Back to School: la check list per il nuovo anno scolastico

Il ritorno a scuola è un momento impegnativo per i bambini e, nondimeno, per i genitori che devono assicurarsi che tutto l’occorrente sia pronto.

La check list per il perfetto Back to School include, ovviamente, il materiale scolastico: dallo zaino all’astuccio, passando per matite e penne. Tornare alla routine coincide anche con la ripresa delle buone abitudini.

Si parte dalla colazione, che deve essere sana e nutriente ma anche invitante e golosa per far iniziare la giornata con una marcia in più. Allo stesso modo è bene prestare attenzione alla merenda da fare a scuola, da custodire in appositi termos e borse termiche. I bambini crescono in fretta e, con l’apertura delle scuole, è anche tempo di acquistare nuovi look. Gli abiti per tutti i giorni devono essere comodi, pratici e farli sentire a loro agio.

Il kit colazione per ripartire con il piede giusto

La sveglia mattutina è sempre stressante per i più piccoli, quindi è bene far seguire al risveglio un rituale piacevole come quello di una buona colazione. Italian Green Bakery propone, a tal proposito, una linea di Brioche pensata appositamente per la colazione (ed eventualmente anche per la merenda) dei bambini.

Italian Green Bakery, Brioche Pistacchio. Prezzo: 27,90€ (24 pz)

Le Brioche Italian Green Bakery sono realizzate esclusivamente con ingredienti plant based e rappresentano un’alternativa sana alle solite merendine. Sono lievitate naturalmente per 72 ore e vengono preparate con un triplo impasto, soffice e leggero. Tanti i gusti disponibili, dal dolcissimo Pistacchio al Caramello Salato.

Pane e marmellata o pane e cioccolata? A prescindere da quali siano i gusti dei vostri piccoli, PanPiumino è quello che fa per voi e per la loro colazione. Si tratta di un morbidissimo pane senza crosta preparato con soli 6 ingredienti biologici: farina di grano tenero, acqua, semola di grano duro, lievito naturale, sale marino e olio extravergine di oliva.

PanPiumino, Bio PanPiumino 300 g. Prezzo: 2,70€ su panpiuma.it

Approvato dai nutrizionisti, non contiene zuccheri aggiunti, additivi, conservanti o coloranti e presenta un basso contenuto di sale, lievito e grassi saturi. Complice la lunga lievitazione naturale, inoltre, ha una consistenza sofficissima. Pensato per i bimbi dai 4 agli 8 anni, viene venduto in fette piccole, spesse e comode da maneggiare.

Per rendere la colazione ancora più piacevole, apparecchiate la tavola con tovagliette dai colori vivaci e brillanti. Il Set tovagliette colazione RiScatto, composto da 2 tovagliette e una sacca in tessuto, fa parte della collezione upcycled di Cassera realizzata in collaborazione con Ricucendo Tex Lab, laboratorio di confezione tessile nato all’interno del carcere Don Fausto Resmini di Bergamo.

Cassera, Set tovagliette colazione RiScatto. Prezzo: 15,00€ su casahomewear.com

Sono realizzate interamente con materiali di recupero e veicolano un importante messaggio sociale: vengono prodotte, infatti, dai detenuti del Carcere coinvolti in percorsi di formazione e lavoro retribuito.

Materiale scuola: dallo zaino alla cancelleria

Scegliere lo zaino giusto è importante ai fini del rientro a scuola, specialmente quando ci si approccia all’acquisto del primissimo zaino per la scuola primaria. Sono tanti gli zaini tra cui poter scegliere, per cui è bene tenere presenti alcuni fattori fondamentali come comfort, capienza e funzionalità.

Tra i modelli più belli per il Back to School 2025 si distingue quello di Seven per Disney e Pixar dedicato a Inside Out 2. Presenta una tasca frontale e una tasca laterale porta borraccia in rete. Ha tante zip colorate e vivacissime stampe digitali su PVC lucido tra cui un indicatore di emozioni sul pannello frontale.

Seven per Disney e Pixar, Zaino Sdoppiabile Big Inside Out 2. Prezzo: 47,40€

Con la stessa attenzione si procede alla scelta dell’astuccio scuola. Una delle novità per questo anno scolastico è la collezione Giotto Cryptopuppets by Lapo Fatai. Gli astucci 3ZIP della linea, compatti e capienti, sono dotati di un charm matita per scrivere il proprio nome. All’interno, oltre alle matite colorate Giotto Stilnovo, si trova tutto il necessario per affrontare la scuola con fantasia e creatività: pennarelli, penne, righello, gomma, temperino, colla, forbici e molto altro.

Fila, Giotto Astuccio 3 zip Cryptopuppets by Lapo Fatai. Prezzo: 26,90€ presso i rivenditori autorizzati

Anche Lidl pensa al Back to School con una selezione completa di articoli per la scuola dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Nei 780 punti vendita della catena distribuiti su tutto il territorio nazionale sono disponibili convenienti set di matite colorate e kit di strumenti per la geometria come squadre, righello e compasso.

Crelando by Lidl Italia, Matite colorate 3 in 1, 10 pezzi. Prezzo: 3,99€ nei punti vendita Lidl

Crelando by Lidl Italia, Set strumenti geometria. Prezzo: 2,50€ presso i punti vendita Lidl

Crelando by Lidl Italia, Compasso. Prezzo: 2,50€ presso i punti vendita Lidl

Legami rende divertente e leggero il ritorno a scuola con una collezione ricca di nuovi personaggi, come Monster, e accessori irresistibili.

Sta in piedi da solo ed è coloratissimo l’Astuccio Monster Morbido Silicone Kawaii, nei toni del blu e del giallo e ispirato alle fattezze del mostriciattolo più adorabile di sempre.

