L’inizio di un nuovo anno scolastico si avvicina e tra gli accessori indispensabili da acquistare c’è sicuramente l’astuccio scuola per i bambini. Per individuare il modello migliore è bene soffermarsi sull’età del bambino e sul suo ciclo di studi: l’astuccio per scuola elementare (o primaria), infatti, ha caratteristiche molto diverse dall’astuccio per scuole medie.

Generalmente, per la scuola primaria viene richiesto l’astuccio a 3 scomparti, venduto completo di tutto il materiale oppure vuoto da riempire a proprio piacimento. L’astuccio a bauletto, ugualmente dotato di scomparti ma più compatto, va bene sia per i primi anni di scuola che per le medie. Presenta una taschina con zip e un vano piuttosto ampio per il resto del materiale scolastico.

L’astuccio per le scuole medie di norma è più piccolo rispetto a quello usato per le elementari, ma è comunque capiente. A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra modelli a bustina di varia forma come l’astuccio triangolare, rettangolare o tombolino (tondo sui lati).

Astuccio scuola elementare: le proposte più belle

Insieme agli zaini per la scuola primaria, gli astucci destinati ai più piccoli rivestono un ruolo davvero importante. Approcciarsi per la prima volta al materiale scolastico può creare difficoltà ai bambini, per cui è buona abitudine organizzarlo nel migliore dei modi così che riescano a gestirlo facilmente e a individuare in modo intuitivo e veloce ciò che occorre loro per rispettare le indicazioni delle maestre.

L’astuccio per la scuola elementare più comodo e pratico è quello rigido, generalmente a 2 o a 3 scomparti. Comprare un astuccio completo è un buon investimento e spesso consente di risparmiare, ma è sempre meglio accertarsi che contenga realmente tutto ciò che serve. Il prezzo è destinato a salire se i pezzi racchiusi nell’astuccio sono davvero tanti e se questi sono firmati da marche di buona qualità.

Tra le ultime uscite si distinguono gli astucci per la scuola della nuova linea Giotto Lovers, ispirati agli interessi di bambini e ragazzi. Per gli appassionati di calcio e tennis c’è il modello Giotto Sportlovers, caratterizzato da un effetto tattile 3D che simula la reale consistenza di pallina e pallone su tessuto.

Giotto, Astuccio 3 Zip Sportlovers. Prezzo consigliato al pubblico: 29,90€

Si ispira alla tenerezza del mondo animale l’astuccio Giotto Petlovers, un modello interamente in poliestere 900D extra-resistente che abbina grafiche dolcissime a colori accesi e scintillanti dettagli glitter.

Giotto, Petlovers Astuccio Scuola 3 Zip, Rabbit. Prezzo: 23,90€

Le fantasie e i colori tra cui destreggiarsi, spaziando tra le proposte dei vari brand, sono molteplici. Sulla scia del successo al cinema di Spider-Man: Brand New Day continua a resistere tra bambini e ragazzi il mito di Spider-Man. Ecco allora un astuccio scuola grande e capiente composto da 44 pezzi che include matite colorate CARIOCA e pennarelli GIOTTO Turbocolor.

L’Erbavoglio, Spider-Man astuccio scuola 3 zip originale completo – ufficiale Warner Bros. Prezzo: 29,99€

Gli astucci 3 scomparti per la scuola elementare sono muniti di elastici interni per tenere tutto in ordine. La funzionalità è il primo fattore da considerare in fase di acquisto, ma vi consigliamo di assecondare gli interessi e le passioni dei bambini e di coinvolgerli attivamente nella scelta.

Ai maschietti, per esempio, piacciono sempre molto gli astucci delle diverse squadre di calcio. Su Amazon se ne trovano tantissimi, per tutte le tifoserie.

Seven, Inter Astuccio Scuola 3 Zip. Prezzo: 32,90€

Per quanto riguarda gli astucci per scuola elementare da bambina, continuano ad andare per la maggiore i modelli ispirati ai cartoni Disney e a creature fantastiche.

Seven, Astuccio scuola elementare 3 scomparti Lilo & Stitch (contenuto 43 pezzi). Prezzo: 24,93€

Seven, Astuccio completo SJGirl. Prezzo: 28,09€

Colori pastello alternati a toni più vivaci ed energici, decorazioni con paillettes e materiali sparkling caratterizzano molte delle proposte bestseller su Amazon per le bimbe.

