Bellezza e benessere per le mamme con le nuove formule, efficaci e delicate, firmate Linea MammaBaby®

Nove mesi di attesa e di forti emozioni ma soprattutto nove mesi di grandi trasformazioni. La gravidanza è una fase delicata e bellissima che porta con sé cambiamenti profondi che toccano la sfera più intima dell’essere donna ma inevitabilmente anche il corpo che si prepara ad accogliere, cresce e dare alla luce una nuova vita.

Dedicare attenzioni puntuali alla pelle, in modo particolare a zone fragili come il seno, già prima dell’attesa, per tutta la gravidanza e durante l’allattamento, rappresenta un investimento prezioso non solo in termini di bellezza ma anche di benessere. La cura del corpo consente infatti di vivere in serenità i momenti unici che costellano queste fasi della vita femminile offrendo protezione, equilibrio e dolcezza alla pelle. È importante quindi scegliere prodotti cosmetici messi a punto in maniera specifica per le mamme come quelli di Linea MammaBaby® che propone due nuove formule, una per la cura del seno e l’altra per prevenire le smagliature, spesso il ricordo meno piacevole di una gravidanza.

Dolci attenzioni per il seno

Non è un caso che uno dei primi segnali dell’inizio di una gravidanza sia una sensazione di tensione e gonfiore al seno. Si tratta infatti di una parte che svolge un ruolo chiave nell’attesa preparandosi ad offrire il nutrimento che permette la crescita sana del bebè appena nato.

Area già di per sé fragile e delicata, il seno lo diventa ancora di più durante i nove mesi e nella fase dell’allattamento suggerendo la necessità di cure mirate e puntuali affinché si mantenga elastico e compatto evitando fastidi come irritazioni, secchezza e ragadi che possono minare la serenità della mamma e anche del piccolo.

Per coccolare questa parte delicata e offrirle le attenzioni che merita, Linea MammaBaby® ha creato Smeraldino, il Balsamo Seno Lenitivo pensato per il benessere della pelle durante la gravidanza e l’allattamento grazie a una formula idratante e nutriente che garantisce protezione e comfort evitando che la cute si secchi, si arrossi, si irriti e resti segnata da dolorose ragadi. Prendersi cura del seno vuol dire infatti non solo investire in bellezza ma regalarsi un momento di benessere che protegge la pelle e permette di vivere a pieno l’esperienza unica della gravidanza e dell’allattamento.

Tutto il buono di Smeraldino

Il Balsamo Seno Lenitivo di Linea MammaBaby® è stato studiato per prendersi cura con grande dolcezza, efficacia e sicurezza del seno, dall’attesa all’allattamento. Nella sua formula troviamo il Burro di Karité e l’Olio di Mandorle, due pregiate sostanze grasse di origine vegetale che nutrono in profondità la pelle preservandola elastica e compatta nonostante le variazioni di volume che si presentano in gravidanza e mentre si allatta.

Vitamina E e Olio di Oliva, dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti, entrano nella composizione del prodotto in funzione di proteggere la cute e stimolarne il rinnovamento. L’assenza di profumo fa sì che l’olfatto del neonato non venga alterato e che l’allattamento proceda in serenità.

Dal settimo mese in poi

Smeraldino, il Balsamo Seno Lenitivo di Linea MammaBaby®, può essere usato durante la gravidanza applicandolo già dal settimo mese in modo da preparare la pelle ai cambiamenti significativi dell’allattamento e mantenerla così elastica e compatta.

Durante l’allattamento lo si può applicare tra una poppata e l’altra per preservare l’idratazione e la morbidezza della cute. Ne basta una piccola quantità da massaggiare delicatamente sul seno, evitando il capezzolo, fino a completo assorbimento, ricordando di rimuovere eventuali piccoli residui di prodotto prima della poppata con un detergente delicato.

Attenzioni mirate per tutto il corpo

I volumi del corpo che crescono al crescere della nuova vita, pronta dopo nove mesi a venire alla luce, tendono al massimo la pelle che, sottoposta a questo forte stress, rischia di segnarsi con smagliature più o meno importanti e visibili. Per contrastare questo inestetismo, decisamente più facile da prevenire che da curare, è importante che l’epidermide venga mantenuta ben idratata e nutrita in modo che mantenga l’elasticità necessaria perché possa tendersi senza rovinarsi.

Non solo in attesa e in allattamento, ma anche prima della gravidanza così che la pelle abbia il giusto tempo per prepararsi, forte e compatta, ai cambiamenti che l’attendono.

Il suggerimento di Linea MammaBaby® è quello di utilizzare con costanza l’Olio Corpo Multivitaminico, formula ideale per il trattamento della pelle del corpo prima, durante e dopo la gravidanza.

Grazie a una combinazione bilanciata di oli naturali, di karitè, argan, rosa mosqueta, crusca di riso, estratto di centella asiatica e un’elevata concentrazione di vitamine (A,B,C,E,F), l’Olio Corpo Multivitaminico offre nutrimento profondo, elasticità e tono alla pelle.

La deliziosa fragranza fiorita, priva di allergeni nel massimo rispetto della pelle delicata, trasforma l’applicazione del prodotto in un momento all’insegna del piacere e del benessere.

Dermatologicamente testato su pelli sensibili, senza petrolati e coloranti, l’Olio Corpo Multivitaminico può essere usato non solo in gravidanza e in allattamento ma come formula quotidiana di cura per il corpo, efficace e delicata nel preservare l’equilibrio della pelle e mantenerla elastica e compatta nel tempo.

