Bagnetto del bebè: con le eco ricariche della Linea MammaBaby ® si rispetta la pelle e anche l’ambiente

La prima esigenza quando si parla di igiene dei neonati e dei bambini è quella di rispettare la delicatezza della loro pelle. Sistemi di difesa non ancora sviluppati fanno sì infatti che la cute infantile sia facilmente soggetta ad arrossamenti e rossori.

Uno dei momenti più delicati è quello della pulizia quotidiana: il contatto con l’acqua, ma soprattutto l’impiego di detergenti con sostanze lavanti aggressive, rischia di impoverire la già fragile barriera cutanea e di conseguenza le difese della pelle.

Occorre quindi prestare particolare attenzione alla scelta del detergente, che deve avere come prima caratteristica proprio la delicatezza nell’azione lavante. Senza dimenticare un ulteriore bisogno ormai prioritario: la tutela dell’ambiente, che si traduce in gesti concreti come quello di ridurre il consumo di plastica.

Le caratteristiche di un detergente rispettoso

La prima caratteristica che differenzia un detergente delicato da uno aggressivo per la pelle è la scelta dei tensioattivi, le sostanze a cui si deve il potere lavante di una formula. Olcelli Farmaceutici, nella sua linea di prodotti Linea MammaBaby ®, sceglie sia per il Bagno Baby Cosmos Natural che per il Doccia Shampoo Baby Cosmos Natural, tensioattivi di derivazione naturale che, pur assicurando un effetto detergente efficace, agiscono nel massimo rispetto della cute.

Ma se questo primo requisito è fondamentale, ci sono altri elementi che rendono un prodotto per la pulizia migliore di un altro: la presenza, ad esempio, nella formula, di sostanze che già dal momento del lavaggio coccolano la delicata pelle dei piccoli.

Nei due detergenti di Linea MammaBaby ® sono presenti estratti di olivo e glicerina vegetale che danno alla pelle morbidezza e idratazione.

In Pasqualino, il pesciolino che dà il nome al Bagno Baby Cosmos Natural, è presente anche un estratto di camomilla che lenisce e addolcisce la pelle delicata dei piccoli calmando i piccoli rossori mentre Giacomino, il simpatico orsetto del Doccia Shampoo Baby Cosmos Natural, prevede l’aggiunta di avena che contribuisce a dare morbidezza sia alla pelle che alla fibra capillare, con massima dolcezza.

I detergenti Linea MammaBaby® si distinguono per la profumazione naturale e per la completa assenza di coloranti, di sostanze potenzialmente dannose come SLES e SLS; inoltre sono testati per nichel, cromo e cobalto. Certificati Cosmos Natural e valutati sotto controllo pediatrico, entrambi i detergenti si possono usare per il bagnetto del bebè sin dai primi giorni di vita.

Le qualità di un prodotto che rispetta l’ambiente

In un clima di emergenza climatica, cresce sempre più il bisogno di tutelare il Pianeta anche con piccoli gesti quotidiani. L’impegno di Olcelli Farmaceutici verso l’ambiente si traduce concretamente nella proposta delle nuove eco ricariche di Pasqualino il Bagno Baby Cosmos Natural e Giacomino il Doccia Shampoo Cosmos Natural.

Frutto di moderne soluzioni tecnologiche, entrambe le confezioni, dal design pulito e minimal, riducono drasticamente l’impatto ambientale: la confezione ricarica viene prodotta infatti con il 65% di plastica in meno rispetto al flacone classico che può essere acquistato una sola volta per poi essere riempito di volta in volta quando il contenuto finisce.

Le eco ricariche della Linea MammaBaby ® sono prodotte inoltre con un solo materiale così da essere più sostenibili: richiedono infatti meno energia per la produzione e si riciclano più facilmente. Senza trascurare il lato economico dal momento che l’acquisto dell’eco ricarica risulta più conveniente rispetto a quello di un nuovo flacone.

Come si usa l’eco ricarica

Ecologica, conveniente ma anche pratica: usare un’eco ricarica è un gesto semplice e immediato che si dovrebbe sempre aver cura di fare in un luogo pulito e asciutto.

Ecco come procedere:

Rimuovere il dispenser dal flacone del Bagno Baby Cosmos Natural oppure del Doccia Shampoo Baby Cosmos Natural e il tappo della rispettiva ricarica.

Versare il prodotto dalla ricarica nel flacone dopo averlo debitamente pulito.

Riavviare il dispenser e chiudere bene la ricarica.

Se fuoriesce un po’ di prodotto è sufficiente pulire il flacone con un panno umido per evitare che diventi scivoloso.

È consigliato annotare o fotografare il numero di lotto presente sulla ricarica.

