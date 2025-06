Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel è in partenza una nuova, avventurosa stagione estiva

Giugno in particolare segna il momento del grande risveglio della valle. Il verde, cresciuto rigoglioso grazie alle abbondanti piogge primaverili, crea con le sue mille diverse sfumature la cornice naturale in cui risalta come in un acquarello il rosa tenue dell’incantato castello che ospita il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, dove la stagione estiva è già partita come sempre alla grande.

Insieme all’hotel, anche il paese torna ad animarsi: in giro per le graziose vie, i turisti sono ancora pochi ma i negozietti locali hanno già cominciato ad esporre nelle vetrine gustosi prodotti della tradizione locale, artigianato e colorati souvenir.

Un territorio family friendly

La natura rigogliosa della valle è un invito a vivere mille diverse avventure che diventano realtà grazie alle proposte del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, pronto a trasformare ogni giorno di vacanza in un giorno unico e speciale.

A piedi oppure in bici, da soli o sotto la guida delle esperte guide locali, tutti gli ospiti del Cavallino Bianco possono decidere di partire per gite, escursioni, esplorazioni ogni giorno diverse ma sempre entusiasmanti.

Gli infiniti sentieri e le stradine che costellano il territorio offrono infatti infinite possibilità di muoversi nel verde come si desidera, usufruendo anche del noleggio interno dell’hotel che mette a disposizione l’equipaggiamento ad hoc per esplorare il territorio in sicurezza e serenità.

Oltre all’attrezzatura tecnica, gli ospiti potranno usare city bike, e-bike, MTB, bici con le rotelle per i ciclisti ancora poco esperti, seggiolini e carrettini, utili a mamme e papà per trasportare i più piccoli, e anche comodi passeggini da montagna per chi decide di muoversi a piedi. Perché non si è mai troppo piccoli, e neppure troppo grandi, per vivere magiche avventure in un ambiente naturale incontaminato. Il Cavallino Bianco ne è convinto e proprio per questo, non a caso, è stato eletto miglior hotel al mondo per le famiglie.

Tante avventure su 2 ruote

Ai bambini, dai 4 anni in su, il Cavallino Bianco propone anche un articolato programma di escursioni in MBT e corsi di tecnica nello skill park, un parco attrezzato per migliorare la tecnica di guida, vicinissimo all’hotel. Tutto sempre sotto la guida attenta degli istruttori della MTB School di Ortisei: partendo da esercizi base fino a tecniche più avanzate, per chi ha già dimestichezza con le due ruote, i giovani sportivi potranno imparare, perfezionarsi e divertirsi sempre sotto l’occhio vigile di trainers altamente qualificati.

Tutte le attività indoor

Ma niente paura se un giorno i piccoli decidono di restare in hotel! Al Cavallino Bianco, infatti, non ci si annoia mai grazie al magico mondo dedicato ai bambini, il Lino Land, dove il divertimento, estate dopo estate, è assicurato.

Nel Baby Lino i più piccoli trovano una divertente piscina con le palline, l’area soft play, la zona per l’allattamento e le stanze dedicate alla nanna. Nello Junior Lino i bambini dai 3,5 fino ai 10 anni possono divertirsi con una montagna di costruzioni Lego e una parete di arrampicata interattiva. Agli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni la Teen Room mette a disposizione un IWall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori e una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5.

Tanti poi i momenti organizzati dagli animatori che coinvolgono i bambini in laboratori culinari durante i quali preparare deliziose merende da gustare con gli amichetti, lavoretti creativi per imparare il rispetto per la natura e l’importanza del riciclo, passeggiate per andare al maneggio o al parco avventura, visite alla fattoria, picnic al lago e pizzate “home-made” per i più grandi.

I bimbi si divertono, i genitori si rilassano

E mentre i bambini si divertono nel Lino Land, i genitori si dedicano alla coppia trascorrendo momenti di serenità e relax. Le tante proposte dell’hotel riempiono le giornate di mamma e papà con opportunità sempre diverse.

Gli sportivi hanno a disposizione un’area fitness con istruttori pronti a coinvolgerli con diversi livelli di difficoltà e discipline più o meno tecniche. Il relax è di casa nell’area Spa&Beauty con le sue piscine esterne e interne, i giochi d’acqua, le saune a temperature differenti, spazi a cui volendo possono accedere anche i piccoli grazie a una proposta di servizi e di trattamenti studiata sui bisogni di ogni età.

Se mamme e papà, ad esempio, si concedono un massaggio che scioglie tensioni e regala equilibrio, i piccolissimi possono godere di uno su misura che li aiuti a conciliare il sonno mentre le bambine potranno divertirsi trasformandosi in reginette di bellezza con un bagno frizzante aromatizzato e un massaggio alla cioccolata calda. E sempre per i genitori cosa c’è di più rilassante a fine giornata che sorseggiare un aperitivo con vista sulle magnifiche Dolomiti, senza preoccupazioni né orari da rispettare?

Quando scende la sera

Al Cavallino Bianco il divertimento continua anche nei momenti serali, prima di spegnere le luci e regalarsi notti nel sereno silenzio della natura. Dopo una gustosa cena, da consumare tutti insieme al ristorante o per i più piccoli con i loro nuovi amichetti alla mensa del Lino Land con un menù dedicato, arriva il momento tanto atteso: si va tutti a teatro!

Anche qui la proposta è molto ampia e va dalla baby dance con le dolci mascotte Lino e Valli, a musical e spettacoli serali che faranno sognare grandi e piccini, fino alla serata cinema e al family quiz per una divertente sfida… tutto rigorosamente formato famiglia. Perché insieme ci si diverte sempre di più, come recita uno dei motti preferiti del Cavallino Bianco.

Prenota e scopri tutti i servizi che puoi trovare al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.