Amazon Black Friday 2024: tutte le offerte per la famiglia

Non un solo giorno di sconti – la data ufficiale del Black Friday è il 29 novembre – ma oltre una settimana di offerte. Amazon Black Friday 2024 è l’evento shopping di cui approfittare al volo per acquistare migliaia di prodotti in offerta e per portarsi avanti con i regali di Natale.

Dal 21 novembre al 2 dicembre sulla celebre piattaforma saranno disponibili tantissime offerte con sconti fino al 35%. Su quali prodotti? Le promozioni riguardano tutte le principali categorie, dai giocattoli alla moda senza trascurare il beauty, gli articoli per la casa e quelli di elettronica. Le offerte della settimana del Black Friday Amazon 2024 sono accessibili a tutti, ma gli iscritti al servizio Amazon Prime possono approfittare di ulteriori vantaggi come modalità di pagamento agevolato (tra cui il pagamento a rate per alcuni prodotti) e spedizioni veloci in un giorno. Per iscriversi basta cliccare qui.

Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte per la famiglia, dai giochi per bambini alle proposte per le mamme e i papà.

Bambini e prima infanzia

Le feste natalizie si avvicinano ed è tempo di pensare ai regali di Natale per i bambini. Sono tante le offerte di cui approfittare in occasione dell’Amazon Black Friday 2024, specialmente sui giocattoli.

In questi giorni si trovano a prezzi davvero vantaggiosi molti giochi a tema Barbie, come il Camper dei Sogni.

Barbie, Camper dei Sogni. Prezzo: 59,99€ in offerta

La scontistica è ancora più conveniente per la Casa dei Sogni di Barbie, oggetto dei desideri di tantissime bambine. Ricca di particolari e dettagli, è dotata anche di piscina e ascensore.

Barbie, Casa dei Sogni. Prezzo: 191,99€ in offerta

Non mancano le offerte su giochi da tavolo, giochi di società e giochi educativi. Flashcards, per esempio, è un gioco pensato per aiutare i bambini a parlare attraverso l’apprendimento di nuove parole in italiano e in inglese.

Flashcards, Giocattoli Montessori Parlanti. Prezzo: 12,26€ in offerta

I fan del maghetto di Hogwarts, invece, saranno sicuramente felici di ricevere il Monopoly di Harry Potter. Consigliato a partire dagli 8 anni di età, è un gioco da fare in famiglia perfetto per divertirsi in compagnia durante le lunghe giornate invernali.

Hasbro, Monopoly Harry Potter. Prezzo: 28,68€ in offerta

Per i bambini che preferiscono i giochi più dinamici e di azione consigliamo Laser X Revolution, pistole laser attualmente in sconto su Amazon in occasione del Black Friday.

Giochi Preziosi, Laser X Revolution Blaster. Prezzo: 40,49€ in offerta

Al momento è in offerta anche questa macchina fotografica istantanea per bambini e ragazzi, maneggevole e facile da usare per creare dei ricordi da custodire nel tempo.





ASTGMI, Fotocamera Istantanea. Prezzo: 29,05€ in offerta

Amazon Black Friday 2024 è l’occasione giusta per fare incetta di prodotti per neonati e per la prima infanzia. La piattaforma suggerisce interessanti offerte su articoli molto utili come i pannolini Pampers Progressi Mutandino. Questo formato maxi scorta può essere acquistato anche come idea regalo.

Pampers, Progressi Mutandine. Prezzo: 25,45€ in offerta

Formato convenienza anche per i biscotti Plasmon, tra i più amati dai bambini. Consigliati a partire dai 6 mesi, sono venduti in 12 confezioni salvagusto pratiche da portare in giro.

Plasmon, Il Biscotto. Prezzo: 23,53€ in offerta

In ogni lista nascita che si rispetti c’è un seggiolino per auto. Quello di Peg Perego è uno dei migliori in termini di rapporto qualità-prezzo e in questi giorni di offerte è disponibile a un costo davvero vantaggioso.

Peg Perego, Seggiolino Auto ISOFIX. Prezzo: 169,99€ in offerta

Beauty, casa e non solo: le offerte per la mamma

Procediamo con una selezione di offerte Amazon Black Friday 2024 per le mamme. Le più convenienti sono quelle che riguardano il mondo beauty e, in particolar modo, tools per la cura della pelle e per lo styling dei capelli.

Foreo Luna Mini 2 è uno dei dispositivi per la pulizia del viso più venduti del brand ed è adatto anche alle pelli sensibili che si arrossano facilmente.

