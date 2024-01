Calza della Befana: cosa mettere di educativo

Dopo Santa Lucia, Gesù Bambino e Babbo Natale, ora è la volta della Befana. Se alcuni bambini la aspettano con trepidazione perché è proprio lei a portare loro la maggior parte dei doni e dei dolcetti, altri hanno già visto esaudire i propri desideri e dalla buffa vecchietta in sella alla sua scopa si aspettano solo qualche piccola sorpresa. Qualunque tradizione si segua, per i genitori può essere una buona idea riempire la calza della Befana con dei doni educativi, con cui insegnare qualcosa ai propri figli, iniziando al meglio l’anno. Ecco qualche spunto da cui potete prendere ispirazione.

I giochi educativi

I giochi educativi sono una di quelle soluzioni capaci di rendere felici i bambini di tutte le età, e di mettere d’accordo grandi e piccini. Si tratta, dunque, di doni perfetti per la calza della Befana. Non serve strafare: ne esistono di utili e divertenti anche di piccole dimensioni, con costi contenuti. E se optate per un gioco voluminoso? Niente paura: se il pacco è troppo grande per la calza lo potete adagiare vicino o, ancor meglio, organizzare una piccola caccia al tesoro.

Sotto i 3 anni

Per i bambini piccoli, sotto i 3 anni, esistono giochi di associazione e osservazione, che sviluppano il pensiero logico, l’affettività e le abilità manuali. Intramontabili anche i giochi in legno Montessori, che possono essere utilizzati anche per i bambini più piccoli, da quelli impilabili a quelli in scatola.

Clementoni- Sapientino Baby, Parole e colori. Prezzo: 8,90€

Liscianigiochi- Carotina baby logic mamme e cuccioli. Prezzo: 6,99€

Sweety Fox, Giocattoli Montessori – 1-2-3 anni. Prezzo: 14,99€

Dai 3 ai 6 anni

Anche per i bambini fra i 3 e i 6 anni, ossia nell’età della scuola dell’infanzia, avete moltissime opzioni a disposizione, dalle costruzioni, classiche o magnetiche, ai giochi per avvicinarsi alla scrittura e al calcolo, fino agli intramontabili puzzle.

Headu Prima E Dopo-Gioca Con I Primi Concetti Temporali. Prezzo: 11,99€

MXBLOCKY Costruzioni Magnetiche. Prezzo: 20,98€

Green City – Puzzle per Bambini – Puzzle di Osservazione – Adventerra Games – Insegnare l’Ecologia ai Bambini. Prezzo: 19,99€

Per i bambini più grandi

Giochi di società, attività per affinare il lessico e il calcolo, giochi da tavolo, quiz di vario genere: per i bambini più grandicelli le opzioni sono ancora più numerose e variegate.

Clementoni- Nomi, Cose, Città Gioco da Tavola. Prezzo: 5,99€

Liscianigiochi 51156 Il Grande Gioco Dell’Italia, Multicolore. Prezzo: 16,99 €

Editrice Giochi, Scarabeo, Gioco da Tavola Classico. Prezzo: 29,99€

I biglietti motivazionali

Chi l’ha detto che nella calza della Befana si possono mettere solo dolciumi e giochi? Quest’anno potete stupire i vostri figli con dei bigliettini che riportano messaggi positivi ed educativi, che li inducano a riflettere, che li spronino e/o che li portino a migliorarsi. Per esempio potete seguire il filone della gentilezza, dell’autostima, della motivazione, della generosità o mixare più argomenti. Ecco qualche esempio di frase significativa da cui prendere spunto:

ci piaci così come sei ;

; puoi essere orgoglioso di te stesso;

se vuoi bene a qualcuno è il giorno giusto per dirlo;

sorridi e ringrazia per l’aiuto ricevuto ;

; ogni giorno che passa sei più competente e bravo nel fare le cose.

