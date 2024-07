Amazon Prime Day 2024: le offerte per tutta la famiglia

Amazon Prime Day 2024 è un evento shopping imperdibile. Come funziona? Nelle date 16 e 17 luglio su Amazon saranno attive tantissime offerte su prodotti per tutta la famiglia, dagli articoli per la gravidanza e per le mamme a quelli per i bambini, senza trascurare le scontistiche per i papà e per la casa.

Gli sconti Amazon Prime Day sono riservati agli iscritti e a chi si iscrive ad Amazon Prime. Se non avete ancora completato la vostra iscrizione, potete farlo subito e in pochissimi passaggi approfittando di vantaggi come la spedizione gratuita (e molto più veloce!), offerte esclusive, l’accesso a tantissimi brani senza pubblicità da ascoltare su Amazon Music e a tutti i film e le serie TV di Amazon Prime Video.

Gravidanza e mamma: le migliori offerte Amazon Prime Day

Per le donne in gravidanza, le offerte Amazon Prime Day 2024 sono l’occasione ideale per acquistare a prezzi scontati tutti quei prodotti che rendono più semplice il periodo della gestazione. Accessori come il cuscino allattamento, per esempio, si trovano facilmente in offerta sulla piattaforma.

Pharmedoc, Cuscino gravidanza e allattamento. Prezzo: 33,99€ in offerta

Allo stesso modo è possibile portarsi avanti e acquistare articoli che, di norma, fanno parte della lista nascita come il seggiolino per l’auto, il passeggino o il lettino Next2Me.

Foppapedretti, Seggiolino Auto Isodynamik. Prezzo: 124,99€ in offerta

Tanti i brand in sconto in occasione dell’Amazon Prime Day 2024, da Foppapedretti a Kinderkraft fino a Chicco.

Kinderkraft, Passeggino Leggero fino 22 kg. Prezzo: 113,48€ in offerta

Gli sconti su questi articoli, piuttosto costosi a prezzo pieno, sono davvero molto vantaggiosi quindi è bene approfittarne.

Chicco, Next2Me, Essential Culla Neonato. Prezzo: 121,49€ in offerta

Tra i prodotti in offerta per le neo mamme, quotidianamente alle prese con le tante esigenze dei neonati, si distinguono anche accessori come il mangiapannolini, un apposito bidoncino in grado di arginare i cattivi odori e di contenere fino a 180 pannolini.

Foppapedretti, Mangiapannolini Maialino. Prezzo: 19,99€ in offerta

Un altro accessorio che torna molto utile nei primi mesi post parto è il tiralatte elettrico. Quello di Mamashy è attualmente in sconto su Amazon.

Mamashy, Tiralatte Elettrico Portatile. Prezzo: 54,59€ in offerta

Per la pappa dei bimbi più grandi, invece, segnaliamo Philips Avent EasyPappa Plus 4 in 1. Questo cuocipappa multifunzione è un alleato prezioso per tutti i genitori che si approcciano allo svezzamento. Cuoce, sminuzza, scongela e riscalda: un piccolo elettrodomestico completo e versatile.

Philips, Avent EasyPappa Plus 4 in 1 Cuocipappa Multifunzione. Prezzo: 98,99€ in offerta

Non mancano, su Amazon, le offerte a tema donna che trascendono dalla dimensione mamma e gravidanza. Tantissimi anche gli sconti su accessori moda firmati dalle migliori marche, come le borse Armani Exchange.

Armani Exchange, Wave Medium Tote. Prezzo: 83,19€ in offerta

Si trovano in sconto anche svariati accessori per la cura della persona, pensati per semplificare la vita delle donne che hanno sempre da fare e difficilmente riescono a ritagliarsi dei momenti per se stesse.

Braun, Silk-Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata. Prezzo: 329,99€ in offerta

Dall’epilatore a luce pulsata di ultima generazione Braun alla piastra professionale per capelli Ghd, che consente di ottenere uno styling perfetto anche a casa, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

ghd, Gold Styler Piastra Capelli Professionale. Prezzo: 148,19€ in offerta

Bambino: dai giocattoli all’abbigliamento, gli sconti più vantaggiosi

Soffermiamoci sulle offerte Amazon Prime Day 2024 bambino. Questi due giorni di sconti sono una buona occasione per portarsi avanti con eventuali regali di compleanno o per altri eventi speciali, specialmente a tema giocattoli.