Foreo, Luna Mini 2. Prezzo: 48,50€ in offerta

Su Amazon in questi giorni di sconti si trovano anche molti prodotti Ghd. Da non perdere l’Air Kit composto da asciugacapelli dotato di diffusore, spazzola rotonda e pinze per una messa in piega impeccabile come dal parrucchiere.

Ghd, Air Kit – Asciugacapelli Kit Professionale. Prezzo: 119,99€ in offerta

Tra le piastre per capelli in offerta si segnalano sconti elevati sui prodotti Remington. La piasta Ceramic Straight 230 costa poco ma promette un liscio morbido e disciplinato.

Remington, Ceramic Straight 230. Prezzo: 14,99€ in offerta

Passiamo agli articoli per la casa. Per la mamma appassionata di candele profumate Amazon suggerisce sconti super sulle candele Yankee Candle. Da acquistare per sé o come idea regalo, questo bundle racchiude due fragranze a tema natalizio irresistibili.

Yankee Candle, Bundle Candele Profumate. Prezzo: 39,98€ in offerta

Non sono da sottovalutare le offerte sugli elettrodomestici, come la friggitrice ad aria qui sotto. Firmata Princess, è compatta e ha una capacità di 6,5 litri (per 4 persone).

Princess, Friggitrice ad Aria. Prezzo: 59,99€ in offerta

Non mancano le offerte per le fashioniste a tema moda e accessori. Swarovski è uno dei brand in sconto in occasione del Black Friday e non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Swarovski, Braccialetto Angelique. Prezzo: 86,20€ in offerta

Dai bracciali agli orologi, tempestati di elegantissimi e sfavillanti cristalli, le offerte disponibili su Amazon accontentano tutti i gusti.

Swarovski, Cosmopolitan Orologio Pavé di Cristalli. Prezzo: 116,30€ in offerta

Parlando di abbigliamento, uno dei brand top di gamma in sconto è Levi’s. Si trovano in offerta molti dei modelli in denim più famosi del marchio, a partire dai mitici e inossidabili 501 Crop.

Levi’s, 501 Crop Jeans. Prezzo: 37,99€ – 69,95€ in offerta

Le migliori offerte Amazon Black Friday 2024 per i papà

Amazon Black Friday 2024 non trascura gli uomini e i papà: tante le offerte con cui potersi sbizzarrire (anche per eventuali regali) su tutte le principali categorie.

Per esempio, è impossibile sbagliare con un orologio. Tra le proposte in sconto per lui si distingue, a tal proposito, questo orologio in acciaio di Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Orologio Analogico. Prezzo: 84,99€ in offerta

Un altro accessorio molto versatile è la cintura. Grazie al Black Friday se ne trovano in vera pelle a ottimi prezzi, come quelle con fibbia logata di Levi’s.

Levi’s, New Duncan Cintura Uomo. Prezzo: 28,00€ in offerta

Le offerte riguardano anche i capi di abbigliamento e le calzature. Uno dei brand in sconto è Timberland: gli scarponcini del marchio sono un evergreen e un autentico must per la stagione fredda in quanto caldi e resistenti all’acqua.

Timberland, Stivali Water Resistant. Prezzo: 155,55€ in offerta

Come anticipato, le offerte riguardano categorie merceologiche delle più varie così da accontentare tutti i gusti. Per il papà appassionato di bricolage, un buon investimento è rappresentato da questo avvitatore professionale di Bosch.

Bosch, Trapano Avvitatore. Prezzo: 109,99€ in offerta

Il papà sportivo, invece, troverà sicuramente utile uno smartwatch. Tra i più venduti su Amazon – e al momento in sconto – c’è quello di Fitbit by Google, con tantissime funzionalità e pensato per oltre 40 modalità di allenamento.

Fitbit by Google, Prezzo: 109,00€ in offerta

Concludiamo con alcune offerte per la cura della persona e, in particolar modo, per la cura della barba. In occasione dell’Amazon Black Friday 2024 sono disponibili in sconto molti rasoi elettrici e regolabarba delle migliori marche, tra cui Braun.

Braun, Series 5 Regolabarba Uomo Rasoio Elettrico. Prezzo: 59,99€ in offerta

Si trovano in offerta anche kit e cofanetti di prodotti per la barba, da acquistare per se stessi o come idea regalo. Uno dei più completi è quello della linea King Gilette contenente detergente per barba, viso e capelli, balsamo barba, crema idratante barba e viso e olio da barba.

King C. Gilette, Kit Regalo Completo. Prezzo: 26,99€ in offerta

In copertina Foto di Freepik Via Freepik.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.