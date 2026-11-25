Il Black Friday di Amazon è l’evento shopping più atteso dell’anno, utile per fare acquisti a prezzi scontati e per portarsi avanti con i regali di Natale. La piattaforma ha dato inizio all’Amazon Black Friday 2026 lo scorso 19 novembre, in netto anticipo sulla data ufficiale del Black Friday (venerdì 27 novembre), e le offerte proseguiranno fino a lunedì 30 novembre.

Oltre 10 giorni di scontistiche vantaggiose e imperdibili: basta visitare questa pagina per scoprire più di 1.000.000 di offerte che riguardano tutte le categorie e tutte le migliori marche.

I vantaggi si moltiplicano per gli iscritti ad Amazon Prime, che potranno accedere alle esclusive Offerte Prime e godere senza alcun costo aggiuntivo di ulteriori benefit come consegne più rapide e personalizzate (per esempio grazie all’opzione Il Mio Giorno Amazon, che permette di scegliere il giorno della settimana in cui ricevere gli ordini) e la possibilità di scegliere tra tante modalità di pagamento vantaggiose (tra cui la rateizzazione).

Per chi vive a Milano e dintorni, inoltre, fino al 29 novembre sarà aperto al pubblico Amazon Black Friday Wonder Space, uno spazio pop-up ricco di aree tematiche dove i visitatori potranno esplorare una selezione delle migliori offerte e trovare l’ispirazione perfetta per i propri regali natalizi. L’indirizzo da segnare in agenda è via Meravigli 2A, mentre tutte le informazioni sugli orari di apertura sono disponibili qui.

Come scegliere i regali giusti durante il Black Friday senza sprechi

Stando a una ricerca condotta da HarrisX2 per Amazon, su un campione di oltre 2.000 consumatori italiani l’83% non ha ancora acquistato i regali di Natale. Molti attendono proprio la settimana del Black Friday e la piattaforma è considerata una delle più convenienti dove poter fare shopping. Oltre al risparmio, ci sono altri aspetti a cui i consumatori prestano attenzione: per l’86% lo shopping natalizio risulta più rilassante grazie a consegne rapide e affidabili e per l’83% la vasta selezione di proposte lo rende più semplice e immediato.

Ma come scegliere i regali giusti e come procacciarsi gli affari migliori? Pianificare gli acquisti in anticipo è molto utile, quindi si consiglia innanzitutto di stabilire un budget totale da non superare e di suddividerlo per ogni persona a cui si ha intenzione di fare un regalo.

Può essere d’aiuto anche creare una lista, associando a ogni destinatario un paio di idee regalo tra cui scegliere in fase d’acquisto in base agli sconti. Fatta questa selezione, qualche giorno prima è buona abitudine aggiungere i prodotti direttamente al carrello o alla propria lista degli acquisti personale in modo da potersi rendere conto subito di eventuali ribassi.

Per assicurarsi che le offerte siano davvero convenienti ci si può aiutare con delle piattaforme di comparazione, in modo da controllare l’andamento dei prezzi negli ultimi giorni. In alternativa, perché non chiedere consigli all’AI per fare shopping? Consultare ChatGPT e Gemini, per esempio, permette di confrontare tra loro più prodotti e di effettuare una selezione delle offerte più vantaggiose.

A tal proposito, Amazon mette a disposizione Alexa per lo Shopping, nuovo assistente AI personalizzato e integrato della piattaforma che sfrutta la conoscenza dei prodotti di Rufus e le competenze di Alexa per ottenere informazioni dettagliate, analizzare le schede tecniche dei prodotti, consultare facilmente la cronologia degli acquisti e lo storico dei prezzi.

Le migliori offerte per i bambini e i ragazzi

Tra le offerte più vantaggiose dell’Amazon Black Friday 2026 ci sono quelle sui giocattoli, inclusi quelli per i neonati e la prima infanzia.

Fisher-Price, Peluche Lontra Coccolosa. Prezzo: 24,32€ in offerta

Sono disponibili peluche soffici che seguono il respiro dei neonati facendoli rilassare e anche sonagli sensoriali tutti da mordere che aiutano nella fase della dentizione.

Vanplay, Sonaglio Neonato 3-6 mesi Giochi Montessori. Prezzo: 25,07€ in offerta

Per le bimbe più grandi su Amazon c’è la Casa di Barbie, declinata in tante varianti e disponibile a un prezzo più che vantaggioso. Un’idea regalo per Natale che risulterà sicuramente gradita.

Barbie, Dreamhouse Casa delle Bambole. Prezzo: 157,99€ in offerta

Tante le offerte sui giochi di società e da tavolo per i bambini, come il Monopoly dedicato all’iconico e amatissimo maghetto Harry Potter consigliato a partire dagli 8 anni.

Hasbro Gaming, Monopoly Harry Potter. Prezzo: 22,49€ in offerta

Un’idea regalo per bambini e ragazzi amanti della geografia? Un visore per la realtà virtuale attraverso cui esplorare paesi e capitali, conoscere le bandiere, scoprire continenti e oceani, monumenti e curiosità sulle culture di tutto il mondo.

Heromask, Visore VR Bambini 5-12 anni. Prezzo: 48,45€ in offerta

Regali pratici per casa e cucina

Un’altra categoria che vale la pena monitorare durante l’Amazon Black Friday 2026 è quella degli elettrodomestici per la casa e per la cucina. Si trovano attualmente in sconto moltissimi modelli di asciugatrice delle migliori marche, tra cui Beko.