I coupon per esperienze speciali

Se amate l’effetto sorpresa e volete lasciare i vostri bambini a bocca aperta, potreste puntare sui coupon omaggio per esperienze speciali. Prendete dei cartoncini colorati, ritagliandoli come più vi piace, e scrivete su ciascuno di essi un’attività educativa che vorreste regalare ai vostri figli. Qualche idea? Un pomeriggio nella biblioteca più grande della vostra zona; la visita a un museo o una mostra, scegliendo fra i tanti musei per bambini presenti in Italia; la gita in una città, come Milano o Torino. Potreste anche inserire dei buoni per altri tipi di attività, come la serata pic nic in salotto, una notte nel lettone, una giornata giochi in famiglia e così via.

Gli accessori per disegnare

Se vostro figlio appartiene al nutrito “popolo” dei bambini che amano disegnare o che hanno una vena artistica e creativa spiccata, potreste riempire la calza della Befana con accessori a tema. Non avrete che l’imbarazzo della scelta fra cartoncini colorati, glitter, sticker, forbici che tagliano a zig zag o a onde, perforatrici creative, pennarelli, pastelli acquerellabili, tempere. Per i più grandicelli e abili sono perfetti anche sfumini, carboncini, matite a grafite, tele, spray fissativi.

Le idee per piccoli laboratori

Per i bambini che amano sperimentare e creare, sono indicati anche i laboratori e gli esperimenti. Online e nei negozi trovate tanti giochi e libri sul tema, ma potete anche organizzare dei laboratori casalinghi. Fate trovare nella calza della Befana le istruzioni e magari i materiali che servono per realizzare alcuni esperimenti e avrete una lista di attività da fare con tutta la famiglia nei momenti liberi durante il nuovo anno. Ecco un paio di esempi.

L’uovo rimbalzante

Occorrente

1 uovo

1 bacinella di aceto

Procedimento

Immergete l’uovo all’interno del recipiente contenente l’aceto e lasciatelo in immersione per 48 ore. Per evitare di essere infastiditi dall’odore, potete coprire la bacinella con un canovaccio o un foglio di alluminio. Dopo due giorni, il guscio, che è composto di calcare, si sarà sciolto: scolate il liquido nel lavandino prestando attenzione a non rompere l’uovo. Quindi pulite delicatamente l’uovo sotto l’acqua corrente. Ora potete fare rimbalzare l’uovo e anche illuminarlo con una torcia.

Il ghiaccio frizzante

Occorrente

2 limoni

Qualche cucchiaio di bicarbonato

Stampi per ghiaccio

Un piatto

Procedimento

Riempite gli stampi per il ghiaccio con il succo dei limoni e riponeteli in freezer. Una volta che il succo si è congelato, appoggiate i cubetti ghiacciati su un piatto. Quindi versateci sopra il bicarbonato. Appena il ghiaccio al limone verrà in contatto con il bicarbonato comincerà a sciogliersi e a fare bollicine.

I libri

Anche i libri sono sempre un’ottima idea, a tutte le età. Infatti, sia ascoltare le favole lette dai genitori sia leggere in autonomia, sono attività utilissime per la crescita. Per individuare i titoli da inserire nella calza della Befana fatevi ispirare dai gusti e dalle inclinazioni dei vostri figli. Ma potete anche decidere di sorprenderli con generi e soggetti diversi dal solito, per provare a ispirarli: potrebbero così rendersi conto di apprezzare autori inaspettati. Non dimenticate di inserire qualche albo illustrato, perché contengono messaggi perfetti a qualunque età. Eccone alcuni dei più apprezzati.

Il mondo ti aspetta. Ediz. a colori. Prezzo: 15 €

Vita. Uno spettacolo straordinario. Ediz. a colori. Prezzo: 25 €

La cura. Ediz. a colori. Prezzo: 15€

Mi piaci (quasi sempre). Prezzo: 14,90€

Foto di copertina di Elf-Moondance da Pixabay.

