I calendari dell’Avvento per bambini fanno sì che l’attesa delle feste risulti coinvolgente e magica. I più piccoli stravedono per l’antica tradizione del calendario dell’Avvento: un modo speciale per aspettare il Natale scoprendo, casellina dopo casellina, sorprese di ogni genere.

Il calendario dell’Avvento fai da te è senza alcun dubbio la soluzione migliore per chi vuole decidere cosa mettere nelle varie caselle e personalizzarne il contenuto, ma se non si ha tempo o modo di cimentarsi con il diy le possibilità tra cui poter scegliere non mancano di certo.

Sono davvero tanti i calendari dell’Avvento Natale 2023 dedicati a bambini e bambine, contenenti dolci golosità quali caramelle, biscotti e cioccolatini ma anche giochi e gadget a tema ispirati ad alcuni dei personaggi più iconici dei cartoni animati e dei fumetti.

Di seguito, i calendari dell’Avvento bambini 2023 più belli da comprare online.

Calendari Avvento bambini 2023: a tema food per i golosi

Per rendere più dolce l’attesa del Natale, non c’è niente di meglio dei calendari dell’Avvento bambini a tema food contenenti dolci, caramelle, biscotti e qualsiasi altro genere di golosità. Uno dei più ricchi e gustosi proposti quest’anno è Kinder Surprise & Friends, uno speciale calendario dell’Avvento a forma di uovo con 31 cioccolatini assortiti e piccole sorprese.

Ogni calendario, inoltre, custodisce un QR code da scansionare per creare e ricevere 4 videomessaggi personalizzati e una videochiamata da Babbo Natale.

Kinder, Surprise & Friends – Calendario Avvento 2023, 31 Cioccolatini Assortiti con speciale videomessaggio da Babbo Natale. Prezzo: 19,99€

Per gli amanti del cioccolato, non può mancare il calendario dell’Avvento Lindt Teddy. Racchiude un orsetto di cioccolato e cioccolatini misti.

Lindt, Teddy Calendario dell’Avvento. Prezzo: 18,00€

Da non sottovalutare neppure il calendario dell’Avvento Caffarel, un’eccellenza Made in Italy della cioccolateria.

Caffarel, Calendario dell’Avvento 2023. Prezzo: 24,90€

Passando ad altre proposte sfiziose, i bambini impazziranno con il calendario dell’Avvento Nutella. Alla crema spalmabile più famosa al mondo è dedicato questo calendario dal packaging in perfetto mood natalizio con sorprese tutte da gustare come i Nutella B-Ready e i Nutella Biscuits.

Nutella, Calendario dell’Avvento 2023, 24 Regali. Prezzo: 69,99€

Per chi mangerebbe solo cioccolato bianco, Galak propone un calendario dell’Avvento a dir poco irresistibile: 24 snack ispirati all’immaginario natalizio con l’inconfondibile gusto Galak.

Nestlé, Galak Calendario Avvento 2023 Snack di Cioccolato Bianco. Prezzo: 11,49€

Firmano calendari dell’Avvento bambini golosi e appetitosi anche Haribo e Loacker. Il primo contiene 24 mini bustine assortite di caramelle, il secondo wafer per tutti i gusti.

Haribo, Calendario dell’Avvento 2023 – 24 Mini Bustine Assortite. Prezzo: 11,90€

Loacker, Calendario dell’Avvento Gnometti 2023, Mix di 24 Loacker Wafer e Cioccolatini. Prezzo: 16,99€

Dolciumi a volontà per il calendario dell’Avvento M&M’s, anno dopo anno uno dei più venduti su Amazon, e il calendario dell’Avvento Smarties, con i suoi iconici confetti colorati.

M&M’S, Calendario dell’Avvento Edizione 2023 con cioccolatini assortiti. Prezzo: 24,90€

Nestlé, Smarties Calendario Avvento 2023. Prezzo: 11,49€

Da Disney a Harry Potter, i calendari dell’Avvento con giochi e gadget a tema

I dolciumi non sono l’unica possibilità di scelta, ovviamente. Sono tanti i brand che propongono calendari dell’Avvento bambini con giochi e gadget per fare felici i piccoli di casa e allietare le giornate che li separano dal tanto atteso Natale.

Molti si ispirano al fantastico mondo Disney, rifacendosi all’immaginario di Topolinia & Co. Tra i più belli il calendario dell’Avvento Disney Topolino e i suoi amici, da conservare e collezionare.

