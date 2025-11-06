Bimbi in auto, con sicurezza

Quello verso casa, qualche giorno dopo la nascita, è solo il primo di tanti viaggi che i piccoli faranno con mamma e papà. Le occasioni per spostarsi in auto del resto sono tante, da quelle quotidiane magari su tragitti brevi a quelle che richiedono spostamenti più lunghi per raggiungere, ad esempio, i luoghi di vacanza. Ma quello che conta, indipendentemente dal tempo che si passa in auto, è che i bambini possano sempre viaggiare in sicurezza, su un seggiolino omologato che, dati alla mano, riduce del 70% il rischio di lesioni gravi in caso di incidente.

Avventure divertenti e sicure

Joie, brand internazionale specializzato in soluzioni viaggio e puericultura pensate per la prima infanzia, da sempre guarda con particolare attenzione al tema della sicurezza in auto dei bambini offrendo una gamma completa di seggiolini auto che garantiscano una protezione affidabile a tutte le età insieme al massimo del comfort per i piccoli.

La produzione avviene all’interno delle fabbriche di proprietà dell’azienda: tutti i seggiolini auto, prima della vendita, vengono sottoposti a rigorosi test che ne assicurano non solo i requisiti minimi richiesti per l’omologazione, ma anche standard più rigorosi verificati da enti autonomi come ADAC, ECE R129, i-Size e Swedish Plus Test, così da essere certi che possano affrontare al meglio tutte le sfide a cui andranno incontro. Per fare qualche esempio: il sistema di cinture viene tirato 10 mila volte, vale a dire il doppio rispetto al requisito standard così come il sistema di aggancio che viene testato anch’esso 10mila volte, il quintuplo rispetto alla normativa, per un’installazione super-sicura.

Dalla nascita fino ai quattro anni

La sicurezza in auto non è mai un optional. Ecco perché è importante che i genitori se ne facciano carico ancora prima della nascita del piccolo, puntando su acquisti che possano assicurare viaggi sereni sin dai primissimi spostamenti e per tutto il periodo della crescita, senza sprecare tempo e denaro alla ricerca di basi e seggiolini diversi.

Proprio per questo, Joie non propone un trio preconfezionato ma la possibilità di configurarlo su misura per ogni famiglia, garantendo sempre il massimo della sicurezza.

Questo grazie a Encore System™, un’intelligente base girevole che trasforma la maggior parte dei seggiolini per neonati e per bambini piccoli del sistema Encore in seggiolini girevoli azionabili con una sola mano. Su Encore System™ è possibile agganciare diversi seggiolini del sistema Encore Spinning System™ che accompagnano i piccoli dalla nascita fino ai quattro anni e che possono essere scelti in modo da adattarsi al meglio allo stile di vita e alle esigenze di ogni genitore:

Sprint ™ : è il seggiolino per neonati con agganci ISOFIX integrati, perfetto per i genitori che vogliono godere della flessibilità di utilizzarlo sia montato su base che agganciato direttamente in auto senza base.

: è il seggiolino per neonati con agganci ISOFIX integrati, perfetto per i genitori che vogliono godere della flessibilità di utilizzarlo sia montato su base che agganciato direttamente in auto senza base. i-Level™ Pro : con una seduta reclinabile a 157°, sia in auto che sul passeggino, si può installare in auto su base o con cinture, per garantire la massima versatilità.

con una seduta reclinabile a 157°, sia in auto che sul passeggino, si può installare in auto su base o con cinture, per garantire la massima versatilità. Calmi R129 : adatto dalla nascita fino ai sei mesi, unisce il comfort di una normale navicella alla sicurezza di un seggiolino auto testato ADAC. Si può installare sul passeggino e sull’auto in modo che il piccolo possa dormire serenamente disteso a 180° durante gli spostamenti. Una posizione per altro ottimale per il sano sviluppo della colonna vertebrale che consente per di più di posizionare la testa del bambino al centro del veicolo, il punto più sicuro dell’auto.

: adatto dalla nascita fino ai sei mesi, unisce il comfort di una normale navicella alla sicurezza di un seggiolino auto testato ADAC. Si può installare sul passeggino e sull’auto in modo che il piccolo possa dormire serenamente disteso a 180° durante gli spostamenti. Una posizione per altro ottimale per il sano sviluppo della colonna vertebrale che consente per di più di posizionare la testa del bambino al centro del veicolo, il punto più sicuro dell’auto. i-Harbour™ E: è il seggiolino girevole utilizzabile fino ai quattro anni che consente ai genitori di sfruttare il più a lungo possibile la base accompagnando in sicurezza la crescita del piccolo.

Un’ampia scelta

Jolie propone inoltre una gamma completa di seggiolini installabili con ISOFIX o con cinture, tutti omologati in base alla normativa R129 e la maggior parte testati anche da ADAC, pronti ad offrire una protezione affidabile per tutte le avventure dei più piccoli, dalla nascita e per l’intero periodo della crescita.

Alle funzionalità di sicurezza avanzate, come i poggiatesta Tri-protect e i pannelli Guard Surround Safety, le proposte di Joie aggiungono altri plus particolarmente graditi ai genitori: sedute con rotazione, cinture facili da regolare, fibbie magnetiche rendono ogni spostamento più semplice e veloce.

Cantiamo tutti insieme

La sicurezza in auto sta particolarmente a cuore a Joie che con Coccole Sonore, punto di riferimento per l’intrattenimento dei più piccoli, ha messo a punto la campagna informativa Viaggi sicuri con Joie e Coccole Sonore.

Realizzata per promuovere la sicurezza stradale in un modo efficace e insieme divertente, la campagna ha il suo punto di forza nella Canzone del Seggiolino, un simpatico brano ideato da Coccole Sonore che in maniera semplice e coinvolgente invita i bambini, e di riflesso i genitori, a ricordarsi ogni giorno dell’importanza di allacciare le cinture per viaggiare protetti, anche se si compiono tragitti brevi.

Proprio per promuovere la consapevolezza in auto sulla pagina dedicata Viaggi sicuri si possono trovare tante informazioni per rendere sicuro ogni spostamento in auto. Una guida pratica scaricabile dal sito, contenuti digitali, video tutorial con esperti e consigli direttamente dalla community social di #joiebabyitalia sono preziosi supporti che aiutano le famiglie nella scelta del seggiolino più adatto e della sua corretta installazione, gesto fondamentale perché i piccoli possano viaggiare in totale sicurezza. Pronti per mille e mille avventure, in ogni dove.

