Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel inizia la nuova entusiasmante stagione estiva

Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel si respira già aria di vacanze. Il 15 maggio, infatti, le porte riapriranno per la nuova stagione estiva e finalmente, dopo un periodo di pausa per la necessaria “remise en forme” della struttura, ogni area del magico castello incantato, le sale e le stanze, persino i corridoi, torneranno ad animarsi con i sorrisi, le risate e tutta la vivacità e la gioia che i piccoli ospiti insieme ai loro genitori sanno trasmettere.

Sarà un’estate bellissima

Cosa riserverà ai bambini e alle loro famiglie la nuova stagione estiva? La risposta è semplice: allegria da mattina a sera, sorrisi, un mare di sonore risate e tanti momenti da condividere insieme in serenità e spensieratezza. Anche per quest’anno, infatti, le mamme e i papà, i bimbi e, perché no, anche i nonni che decideranno di trascorrere un periodo di vacanza al Cavallino Bianco, troveranno una grande famiglia pronta ad accoglierli coccolandoli in ogni momento della giornata per farli sentire come a casa. Tutto grazie alle tante opportunità di svago, intrattenimento e relax, nonché alle attenzioni e alla cura nei dettagli che la struttura offre agli ospiti di ogni età.

Il paradiso dei bambini e dei ragazzi

Nell’elenco dei servizi che rendono unico il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, e che non a caso lo hanno portato ad ottenere il titolo di miglior hotel al mondo per le famiglie, si può partire dal magico mondo del Lino Land, un paradiso interamente dedicato ai bimbi dal primo mese di vita fino ai 18 anni.

Al Lino Land animatori “storici”, insieme a nuovi simpatici volti, si dedicano per 13 ore al giorno al divertimento e alla serenità di bambini e ragazzi offrendo loro un denso programma di attività, pronti a soddisfare ogni esigenza e ogni desiderio. Laboratori creativi, gustose merende “homemade”, partite di calcio, sfide di arrampicata interattiva, uscite in paese, esplorazioni guidate nella natura e molte altre proposte contribuiscono a fare della vacanza un’esperienza unica, divertente e insieme stimolante. Alle attività organizzate si affiancano i momenti di gioco libero.

Nel Baby Lino i più piccoli hanno a disposizione una divertente piscina con le palline, l’area soft play, la zona per l’allattamento e le stanze dedicate alla nanna. Nello Junior Lino, che ospita i bambini dai 3,5 fino ai 10 anni, ci si può divertire con una montagna di costruzioni Lego e una parete di arrampicata interattiva. Agli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni la Teen Room mette invece a disposizione un I-Wall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori e una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5.

Un’oasi di relax per i grandi

E cosa fanno i genitori mentre i bambini giocano e si divertono sotto lo sguardo attento degli animatori? Semplicemente si rilassano regalandosi momenti di benessere in coppia oppure da soli.

L’area Spa&Beauty offre un menù completo di massaggi e trattamenti per la bellezza del corpo e il benessere dello spirito, oltre a piscine esterne e interne, giochi d’acqua, oasi di relax, saune con temperature differenti, tra cui la Saunarena, con la sua strepitosa vista panoramica sulle Dolomiti. Un’area di benessere e divertimento che, per chi lo desidera, può essere esplorata e vissuta dall’intera famiglia, grazie a un’offerta di servizi pensata per i bisogni e i desideri di ogni età.

Immersi nel verde e nel sole

Se trascorrere ore serene all’interno del Cavallino Bianco può essere molto piacevole, altrettanto lo è uscire e immergersi nello splendido scenario naturale che fa da cornice alla struttura. Il sole, accompagnato sempre dalla frizzante e ritemprante aria di montagna, è un invito a godere a pieno della rigogliosa natura della Val Gardena, angolo verde di paradiso. Lo si può fare scegliendo una delle tante soluzioni che il family hotel propone per vivere un’estate in piena libertà.

Il super attrezzato noleggio bike interno, ad esempio, mette a disposizione tutto il necessario per muoversi in sicurezza, MTB e e-bike, caschetti e carrettini per i bimbi, attrezzatura tecnica per grandi e piccini ma anche comodi passeggini da montagna per chi preferisce camminare trasportando i più piccolini in comodità.

Ma non finisce qui perché il Cavallino Bianco offre anche altre opportunità per godere di giornate serene e stimolanti all’aperto. Dai trekking guidati alle esplorazioni in bici, dalle passeggiate “didattiche” per conoscere la flora e la fauna locali fino all’attesissima grigliata presso la baita privata sull’Alpe di Siusi, momento clou dell’estate del Cavallino Bianco che vede impegnati grandi e piccini in giochi di gruppo, partite di calcio, tiro alla fune, tutto condito con buon cibo, tanto divertimento e con la gioia di godere di un panorama unico, non a caso patrimonio dell’Unesco.

È tempo di prenotare

Che si resti dentro la struttura o che si decida di uscire, al Cavallino Bianco non si corre mai il rischio di annoiarsi: le tantissime proposte da vivere in ogni momento della giornata, dal mattino fino a sera, consentono infatti a tutta la famiglia di trascorrere un tempo di qualità e godere di una vacanza unica e indimenticabile.

