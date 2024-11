Calendario dell’Avvento 2024: tutte le proposte per i bambini

Il countdown al Natale dei piccoli diventa magico con i calendari dell'Avvento: tra sorprese, piccoli gadget, giochi e dolci, ecco i più belli.

Si ispira a Topolino , invece, questo calendario dell’Avvento in tessuto disponibile da DisneyStore . Le tasche da riempire in questo caso sono 12, quindi ricordatevi di far partire a dicembre inoltrato il conto alla rovescia.

I genitori più volenterosi preferiscono preparare da soli il calendario dell’Avvento per bambini , realizzandolo in modo completamente fai da te oppure acquistando solo la struttura da riempire con sorprese da loro selezionate in prima persona.

Per non esagerare con il cioccolato è possibile acquistare il calendario dell’Avvento Loacker , contenente 24 biscotti dai gusti diversi.

La tradizione del calendario dell’Avvento per bambini è da sempre legata ai dolciumi e, ancora oggi, i calendari dell’Avvento con dolci e cioccolatini sono tra i più venduti per i piccoli di casa anche perché è molto piacevole condividerli in famiglia. Uno dei più golosi è quello di Kinder , con cioccolatini e snack assortiti.

Sono disponibili due varianti: una dedicata alle Principesse , l’altra ispirata al simpaticissimo Stitch . Tra bombe da bagno, lime per unghie e accessori per capelli, le sorprese possono essere utilizzate anche per fare dei regalini alle amichette.

I calendari dell’Avvento per bambini non contengono solo giocattoli. Quelli di MadBeauty per Disney custodiscono 24 sorprese a tema beauty , per la cura del corpo e per il momento del bagno, che faranno sicuramente la gioia delle bambine.

Restando in tema di costruzioni, anche Playmobil propone interessanti calendari dell’avvento 2024 per bambini . Per i più piccoli , di età compresa tra gli 1 e i 4 anni, c’è quello della linea Playmobil Junior a tema natalizio con sorprese come gli animali della foresta, gli angeli e il trenino con la renna. Le costruzioni e i personaggi Playmobil Junior sono realizzati con un materiale di origine vegetale e sostenibile morbido al tatto , adatto alle mani dei bimbi.

Per un Natale da principessa, consigliamo il Calendario dell’Avvento Disney Princess di LEGO per Disney . Riproduce un paesaggio invernale incantato popolato dalle più iconiche e amate delle Principesse, da Elsa di Frozen alla Sirenetta Ariel.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione LEGO per Marvel . Il calendario dell’Avvento di Spider-Man racchiude minifigure del supereroe e modellini da costruire. Lo scopo è ricreare le scene delle strade di New York dei film Marvel, assemblando uno Spider-Ham di neve, un carretto di hot dog, l’albero invernale di Electro e tante altre costruzioni a tema.

LEGO propone tantissimi calendari dell’Avvento per bambini , differenziati per fascia di età e per il tema che li caratterizza. Per gli appassionati di Hogwarts non c’è niente di meglio dell’advent calendar di Harry Potter , con 24 sorprese ispirate al maghetto più famoso al mondo.

Molti brand suggeriscono calendari dell’Avvento a tema contenenti giochi e gadget che si rifanno all’immaginario dei cartoni animati Disney e dei fumetti Marvel. Non mancano i calendari più classici con dolci e cioccolato , pensati per i bimbi golosi e firmati da brand come Kinder e Nutella.

