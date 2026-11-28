Il conto alla rovescia verso il Natale non è un’emozione riservata soltanto ai bambini. Anche gli adulti e papà meritano di vivere la magia dell’attesa, riscoprendo il piacere delle piccole sorprese quotidiane. I calendari dell’avvento per mamma e papà sono un modo speciale per rendere dicembre ancora più emozionante, trasformando ogni giorno in un’occasione per sorridere e concedersi un momento di felicità.

Aprire una casellina ogni mattina, scoprire un piccolo regalo e lasciarsi sorprendere è un rituale capace di riportare alla luce l’entusiasmo e la spensieratezza dell’infanzia. Ma c’è qualcosa di ancora più bello: condividere questa esperienza con tutta la famiglia.

Immaginate mamma e papà che, insieme ai figli, aprono ogni giorno il proprio calendario dell’avvento. Un piccolo gesto che diventa un appuntamento atteso, un momento di complicità e un ricordo da custodire. Che si tratti di prodotti beauty, cioccolatini, tisane, accessori o piccoli pensieri, ogni sorpresa racconta un’emozione.

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Calendari dell’avvento per la mamma

Le mamme sono sempre alle prese con mille cose, tra lavoro e casa, figli da portare a scuola, che devono fare i compiti e praticare sport. Le loro vite sono sempre molto ricche e piene: meritano decisamente un piccolo momento di relax, anche condiviso con tutta la famiglia. E i calendari dell’avvento sono proprio ciò che serve: una breve pausa di felicità e sorrisi.

I calendari dell’avvento beauty sono sicuramente i più apprezzati. Ogni giorno una sorpresa tra creme corpo e viso, prodotti per capelli, ma anche make-up tra rossetti e ombretti.

Charlotte Tilbury, calendario dell’avvento 2026. Prezzo: 215€ su charlottetilbury.com

Uno dei più interessanti è certamente il calendario dell’avvento Charlotte Tilbury, tra i più lussuosi e amati. Si chiama Holiday Wonderland e propone al suo interno magia e bellezza. Contiene 15 sorprese tra cui, per la prima volta in assoluto, esclusivi accessori beauty. Proposto al prezzo di 215 € e con un valore di 404,50 € (calcolato sulla base del prezzo dei prodotti venduti separatamente), Hollywood Beauty Wonderland di Charlotte offre un risparmio di 189,50 € e, una volta terminato il conto alla rovescia delle feste, si trasforma in un portagioie rosso e oro o in uno scrigno dei ricordi.

ELF, calendario dell’avvento 2026 Express Your e.l.f. su elfcosmetics.com

Anche ELF propone un calendario dell’avvento molto pop con 24 regalini tra cui numerosissimi best seller. Non contiene solamente make-up ma anche prodotti skincare, pennelli e spugnette.

Nuxe, Le Calendrier de l’Avent. Prezzo: 128,30€ su amazon.it

Nuxe propone un vero e proprio viaggio nel mondo delle sue magnetiche fragranze. Uno scrigno di scoperte per regalare un viaggio sensoriale completo.

Biofficina Toscana, calendario dell’avvento. Prezzo: 85,40€ su biofficinatoscana.com

Biofficina Toscana presenta la sua scatola dei desideri che contiene 10 prodotti e full size ma anche gadget per rendere l’attesa ogni giorno più straordinaria.

Catrice,House of Gold. Prezzo: 42,99€ su catrice.eu

Sul fronte make-up c’è anche House of Gold, il calendario dell’avvento di Catrice. Una vera e propria casa con 24 tesori dalle texture lussuose, con finish shimmer e luminosi, adatti per le festività.

L’Erbolario Calendario dell’Avvento 2026. Prezzo: 64,90€ su erbolario.com

L’Erbolario invece propone un elegante beauty case sui toni del verde e del rosa, che contiene i prodotti più venduti dal brand.

Labello, Calendario dell’Avvento Kissmas Countdown 2026. Prezzo: 22,90€ su amazon.it

Una delle più sfiziose novità di quest’anno è certamente il Kissmas Countdown 2026 di Labello. Al suo interno 24 sorprese firmate Labello per labbra a prova di bacio ogni giorno.

Nabla, advent calendar 2026. Prezzo: 159€ su douglas.it

Il cofanetto in latta di Nabla, in versione oro con stelle e dettagli neri, illustrazioni dell’artista Coccorina, è a dir poco ammaliante. All’interno ci sono 12 caselle e 16 sorprese fulls size.