Girabrilla, Astuccio Unicorno 3 scomparti con materiale scolastico. Prezzo: 20,68€

In linea generale, quando acquistate un astuccio per la scuola elementare a più scomparti accertatevi sempre che le zip funzionino senza intoppi e che le cuciture siano resistenti e ben fatte. In questo modo sarà possibile mettere al riparo l’astuccio da strappi o altri eventuali danni e sfruttarlo per diversi anni di seguito.

All’astuccio a 3 scomparti è possibile affiancare il tombolino, magari per racchiudere il materiale di cancelleria più importante come penne, gomma e matita in modo da agevolare i bambini. Tra i più belli per il nuovo anno scolastico ci sono quelli di Legami. L’Astuccio Rigido Trasparente Wonderwow racchiude tutto il necessario per affrontare le lezioni con un tocco di buonumore.

Legami, Astuccio Wonderwow, Teddy Bear, 2 Scomparti e Portapenne interno. Prezzo: 12,95€

Si trasforma da astuccio a portapenne, rimanendo perfettamente in piedi, l’Astuccio 2 in 1 in Morbido Silicone – Kawaii

Legami a tema Golden Retriever. Sta fermo sul banco e sulla scrivania, custodendo matite e penne. Essendo in silicone è completamente lavabile.

Legami, Kawaii Astuccio Scuola 2 in 1 in Morbido Silicone, Golden. Prezzo: 11,95€

A proposito di penne, Legami firma anche il Set di 3 Penne Cancellabili Fur-ever Friends composto da Golden Retriever, Bulldog e Barboncina. Si tratta di penne dall’inchiostro termosensibile che, semplicemente sfiorando la sfera, scompare come per magia permettendo di correggere gli errori.

Legami, Set di 3 Penne Gel Cancellabili Fur-ever Friends. Prezzo: 7,75€

Astuccio scuole medie: più slim e trendy per gli adolescenti

Con l’inizio delle scuole medie i maxi astucci non sono più necessari, ma può comunque tornare utile disporre di un modello completo e a più scomparti soprattutto per il primo anno.

L’astuccio a bustina con cerniera è uno dei modelli più acquistati per le scuole medie (e anche per le superiori). Ve ne sono di più piccoli e di più grandi, da scegliere in base alle proprie esigenze e alle indicazioni degli insegnanti. Un astuccio tombolino (arrotondato ai lati) come quello qui sotto di Eastpak, per esempio, va bene come portapenne ma non è sufficiente per affrontare le lezioni di materie che richiedono molto materiale come educazione tecnica, quindi può servire affiancare un secondo astuccio.

Eastpack, Oval Single Astuccio Portapenne. Prezzo: 19,59€

Anche in questo caso è importante accertarsi che le zip funzionino agevolmente e che le cuciture siano ben salde. I materiali da preferire sono quelli robusti e resistenti, ancora meglio se lavabili.

Pigna, Astuccio Tombolino MONOCROMO XL. Prezzo: 10,60€

Dal punto di vista dello stile, invece, come gli zaini per le scuole medie gli astucci pensati per questo ciclo di studi difficilmente presentano fantasie e decorazioni, fatta eccezione per pattern particolari come il motivo camouflage e le stampe floreali. Anche i modelli a tinta unita, in colori basici come grigio e nero, sono molto apprezzati, così come quelli dai colori fluo che incontrano soprattutto il gusto delle ragazzine. Li propongono brand come Seven e Invicta, spesso in abbinamento con gli zaini.

Seven, Portapenne Trendy Heart Girl. Prezzo: 16,90€

Invicta, Portapenne Round Plus. Prezzo: 16,09€

Cosa c’è di meglio, poi, di un astuccio con dentro tutto il necessario per studiare e prendere appunti? Alcuni brand, come Fila, propongono astucci a bustina già completi di penne o di evidenziatori come quello della linea Tratto Pen.

Fila, Tratto Pen Pochette. Prezzo: 11.51€

Non tutti si trovano bene con gli astucci a bustina. Chi ha l’abitudine di utilizzare molti evidenziatori, tante penne di diversi colori e vari accessori può optare in alternativa per un astuccio a bauletto semirigido, dalla forma leggermente bombata e a più scomparti. Si tratta comunque di astucci compatti che non occupano troppo spazio, ma sono molto più capienti delle bustine portapenne.