Legami, Kawaii Astuccio Scuola 2 in 1 in Morbido Silicone, Tema Monster. Prezzo: 11,95€

La linea Monster include anche altri accessori da non perdere come il Temperino Luminoso con Contenitore.

Legami, Temperino Luminoso con Contenitore Sharpening Is Magic. Prezzo: 4,94€

Mai iniziare la scuola senza un set di penne. Legami propone le nuove 4 Penne Gel Cancellabili Farm Sweet Farm, con gli animali della fattoria pronti a supportare i bambini durante i compiti.

Legami, Set di 4 Penne Gel Cancellabili Farm Sweet Farm. Prezzo: 7,95€

La merenda perfetta per affrontare il rientro

Mila, realtà specializzata nella produzione di prodotti lattiero-caseari, propone nuove idee per la merenda in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Lo Yogurt G+G Loacker Edition unisce la cremosità dello yogurt Mila 100% Alto Adige al sapore goloso e croccante dei wafer Loacker. Pratici da mettere nello zaino per una pausa equilibrata e gustosa, i nuovi yogurt sono disponibili in vasetti da 150 g e in tre diversi gusti (Bianco Vaniglia con Choco Wafer Napolitaner, Caffè con Choco Wafer Dark e Pesca con Choco Wafer White).

Mila, Yogurt Mila G+G Loacker Edition. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare mila.it

Mila Yogurt da Bere è la scelta ideale per una merenda veloce e nutriente. Realizzato con 100% latte dell’Alto Adige, senza OGM e a basso contenuto di zuccheri, è disponibile in diversi gusti alla frutta (fragola, banana, frutti di bosco, cocco, pesca e tropical) anche nella variante senza lattosio (fragola, banana, cocco e pesca). Il formato da 200 g e il tappo richiudibile fanno sì che possa essere trasportato facilmente. Inoltre, può restare fuori dal frigorifero per ben 4 ore ed è ricco di fermenti lattici vivi, senza glutine e senza grassi.

Mila, Yogurt da bere Banana. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare mila.it

A settembre le giornate possono essere ancora calde ed è facile che a merenda venga voglia di uno spuntino fresco e leggero, oltre che goloso. I Frozen Yogurt di Yogurteria sono ideali per rinfrescarsi al ritorno da scuola o all’intervallo. I gusti disponibili sono tanti, non resta che scegliere il proprio preferito!

Yogurteria, Barattoli Frozen Yogurt. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare Yogurteriafrozen.it

Un’alternativa altrettanto sana e nutriente allo yogurt può essere il kefir. Yogurteria ne propone una versione gelato che diventerà lo spuntino preferito dei bambini. In più, è facilmente digeribile e ricco di probiotici.

Yogurteria, Frozen kefir Multifrutti. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità visitare Yogurteriafrozen.it

I fan di Harry Potter impazziranno per i nuovi Hogwarts Express Snack Choco & Biscuit di Witor’s, croccanti biscotti ricoperti da tavolette di cioccolato al latte che ricordano il biglietto del treno per Hogwarts in partenza dal mitico Binario 9 e ¾. Un’idea per la merenda sfiziosa che farà sicuramente felici i seguaci del maghetto più famoso al mondo.

Witor’s, Hogwarts Express Snack Choco & Biscuit. Prezzo: 1,20€ su shop.witors.it

Dopo aver scelto la merenda, accertatevi che i vostri bambini abbiano a disposizione una borsa termica per conservarla al meglio. Tra le più belle c’è quella di Disney Store ispirata a Oceania 2, dotata di tasca interna a rete, tasca laterale esterna per la borraccia, maniglia per il trasporto ed etichetta interna per scrivere il proprio nome.

Disney Store, Borsa porta pranzo Oceania 2. Prezzo: 18,00€

Può tornare utile anche un termos leggero come quello di Thermos che, per il Back to School, declina le linee Ultralight e FUNtainer a tema Disney. Realizzate in acciaio inossidabile a doppia parete con tecnologia isolante, le borracce del brand mantengono le bevande fredde fino a 20 ore o calde fino a 10 ore.

Thermos, Ultralight e FUNtainer. Prezzo: a partire da 29,95€ su

www.tenoha.it e blorcompany.com e nei negozi COIN selezionati

Nuovi look per scuola e post scuola, tra comodità e stile

Comodi e pratici, i look per la scuola (e per il post scuola) accompagnano le giornate dei bambini e devono, quindi, farli sentire prima di tutto a loro agio oltre che rispecchiare i loro gusti. Sono tanti i brand a proporre collezioni moda per il Back to School, tra cui Mango.

Il brand spagnolo invita i piccoli a sognare in grande e a essere sempre curiosi, a esplorare e a conoscere. T-shirt, felpe, jeans e capispalla presentano linee confortevoli e rilassate, tingendosi di colori moda come il blu navy e il verde oliva.

Per scoprire tutta la collezione Mango Back to School visitare shop.mango.com

Non mancano le proposte look dedicate ai bimbi più piccoli, magari pronti a iniziare l’asilo nido o la scuola materna. Prénatal firma una collezione Back to School pratica e allegra, pensata per far ripartire i bambini con entusiasmo. Colori tenui e avvolgenti caratterizzano le proposte bambina, con tenera maglieria dai tessuti soft.

Prénatal, Cardigan con cappuccio bimba rosa coste. Prezzo: 12,59€ in offerta su prenatal.com

I maschietti ritrovano, invece, i loro eroi del cuore: da Mickey Mouse all’inossidabile Spider-Man, passando per felpe sportive e pantaloni con cui correre, saltare e giocare.

Prénatal, Completo bimbo Mickey Mouse felpato. Prezzo: 25,89€ in offerta su prenatal.com