Nivea, Beauty Calendario dell’Avvento, 24 Regali. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

Nivea punta sul benessere beauty con un calendario ricco pensato per tutti i tipi di pelle e di capelli, prodotti giorno e notte tra i più amati, come la crema idratante Soft e le maschere viso.

Douglas, calendario after advent. Prezzo: 16,99€ su douglas.it

Tra i più richiesti ci sono anche quelli di Douglas, che propone varie soluzioni, anche gli After Advet calendar con poche caselle per festeggiare solamente i giorni di festa (e a prezzi contenuti).

Thun, Calendario dell’Avvento 2026, Storie di Natale. Prezzo: 49,90€ su thun.com

Per cambiare completamente genere, invece, c’è il calendario dell’avvento 2026 di Thun, ispirato a un negozio di giocattoli vintage. Contiene un addobbo natalizio Thun in esclusiva, il Filo d’Amore Fondazione Lene Thun e un mix di pastiglie Leone.

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Calendari dell’avvento per il papà

Anche i papà potranno condividere l’emozione dei bambini aprendo a loro volta le sorprese contenute nei calendari dell’avvento appositamente studiati per loro.

Nivea, calendario avvento uomo. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Il beauty continua a dominare la scena con il cofanetto targato Nivea. Al suo interno ci sono prodotti viso e per la cura della barba e molto altro ancora tra i best seller del brand.

Douglas, calendario avvento uomo 2026. Prezzo: 39,99€ su douglas.it

Imperdibile anche il calendario dell’avvento Douglas uomo con 24 prodotti tra cui gel doccia sport, fluido antifatica, crema mano, rasoi e maschere da notte.

Bosch, Calendario dell’Avvento 2026, Set da 44 pezzi. Prezzo: 53,99€ su amazon.it

Per i papà aggiusta-tutto c’è l’amatissimo e rinnovato calendario dell’avvento 2026 di Bosch con 44 pezzi racchiusi in 24 scatoline. Al termine del countdown si otterranno gli attrezzi del marchio utili per i lavori in casa.

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Calendari dell’avvento per la coppia

Mamma e papà non solo solamente genitori ma una coppia che può condividere ma anche regalarsi numerosi momenti piacevoli, grazie ai diversi calendari dell’avvento pensati appositamente per loro.

Rituals, Classic Advent Calendar. Prezzo: 89,90€ su rituals.com

Tra questi c’è quello di Rituals, proposto in due versioni: classica e premium. Da una parte c’è una casa ispirata alla magia delle feste, con 24 finestrelle che contengono i prodotti più amati del brand.

Rituals, Premium Advent Calendar. Prezzo: 149,90€ su rituals.com

Dall’altra c’è The Countdown Express, un treno con tre carrozze che custodisce tesori di bellezza per entrambi.

Altromercato, Calendario dell’avvento Infusi e Tisane. Prezzo: 12€ su altromercato.it

Altromercato propone un elegante calendario dell’avvento di tisane e tè contenente 24 bustine assortite.

Erbamea, Calendario dell’Avvento 2026. Prezzo: 24,90€ su erbolario.com

Sulla stessa scia anche il calendario dell’avvento Erbamea racchiude, in una scatola sui toni del blu, due bustine filtro per condividere un piccolo rituale quotidiano di natura e gusto.

L’Angelica, Calendario dell’Avvento 2026. Prezzo: 14,90€ su angelica.it

C’è anche il calendario dell’avvento di L’Angelica che ogni giorno propone un gusto diverso, dai frutti di bosco a pera e cannella.

Mr. Arcanum, Calendario dell’Avvento delle Sfide di Coppia. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

Se mamma e papà amano giocare, per loro c’è il calendario dell’avvento delle sfide di coppia, che propone 24 giorni di giochi, sfide e quiz, con premi e penitenze, per un countdown decisamente originale.

MySecretCase, Calendario dell’Ah… Vengo 2026 è il calendario dell’avvento erotico. Prezzo: 89,95€ su mysecretcase.com

Invece, per rendere l’atmosfera più intrigante, c’è il calendario dell’avvento Ah… Vengo di MySecreteCase, ispirato al tempio dell’amore. Un regalo erotico che contiene 24 sorprese e buoni motivi per andare a letto presto.

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In breve Un calendario dell’avvento per mamma e papà è un invito a rallentare, riscoprire la meraviglia delle piccole cose e condividere, giorno dopo giorno, la gioia di aspettare il Natale.

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