Si trovano in sconto giocattoli come il camper di Barbie e la Vespa per bambini di Chicco.

Barbie, Camper dei Sogni. Prezzo: 63,49€ in offerta

Chicco, Vespa per Bambini. Prezzo: 39,88€ in offerta

Non mancano le offerte a tema abbigliamento bambini. Si spazia dalle proposte per i bimbi più grandi, firmate da brand come Tommy Hilfiger, ai vestiti per bimbi più piccoli.

Tommy Hilfiger, T-Shirt Bambino. Prezzo: 14,25€ in offerta

Sono molto convenienti le offerte sul brand Chicco, sia in termini di singoli capi di abbigliamento che di multipack.

Chicco, Set T-Shirt Maniche Corte. Prezzo: 19,42€ in offerta

Chicco, Vestito Neonata Maniche Corte. Prezzo: 20,99€ in offerta

Risultano molto vantaggiose anche le promozioni attive sulle calzature per bambini. Brand top di gamma come Falcotto e Naturino sono interessati dalle scontistiche Amazon Prime Day Luglio 2024.

Falcotto, Alba Sandali Semichiusi in Pelle. Prezzo: 39,96€ in offerta

Naturino, Cocoon Scarpine Primi Passi in Nappa. Prezzo: 44,65€ in offerta

Gli sconti da non perdere per i papà

Le offerte Amazon Prime Day riguardano, ovviamente, anche i papà. Le scontistiche più interessanti e vantaggiose sono quelle sugli articoli tecnologici e di elettronica, come iPad e powerbank.

Apple, 2022 iPad. Prezzo: 559,00€ in offerta

INIU, Power Bank. Prezzo: 48,72€ in offerta

Anche per l’uomo abbondano le offerte sugli articoli per la cura della persona, a partire dai profumi. Tra le fragranze in sconto si distingue Boss Bottled Infinite di Hugo Boss, un bestseller in profumeria.

Boss, Bottled Infinite Eau de Parfum. Prezzo: 38,92€ in offerta

Braun è uno dei brand in sconto in occasione dell’Amazon Prime Day 2024. Molti rasoi elettrici uomo del marchio sono disponibili a prezzi davvero contenuti.

Braun, Series 5 Rasoio Elettrico Corpo Uomo. Prezzo: 46,99€ in offerta

Per il papà fashionista, sempre attento allo stile, non sono da sottovalutare le offerte moda. Questi speciali saldi estivi sono un’occasione ghiotta per fare incetta di capispalla, come l’iconica giacca in denim Levi’s, e di accessori in pelle quali portafogli e cinture.

Levi’s, The Trucker Giacca Uomo. Prezzo: 61,91€ in offerta

Tommy Hilfiger, Cintura Uomo. Prezzo: 31,35€ in offerta

Le offerte Amazon Prime Day 2024 per la casa

Se siete alla ricerca di offerte per la casa, tenete d’occhio gli articoli di cui stiamo per parlarvi. I clienti Amazon Prime in questi due giorni di sconti possono acquistare a un prezzo vantaggioso l’asse da stiro Foppapedretti, uno dei prodotti più venduti del marchio.

Foppapedretti, Asse da Stiro. Prezzo: 102,60€ in offerta

Sono disponibili molti articoli scontati per l’outdoor, tra cui questa piscina fuori terra di Intex.

Intex, Piscina Fuori Terra Rettangolare. Prezzo: 78,99€ in offerta

Da non perdere le offerte sugli elettrodomestici, dal ventilatore a torre con cui fronteggiare l’afa estiva ai dispositivi per le pulizie.

Philips, Ventilatore Torre Serie 5000. Prezzo: 64,99€ in offerta

Philips è uno dei brand in sconto insieme a Dreame, marchio specializzato nella produzione di robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione.

Philips, PowerPro Compact 3000 Series Aspirapolvere senza Sacco. Prezzo: 79,99€ in offerta

Dreame, L10 Prime Robot Aspirapolvere. Prezzo: 379,00€ in offerta

Passando al tempo libero, sono attualmente in sconto anche alcuni articoli della gamma Samsung Soundbar. Soundbar Samsung Serie C è pensato per tutti gli appassionati di musica e cinema che desiderano godere di un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente.

Samsung, Soundbar HW-C400/ZF Serie C 4 Speaker. Prezzo: 89,00€ in offerta

