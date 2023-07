Amazon Prime day: imperdibili offerte per mamme e bambini

Le offerte Amazon Prime Day sono l’occasione ideale per fare shopping e assicurarsi a ottimi prezzi prodotti per mamme e bambini delle migliori marche, praticamente per qualsiasi esigenza. Sono davvero tanti, infatti, gli sconti riservati agli iscritti e a chi si iscrive ad Amazon Prime di cui poter approfittare con Amazon Prime Day nelle date 11 e 12 luglio.

Se non avete ancora completato la vostra iscrizione, potete farlo subito e in pochissimi passaggi ottenendo incredibili vantaggi come la spedizione gratuita (e molto più veloce!), offerte esclusive, tantissimi brani senza pubblicità da ascoltare su Amazon Music e tutti i film e le serie TV di Amazon Prime Video.

Gravidanza: le offerte Amazon Prime Day da non perdere

Tra le offerte Amazon Prime Day più convenienti, molte riguardano articoli utili per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e il parto. Le mamme che si stanno preparando al grande giorno possono approfittarne per arricchire la borsa parto con camicie da notte comode e pratiche pensate appositamente per la degenza in ospedale.

Uniexcosm, Camicie notte parto. Prezzo: 19,67€ in offerta

Tanti gli accessori per la gestazione in sconto, tra cui il cuscino per la gravidanza. Utile a sostenere la schiena e la pancia, può essere usato anche in fase di allattamento. Tra i migliori ci sono quelli di Pharmedoc con federa in cotone organico.

Pharmedoc, Cuscino gravidanza con federa in cotone organico. Prezzo: 41,96€ in offerta

Prezzo vantaggioso per il tiralatte elettrico portatile e indossabile Mamashy. Si tratta di un tiralatte praticamente invisibile che permette di tirare il latte silenziosamente e senza impegnare le mani.

Mamashy, Tiralatte elettrico portatile. Prezzo: 68,56€ in offerta

Le offerte Amazon Prime Day Luglio 2023 si applicano anche sull’intimo per la gravidanza e il post parto. Sono comodissimi e avvolgenti i reggiseni per l’allattamento di Medela, con fascia elastica e in tessuto altamente traspirante.

Medela, Comfy Bra Reggiseno allattamento. Prezzo: 24,98€ in offerta

In gravidanza è importante idratare con costanza la pancia per mantenere la pelle elastica e prevenire le smagliature. Una delle migliori creme per smagliature in commercio è quella di Rilastil, disponibile a un prezzo molto conveniente su Amazon in questi giorni di sconti.

Rilastil, Crema smagliature. Prezzo: 24,99€ in offerta

Può succedere di dover trascorrere del tempo a riposo durante i 9 mesi di dolce attesa. Per renderlo più piacevole non c’è niente di meglio della lettura: approfittate dell’Amazon Prime Day per acquistare un eBook reader Kindle in grado di contenere tutti i vostri titoli preferiti.

Kindle, Paperwhite (16 GB). Prezzo: 124,99€ in offerta

Mamma: le migliori proposte in sconto

Scopriamo adesso alcune offerte Amazon Prime Day dedicate all’universo mamma a tutto tondo, dai tools che consentono di ottimizzare la gestione dei bambini ai prodotti beauty a lei dedicati. Prendersi cura della propria pelle, per esempio, è fondamentale dopo la gravidanza. Su Amazon è disponibile a un prezzo imbattibile Foreo Bear Mini, massaggiatore viso antirughe piccolo e compatto che risulta molto pratico anche da portare in viaggio.

Foreo, Bear Mini Massaggiatore viso antirughe con microcorrente. Prezzo: 148,99€ in offerta

La skincare mamma deve essere performante e quanto più possibile smart per cui può tornare utile adoperare cosmetici multitasking che si prestano a più utilizzi. Uno dei più iconici in assoluto è Elizabeth Arden Eight Hour Cream. Si può utilizzare sulle labbra screpolate, per unghie e cuticole e perfino per modellare e definire le sopracciglia.

Elizabeth Arden, The Original Eight Hour Cream. Prezzo: 15,95€ in offerta

Le maschere viso non sono mai abbastanza e quelle in tessuto sono semplici da usare e da rimuovere. Tra le offerte Amazon Prime Day mamma c’è anche questo Set da 10 maschere Garnier Hydrabomb, declinate in diverse varianti adatte a tutti i tipi di pelle.

