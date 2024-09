Bambini comodi e alla moda con la collezione autunno-inverno 2024 di Mayoral

Dopo il caldo estivo, le temperature cominciano a farsi più fresche e frizzanti, ma non per questo i nostri bambini hanno meno voglia di giocare all’aria aperta! Ogni genitore è quindi alla ricerca di capi comodi e caldi che possano accompagnare i propri piccoli in ogni momento della giornata durante la stagione fredda, senza trascurare la versatilità e un tocco di vivacità che nell’abbigliamento non dovrebbe mai mancare.

Mayoral, leader nel settore moda bambini in Spagna e punto di riferimento internazionale in questo ambito, propone una collezione autunno-inverno 2024 che comprende capi per bambini e neonati, calzature e accessori all’insegna del motto “Mayoral making friends”, con cui l’azienda si propone di offrire il miglior rapporto tra moda, qualità e prezzo.

Anche per questa stagione la collezione è versatile senza però dimenticare design e materiali di qualità eco responsabili: nuove combinazioni di colori, stili, temi e grafiche permetteranno ai bambini di giocare, esprimersi e fare nuove amicizie con il massimo comfort.

La collezione autunno-inverno 2024 per le bambine

La collezione Mayoral autunno-inverno 2024 dedicata alle bambine propone capi modaioli e adatti ad ogni occasione. I capi più eleganti sono in tonalità come giada, azzurro e champagne, mentre le linee più casual si tingono di orchidea, moka e prugna; la scelta delle nuance è comunque vasta e permette di creare moltissime combinazioni e diversi look, anche accostando tonalità decise e vivaci a colori neutri.

Per la gioia delle bimbe, la collezione è caratterizzata da lustrini, maglie fantasia, tulle e tessuti effetto metallizzato, dettagli originali declinati su tutte le tipologie di capi come ad esempio gonne, overshirts e bomber. Non solo: le categorie baby, bambina e bambino condividono alcuni look con gli stessi temi e colori, in modo da poter creare outfit coordinati tra fratelli.

La collezione autunno-inverno 2024 per i bambini



La collezione autunno-inverno per bambini è caratterizzata da colori armonici, tessuti comodi e di qualità e sicurezza nei suoi processi. In questa stagione troviamo anche i giacconi, con nuovi tessuti e finiture, accompagnati da originali modelli di bomber abbinati alle overshirts.

Non mancano le novità per ogni fascia di età: all’interno della collezione Baby, le capsule “Smart&Comfy” e “Warm&Cozy” si abbinano tra loro grazie alla loro estetica casual, mentre nella collezione Mini bambino i capi “Festive suiting” offrono la possibilità di creare look eleganti e originali. La collezione Junior, infine, punta su design moderni come lo skate rinnovato, l’High School, le corse automobilistiche e il basket.

La collezione Newborn per i più piccoli



La collezione autunno-inverno 2024 di Mayoral pensata per i bimbi da 0 a 18 mesi fonde energia e dolcezza grazie a tessuti, stampe e dettagli dedicati alla tenerezza dei neonati.

Per vestire bambini così piccoli e delicati non devono mai mancare qualità, comodità e praticità in tutti i capi, ma senza perdere di vista l’estetica: la palette di colori si arricchisce, spaziando dai teneri colori pastello a nuance più vivaci. I tessuti per la nuova stagione vedono invece come protagonista la morbidezza: troviamo così ciniglia, struttura intrecciata, micropanno e microfibra termica.

A grandi passi verso l’autunno

Le calzature sono un dettaglio importante: saranno proprio le scarpe a mantenere i piedi dei nostri bambini caldi, asciutti e soprattutto comodi nelle stagioni più fredde dell’anno. La collezione di calzature Mayoral per l’autunno-inverno presenta una grande varietà di stili adatti a tutte le occasioni, dalla vita quotidiana alle cerimonie; si passa quindi dalle scarpe sportive agli stivali, fino ad arrivare alle proposte più eleganti.

Aumenta la gamma delle calzature in pelle, comode e durature, mentre i dettagli protagonisti della stagione sono lustrini, raso, stampe effetto metallizzato e materiali tecnici nei colori invernali. E poteva mancare il pellicciotto? Questo materiale morbido e caldo è presente in fodere e dettagli in una grande varietà di colori e texture. Non è finita: per l’autunno-inverno cresce anche la collezione di stivaletti australiani e bikers, mentre le bambine potranno sbizzarrirsi con ballerine dalla forma squadrata e della suola foderata.

La collezione Primi Passi (taglia 18-23) è realizzata con tomaia, soletta e fodera in pelle conciata in modo sostenibile di alta qualità, traspirante e priva di sostanze chimiche. Sono disponibili diversi modelli, tutti con una forma arrotondata per lasciare una maggiore libertà alle dita dei piedi. Una delle caratteristiche principali è la comodità con cui possono essere indossate e tolte anche dai bimbi in totale autonomia, grazie a chiusure come velcro, cerniere e lacci elasticizzati.

All’interno della collezione per i più piccoli troviamo inoltre le Barefoot Shoes, scarpe innovative con effetto piede scalzo, totalmente piatte e senza rinforzi. Sono leggere, larghe e morbide, senza dettagli metallici che potrebbero causare allergia ai piedini più delicati e con solette piatte rimovibili senza arco plantare. I nuovi modelli invernali sono disponibili in tanti colori tra cui poter scegliere.