Beko, BMTAM83EB Asciugatrice 8 KG Slim. Prezzo: 379,00€ in offerta

Se avete intenzione di acquistare una nuova friggitrice ad aria questo è il momento giusto. Il modello Philips Airfryer 5000 è dotato di doppio cestello da 9 litri e si presta anche alla cottura a vapore.

Philips, Airfryer 5000. Prezzo: 179,99€ in offerta

Sono scontati anche tutti i dispositivi della gamma Amazon Echo Dot. Device di questo tipo sono veri e propri alleati multitasking, utili tra le altre cose per impostare timer, ascoltare la musica, fare da sveglia e controllare le luci di casa.

Amazon, Echo Dot. Prezzo: 34,99€ in offerta

Inoltre, in questi giorni di offerte su Amazon sono disponibili a prezzi imbattibili piccoli elettrodomestici, utili da portare in viaggio come il ferro da stiro verticale, e robot lava e aspira pavimenti di ultima generazione.

Philips, 700 Ferro da stiro verticale a vapore. Prezzo: 59,99€ in offerta

Vantano ottime recensioni quelli di Dreame, in grado di pulire casa alla perfezione arrivando anche sotto divani e mobili e capaci di rilevare gli ostacoli e superarli in autonomia.

Dreame, X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti. Prezzo: 599,00€ in offerta

Idee per il tempo libero in famiglia

Tra i regali di Natale da poter comprare in anticipo approfittando del Black Friday di Amazon ci sono poi molti articoli di cui usufruire per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, tutti insieme.

Un tavolo da biliardo, per esempio, pieghevole in modo da non occupare troppo spazio.

Costway, Tavolo da biliardo pieghevole. Prezzo: 132,99€ in offerta

Se vi piace l’idea di allestire in casa un vero home cinema date un’occhiata alle offerte Amazon sui proiettori smart. Quello di seguito si connette a un’infinità di applicazioni di streaming e consente di guardare tantissimi titoli comodamente dal proprio divano.

Lyncast, Proiettore Smart Google TV 1200 ANSI. Prezzo: 188,99€ in offerta

Per ascoltare la musica in casa e creare un’atmosfera gioiosa, specialmente in vista delle feste, non c’è niente di meglio di una nuova cassa Bluetooth. Quelle dal design vintage sono anche elementi di arredo di tendenza.

Edifier, Altoparlante Bluetooth Portatile. Prezzo: 79,99€ in offerta

Non mancano le offerte per gli appassionati di fitness a casa, dai piccoli attrezzi al tapis roulant salvaspazio. Pieghevole e sottile, può essere riposto sotto il letto o ai lati di un armadio dopo l’utilizzo.

WalkingPad, Z1 Tapis Roulant Pieghevole. Prezzo: 297,00€ in offerta

I giochi di società per tutta la famiglia, come l’inossidabile Taboo, sono un’idea regalo non troppo dispendiosa ma quasi sempre indovinata. Portatelo a casa di amici e parenti per i pranzi o per le cene del periodo natalizio: darete subito inizio al divertimento.

Hasbro, Taboo Gioco di Società. Prezzo: 18,49€ in offerta

Tecnologia e dispositivi utili per tutti

Su Amazon la categoria Tecnologia viene sempre presa d’assalto durante le offerte del Black Friday. La ragione è presto detta: le scontistiche disponibili in questa occasione sono altissime ed è davvero difficile trovare articoli hi-tech a prezzi così vantaggiosi durante l’anno.

L’ideale, quando si tratta di regali di Natale, è acquistare qualcosa che torni utile a tutta la famiglia come Fire TV Cube, lettore multimediale top di gamma firmato Amazon.

Amazon, Fire TV Cube. Prezzo: 129,99€ in offerta

In alternativa si possono comprare articoli per l’uso personale ma molto versatili, come delle cuffie Bluetooth o uno smartwatch.

Soundcore, Cuffie Bluetoth con cancellazione adattiva del rumore. Prezzo: 25,99€ in offerta

Taopodo, Smartwatch Donna. Prezzo: 35,99€ in offerta

Avere un Kindle in casa, se almeno uno dei membri della famiglia è un lettore appassionato, è senz’altro una buona idea. Averlo a disposizione può essere un incentivo anche per gli altri a leggere di più. Su Amazon si trova in sconto l’ultimo modello, molto sottile e compatto.

Amazon Kindle, Kindle da 16 GB. Prezzo: 139,99€ in offerta

Il regalo più bello? Creare insieme dei ricordi e custodirli con cura, magari stampandoli su pellicola. Ormai si stampano sempre meno foto: ecco perché regalare una fotocamera istantanea Polaroid. Facile da usare e intuitiva, può essere usata sia dagli adulti che dai ragazzi.

Polaroid, Fotocamera Istantanea NOW+ Gen 3. Prezzo: 139,99€ in offerta

In copertina Foto di Magnific via Magnific.com

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In breve Amazon Black Friday 2026 è l’occasione ideale per fare shopping e anticipare i regali di Natale per tutta la famiglia. Tra le offerte più vantaggiose ci sono quelle che riguardano elettronica e giocattoli. Stabilire un budget di partenza, stilare una lista mirata e controllare l’andamento dei prezzi permette di fare acquisti oculati e di risparmiare davvero.

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