Garnier, Set 10 Maschere in tessuto Hydrabomb. Prezzo: 19,37€ in offerta

Le offerte Amazon sono l’occasione perfetta per fare un investimento e acquistare un asciugacapelli professionale. Il brand top di gamma ghd un set composto da asciugacapelli con diffusore, spazzola rotonda e becchi per una messa in piega impeccabile come dal parrucchiere. Anche in questo caso il prezzo è particolarmente vantaggioso.

ghd, Asciugacapelli con kit professionale asciugatura. Prezzo: 112,99€ in offerta

La vita di una mamma è molto frenetica e ci sono sempre mille cose a cui pensare. Per non andare nel panico bisogna organizzarsi e attrezzarsi con i giusti accessori come, per esempio, questo zaino fasciatoio Dikaslon. Si tratta di uno zaino di grande capacità dotato di fasciatoio portatile, cinghie per passeggino, porta ciuccio, tasca con cerniera per le salviette, portachiavi e ben 5 tasche isolate. La tasca interna è così grande da poter contenere perfino un tablet o un piccolo PC portatile.

Dikaslon, Zaino fasciatoio. Prezzo: 33,09€ in offerta

Se il vostro bambino sta già iniziando a familiarizzare con il cibo sapete bene che tra gli accessori per lo svezzamento più utili c’è il cuocipappa. Philips Avent EasyPappa Plus 4 in 1 è uno dei migliori in commercio e rientra nelle speciali offerte Amazon Prime Day di questo mese di luglio: cuoce, frulla, riscalda e congela in pochi istanti.

Philips, Avent EasyPappa Plus 4 in 1. Prezzo: 99,99€ in offerta

Sono tanti anche i piccoli tools in sconto da poter acquistare, alleati preziosi per la gestione di momenti particolari della vita quotidiana di mamma e bambino come il riposo. Per agevolare il sonno del piccolo (e anche dei genitori!) può tornare utile un generatore di rumore bianco. Quello di Dreamegg è dotato anche di luce notturna.

Dreamegg, Macchina rumore bianco. Prezzo: 36,09€ in offerta

Un altro accessorio molto utile è il baby monitor. Uno dei più venduti su Amazon è BOIFUN Baby Monitor, che permette non solo di vedere il proprio bambino mentre dorme ma anche di ascoltarlo e di parlare con lui. Il device, inoltre, può suonare fino a 8 ninne nanne quando rileva il pianto del piccolo.

BOIFUN, Baby Monitor. Prezzo: 58,24€ in offerta

Bambino: le offerte Amazon Prime Day di cui approfittare subito

Passiamo, adesso, alle offerte Amazon Prime Day bambino inerenti gli accessori che lo accompagnano sin dai primi giorni di vita ma anche i suoi giochi e alcune “chicche” a tema fashion che faranno la gioia delle mamme più modaiole. Immancabile per i primi mesi la culla Chicco Next2Me Essential, disponibile a un ottimo prezzo.

Chicco, Next2Me Essential Culla neonato. Prezzo: 122,39€ in offerta

Scontistica vantaggiosa per il seggiolino auto Cybex. Tra i modelli in sconto vi segnaliamo quello 2 in 1 adatto ai bambini dai 9 mesi ai 12 anni. Può reggere un peso massimo di 36 kg ed è completamente regolabile.

Cybex, Seggiolino auto 2 in 1 (9 mesi-12 anni). Prezzo: 180,99€ in offerta

Su Amazon si trovano buone offerte anche sui passeggini Inglesina. Il modello Sketch è leggerissimo e maneggevole, si apre e si chiude con una sola mano e rimane perfettamente in piedi da solo quando è chiuso. Con cappotta estendibile e cestino portaoggetti, è comodissimo e stabile.

Inglesina, Sketch Passeggino leggero (fino a 17 kg). Prezzo: 140,99€ in offerta

Passando ai giochi, su Amazon non c’è che l’imbarazzo della scelta. I genitori che hanno deciso di adottare il metodo Montessori possono acquistare a un ottimo prezzo l’alfabeto tattile Liscianigiochi, un gioco divertente ed educativo per far conoscere ai bambini le varie lettere del nostro alfabeto.

Liscianigiochi, Alfabeto tattile Montessori. Prezzo: 5,00€ in offerta

Per i bambini più grandi sono disponibili su Amazon molte offerte sui giochi Lego, come la bellissima e coloratissima Casa Pixar realizzata in collaborazione con Disney in occasione dei suoi 100 anni: un gioco da collezione consigliato dai 9 anni in su.

Lego, Disney Casa Pixar. Prezzo: 45,59€ in offerta

Concludiamo con due consigli shopping a tema moda. Se Crocs è uno dei vostri brand preferiti potete approfittare delle offerte Amazon Prime Day per acquistare dei nuovi sandali ai vostri bambini.

Crocs, Sandali unisex bambini. Prezzo: 18,89€ in offerta

Tra i brand in sconto c’è anche Levi’s, che propone tantissimi set coordinati come questo composto da tutina, calzini e cappellino.

Levi’s, Set 3 pezzi bambino. Prezzo: 17,25€ in offerta