Vengono venduti perlopiù vuoti, in modo da poter essere riempiti con ciò che è davvero necessario. I modelli morbidi si prestano a contenere anche accessori abbastanza ingombranti come forbici, compasso e un piccolo righello. Alcuni sono dotati di retina interna e di elastici per un’organizzazione più precisa e metodica.

Mokani, Astuccio scuola grande. Prezzo: 12,63€

A proposito di materiali, per i più grandicelli (ma non solo) tornano particolarmente utili le penne cancellabili come le nuove CARIOCA Oops Easy: usa e getta, con doppia gomma e una punta fine di 0,7 mm. Permettono di scrivere, cancellare e riscrivere con facilità. Vengono vendute singolarmente, in confezione da 3 pezzi o da 6 pezzi.

Carioca, Oops Penne Colorate. Prezzo: 7,50€

I Memo Switch sono i nuovi evidenziatori Carioca a doppia punta e a doppio colore. Da un lato evidenziano le parole e i concetti chiave con colori brillanti, dall’altro servendosi di una speciale punta trasformano il colore appena usato in una nuova sfumatura. Un plus per l’organizzazione degli appunti e per sottolineare al meglio i libri di testo personalizzando il proprio metodo di studio. Vengono venduti in un blister da 4 pezzi.

Carioca, Memo Switch Set 4 Evidenziatori Magici. Prezzo: 9,60€

Consigli ed errori da evitare

Generalmente è la scuola a inviare ai genitori l’elenco del materiale scolastico necessario per l’inizio del nuovo anno, soprattutto quando si tratta del primo anno di scuola primaria. L’elenco viene perlopiù pubblicato sul sito web dell’Istituto, ma accade anche che la lista venga consegnata durante le ultime riunioni tra giugno e luglio o che venga comunicata direttamente dai docenti durante i primi giorni di lezione.

Questo elenco viene stilato, ormai da diversi anni, seguendo alcune linee guida disposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra queste figurano anche delle indicazioni circa il budget da investire: le scuole non devono richiedere marche specifiche o strumenti che possano gravare eccessivamente sul bilancio delle famiglie, ma solo indicare la tipologia di oggetti necessari. Seguire le indicazioni della scuola è il modo migliore per non commettere errori in fase di acquisto e, magari, sovraccaricarsi di cancelleria inutile.

Ci sono, poi, altri accorgimenti da tenere presenti. TÜV SÜD, ente indipendente che si occupa di certificazione, ispezione, testing e collaudi nell’interesse di produttori, distributori, importatori e consumatori, suggerisce di prestare particolare attenzione ad alcuni requisiti. Secondo il Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR) un prodotto è considerato sicuro quando non presenta rischi o presenta solo rischi minimi compatibili con il suo impiego.

Come accertarsene quando si tratta di cancelleria destinata ai bambini? Prima di tutto è bene registrare i prodotti una volta acquistati (utile per eventuali richiami del produttore), verificare i dati di contatto del produttore o di un responsabile UE e periodicamente controllare i richiami tramite il portale europeo Safety Gate Alerts.

Resta ai genitori il dovere di verificare l’etichetta che deve sempre riportare:

nome commerciale registrato o marchio

un indirizzo fisico UE e una e-mail

informazioni di tracciabilità (tipo, lotto, serie o altro identificativo univoco)

informazioni di sicurezza e istruzioni nella lingua del paese destinatario

fascia d’età raccomandata e limiti d’uso

avvertenze su rischi specifici (come il soffocamento) ed eventuale obbligo di sorveglianza di un adulto

avvertenze chimiche e igieniche (atossicità, lavabilità e rischio di ingestione)

informazioni su origine del materiale e composizione.

In breve Gli astucci a 3 zip vengono consigliati e richiesti dai docenti per la scuola primaria, mentre astucci a bustina e a tombolino sono la scelta migliore per gli anni di studio successivi. L’astuccio può essere acquistato già completo, contenente tutto il necessario, oppure va riempito personalmente con il materiale di cancelleria che si preferisce. Attenzione alla qualità dei materiali e al rispetto dei requisiti di sicurezza.

In copertina foto di Gustavo Fring via pexels.com

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