Disney, Calendario dell’Avvento Topolino e i suoi amici. Prezzo: 30,00€ su shopDisney.it

Per le bambine (e anche per le loro mamme!) segnaliamo lo speciale calendario dell’Avvento Naturaverde per Disney dedicato alle Principesse e alle Villains. All’interno si trovano sorprese beauty come scrub, creme e maschere viso e corpo che si rifanno ai personaggi femminili più celebri del variegato mondo dei cartoni.

Naturaverde, Disney 100 Calendario dell’Avvento. Prezzo: 17,72€

Si ispira alle Principesse Disney anche questo calendario dell’Avvento che catapulterà le bimbe in un suggestivo paesaggio invernale innevato. Contiene 4 mini principesse e molti altri gadget a tema natalizio da non farsi sfuggire.

Disney, Princess Calendario dell’Avvento con 24 giorni. Prezzo: 34,29€

I fan della saga di Harry Potter si sentiranno come a Hogwarts aprendo le caselline dello speciale Harry Potter Deluxe Advent Calendar firmato Cinereplicas. Si presenta come un cofanetto cartonato robusto e resistente, simile in tutto e per tutto a un libro di pozioni e formule magiche, e racchiude 24 gadget speciali ispirati al maghetto più famoso di tutti i tempi.

Cinereplicas, Harry Potter Deluxe Advent Calendar. Prezzo: 59,95€

Il successo del live-action Barbie al cinema è stato sorprendente e la scia di grande popolarità che ne è derivata continua. Per le bambine su Amazon è disponibile il calendario dell’Avvento di Barbie Dreamtopia, contenente 1 Barbie e altre sorpresine favolose.

Barbie, Calendario dell’Avvento Dreamtopia. Prezzo: 29,99€

Per vivere una festa danzante natalizia da vere principesse, Playmobil propone invece il Calendario dell’Avvento Natale sotto l’Arcobaleno.

Playmobil, Calendario dell’Avvento Natale sotto l’Arcobaleno. Prezzo: 24,99€

Per i maschi consigliamo il calendario dell’Avvento Burago e il calendario dell’Avvento Lego. Entrambi sono dei bestseller durante il periodo natalizio e, con le loro macchinine e le loro costruzioni, permettono di dare vita a intere città abitate da personaggi stravaganti.

Burago, Calendario dell’Avvento 24 Regali. Prezzo: 16,99€

Lego, City Calendario dell’Avvento 2023 con 24 Regali. Prezzo: 25,90€

Dalla città alla natura incontaminata. Invita al rispetto dell’ambiente il Calendario dell’Avvento Viaggio di Natale in Slitta Playmobil. Questo calendario è realizzato con oltre l’80% di materiali riciclati.

Playmobil, Calendario dell’Avvento Viaggio di Natale in Slitta. Prezzo: 29,37€

Tra i personaggi di fantasia più apprezzati dai bambini ci sono anche loro, i Pokémon. Il nuovo calendario dell’Avvento 2023 a loro dedicato si compone di 24 caselle piene di sorprese esclusive per gli appassionati, tra carte olografiche, buste di espansione e molto altro.

Pokémon, Calendario della festività. Prezzo: 50,87€

Mood completamente diverso con i nuovi calendari dell’Avvento Funko. Per gli amanti dei supereroi è disponibile il calendario della DC, contenente alcuni degli eroi e dei cattivi delle saghe più famose dell’universo DC vestiti in abiti natalizi o dalla simpatica forma di biscotti di pan di zenzero.

Funko, Advent Calendar DC 2023. Prezzo: 64,22€

Per gli amanti della paura, invece, il brand ha pensato al Calendario dell’Avvento di Five Nights At Freddy’s.

Funko, Advent Calendar Five Nights at Freddy’s. Prezzo: 72,04€

I calendari dell’Avvento possono essere anche educativi a loro modo, stimolando la creatività e le abilità dei piccoli con attività formative. Su Amazon è disponibile il calendario per l’Avvento Montessori, con ben 24 attività da proporre ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Doron Low Press, Calendario per l’Avvento Montessori – 24 Attività di attesa natalizia. Prezzo: 10,39€

Il calendario dell’Avvento Usborne – Una storia al giorno suggerisce un modo alternativo per aspettare il Natale con i bambini: le sue 24 finestrelle custodiscono 24 racconti, da 24 pagine ciascuno, adatti a tutti i gusti. Un meraviglioso regalo di Natale anticipato, consigliato ai bimbi a partire dai 3 anni di età.

Usborne, Calendario dell’Avvento – Una storia al giorno. Prezzo: 25,41€

In copertina foto di Monstera Production via pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.