, dai colori pastello e luminosi, puntate sull’unicorno, creatura fantastica tra le più iconiche in assoluto.

YCWSSB, Set Festa Compleanno 72 pezzi Unicorno. Prezzo: 15,99€

Per le bimbe che preferiscono uno stile più dark, invece, non c’è niente di meglio di Mercoledì Addams. La serie Netflix che la vede protagonista è pronta a tornare sugli schermi con la sua seconda stagione. Nell’attesa di ritrovarla, create un’atmosfera da brivido con piatti, bicchieri e altri addobbi di compleanno ad hoc.

Amycute, 81 pezzi Set Compleanno Mercoledì. Prezzo: 23,99€

Addobbi compleanno bimbo, tra supereroi e videogiochi

Le possibilità di scelta non mancano neppure in termini di addobbi compleanno bimbo. Su Amazon si trovano un’infinità di kit di addobbi di compleanno con cui rendere felici i maschietti, ispirati all’immaginario dei fumetti, dei videogiochi e non solo.

Con i supereroi è davvero difficile sbagliare, per cui acquistare un kit di addobbi compleanno a tema Avengers è sempre una buona idea. Attrezzatevi con festoni, piatti e bicchieri che ritraggono Hulk, Thor e gli altri e organizzate dei giochi di ruolo, lasciando scegliere a ciascun invitato il proprio supereroe del cuore.

Amycute, Set Compleanno Avengers. Prezzo: 23,99€

In alternativa, se il piccolo di casa apprezza un supereroe in particolare, ispiratevi a lui per il tema del party di compleanno. Su Amazon è disponibile, per esempio, questo kit di compleanno Spiderman economico ma completo con cui fare un figurone.

Usizaxol, Kit Compleanno Spiderman. Prezzo: 15,95€

Per i più piccoli vi consigliamo invece il kit di compleanno di Bing, coniglietto nero protagonista dell’omonimo cartone animato. Il set di addobbi e decorazioni di seguito è molto variegato: contiene perfino dei topper con cui poter ornare deliziosi cupcake a tema.

Forninc, 101 pezzi Bing Decorazioni Compleanno. Prezzo: 21,99€

I Pokémon non passeranno mai di moda, proprio come Super Mario. Sia il cartone animato giapponese che ha iniziato a spopolare negli anni ’90 e ’00 che il protagonista dei videogames con l’inconfondibile salopette rossa continuano a essere molto apprezzati dai bambini.

Yagu, Set Compleanno Pokémon. Prezzo: 21,99€

I set di addobbi di compleanno a tema più belli sono quelli con festoni e palloncini con le fattezze dei personaggi più rappresentativi, come i Pokémon Pikachu e Squirtle e i fratelli Mario e Luigi con gli immancabili funghetti che popolano il Regno dei Funghi, ambientazione principale del noto videogioco.

Dereine, Set Compleanno Super Mario. Prezzo: 21,99€

Non solo videogiochi e personaggi fantastici. Se il piccolo festeggiato pratica uno sport, come il calcio, può essere questo il tema a cui ispirarsi per la realizzazione di un party indimenticabile. Il bimbo si sentirà ancora più coinvolto e ogni addobbo parlerà agli invitati della sua passione.

Fruitful Party, 181 pezzi Set Compleanno Bambino Calcio. Prezzo: 23,99€

Oltre ad acquistare addobbi di compleanno con cui allestire il tavolo su cui tagliare la torta e decorare gli ambienti della casa che accoglieranno i piccoli ospiti, equipaggiatevi con dei gadget da regalare al termine della festa, come questi sacchetti a tema dinosauro da riempire con braccialetti, portachiavi e molto altro ancora.

Moltbi, Gadget Dinosauri Compleanno Bambini 96 pezzi. Prezzo: 24,99€

In copertina foto di Ivan Samkov via pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***