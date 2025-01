Dopo Santa Lucia, Gesù Bambino e Babbo Natale, ora è la volta dell’Epifania. Se alcuni bambini la aspettano con trepidazione perché è proprio lei a portare loro la maggior parte dei doni e dei dolcetti, altri hanno già visto esaudire i propri desideri e dalla buffa vecchietta in sella alla sua scopa si aspettano solo qualche piccola sorpresa.

Qualunque tradizione si segua, per i genitori può essere una buona idea riempire la calza con dei doni educativi, con cui insegnare qualcosa ai propri figli, iniziando al meglio l’anno.

I giochi educativi

I giochi educativi sono una di quelle soluzioni capaci di rendere felici i bambini di tutte le età, e di mettere d’accordo grandi e piccini. Non serve strafare: ne esistono di utili e divertenti anche di piccole dimensioni, con costi contenuti. E se optate per un gioco voluminoso? Niente paura: se il pacco è troppo grande per la calza lo potete adagiare vicino o, ancor meglio, organizzare una piccola caccia al tesoro.

Sotto i 3 anni

Per i bambini piccoli, sotto i 3 anni, esistono giochi di associazione e osservazione, che sviluppano il pensiero logico, l’affettività e le abilità manuali. Intramontabili anche i giochi in legno Montessori, che possono essere utilizzati anche per i bambini più piccoli, da quelli impilabili a quelli in scatola.

Clementoni- Sapientino Baby, Parole e colori. Prezzo: 9,50€

Liscianigiochi- Carotina baby logic mamme e cuccioli. Prezzo: 4,99€

Sweety Fox, Giocattoli Montessori – 1-2-3 anni. Prezzo: 14,99€

Dai 3 ai 6 anni

Anche per i bambini fra i 3 e i 6 anni, ossia nell’età della scuola dell’infanzia, avete moltissime opzioni a disposizione, dalle costruzioni, classiche o magnetiche, ai giochi per avvicinarsi alla scrittura e al calcolo, fino agli intramontabili puzzle.

Headu Prima E Dopo-Gioca Con I Primi Concetti Temporali. Prezzo: 11,99€

MXBLOCKY Costruzioni Magnetiche. Prezzo: 17,97€

Green City – Puzzle per Bambini – Puzzle di Osservazione – Adventerra Games – Insegnare l’Ecologia ai Bambini. Prezzo: 17,99€

Per i bambini più grandi

Giochi di società, attività per affinare il lessico e il calcolo, giochi da tavolo, quiz di vario genere: per i bambini più grandicelli le opzioni sono ancora più numerose e variegate.

Clementoni- Nomi, Cose, Città Gioco da Tavola. Prezzo: 5,90€

Liscianigiochi 51156 Il Grande Gioco Dell’Italia, Multicolore. Prezzo: 16,99 €

Editrice Giochi, Scarabeo, Gioco da Tavola Classico. Prezzo: 29,99€

I biglietti motivazionali

Chi l’ha detto che nella calza della Befana si possono mettere solo dolciumi e giochi? Quest’anno potete stupire i vostri figli con dei bigliettini che riportano messaggi positivi ed educativi, che li inducano a riflettere, che li spronino e/o che li portino a migliorarsi.

Per esempio potete seguire il filone della gentilezza, dell’autostima, della motivazione, della generosità o mixare più argomenti. Ecco qualche esempio di frase significativa da cui prendere spunto:

ci piaci così come sei ;

; puoi essere orgoglioso di te stesso;

se vuoi bene a qualcuno è il giorno giusto per dirlo;

sorridi e ringrazia per l’aiuto ricevuto ;

; ogni giorno che passa sei più competente e bravo nel fare le cose.

I coupon per esperienze speciali

Se amate l’effetto sorpresa e volete lasciare i vostri bambini a bocca aperta, potreste puntare sui coupon omaggio per esperienze speciali. Prendete dei cartoncini colorati, ritagliandoli come più vi piace, e scrivete su ciascuno di essi un’attività educativa che vorreste regalare ai vostri figli.

Qualche idea? Un pomeriggio nella biblioteca più grande della vostra zona; la visita a un museo o una mostra, scegliendo fra i tanti musei per bambini presenti in Italia; la gita in una città, come Milano o Torino. Potreste anche inserire dei buoni per altri tipi di attività, come la serata pic nic in salotto, una notte nel lettone, una giornata giochi in famiglia e così via.

Gli accessori per disegnare

Se vostro figlio appartiene al nutrito “popolo” dei bambini che amano disegnare o che hanno una vena artistica e creativa spiccata, potreste riempire la calza della Befana con accessori a tema.

Non avrete che l’imbarazzo della scelta fra cartoncini colorati, glitter, sticker, forbici che tagliano a zig zag o a onde, perforatrici creative, pennarelli, pastelli acquerellabili, tempere. Per i più grandicelli e abili sono perfetti anche sfumini, carboncini, matite a grafite, tele, spray fissativi.

Le idee per piccoli laboratori

Per i bambini che amano sperimentare e creare, sono indicati anche i laboratori e gli esperimenti. Online e nei negozi trovate tanti giochi e libri sul tema, ma potete anche organizzare dei laboratori casalinghi. Fate trovare nella calza della Befana le istruzioni e magari i materiali che servono per realizzare alcuni esperimenti e avrete una lista di attività da fare con tutta la famiglia nei momenti liberi durante il nuovo anno. Ecco un paio di esempi.

L’uovo rimbalzante

Occorrente

1 uovo

1 bacinella di aceto

Procedimento

Immergete l’uovo all’interno del recipiente contenente l’aceto e lasciatelo in immersione per 48 ore. Per evitare di essere infastiditi dall’odore, potete coprire la bacinella con un canovaccio o un foglio di alluminio. Dopo due giorni, il guscio, che è composto di calcare, si sarà sciolto: scolate il liquido nel lavandino prestando attenzione a non rompere l’uovo. Quindi pulite delicatamente l’uovo sotto l’acqua corrente. Ora potete fare rimbalzare l’uovo e anche illuminarlo con una torcia.

Il ghiaccio frizzante

Occorrente

2 limoni

Qualche cucchiaio di bicarbonato

Stampi per ghiaccio

Un piatto

Procedimento

Riempite gli stampi per il ghiaccio con il succo dei limoni e riponeteli in freezer. Una volta che il succo si è congelato, appoggiate i cubetti ghiacciati su un piatto. Quindi versateci sopra il bicarbonato. Appena il ghiaccio al limone verrà in contatto con il bicarbonato comincerà a sciogliersi e a fare bollicine.

I libri

Anche i libri sono sempre un’ottima idea, a tutte le età. Infatti, sia ascoltare le favole lette dai genitori sia leggere in autonomia, sono attività utilissime per la crescita.

Per individuare i titoli da inserire nella calza della Befana fatevi ispirare dai gusti e dalle inclinazioni dei vostri figli. Ma potete anche decidere di sorprenderli con generi e soggetti diversi dal solito, per provare a ispirarli: potrebbero così rendersi conto di apprezzare autori inaspettati. Non dimenticate di inserire qualche albo illustrato, perché contengono messaggi perfetti a qualunque età.

Il mondo ti aspetta. Ediz. a colori. Prezzo: 15,20 €

Vita. Uno spettacolo straordinario. Ediz. a colori. Prezzo: 24,70€

La cura. Ediz. a colori. Prezzo: 15€

Mi piaci (quasi sempre). Prezzo: 16,90€

Foto di copertina di Elf-Moondance da Pixabay.

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In breve Chi l’ha detto che nella calza della Befana si possono mettere solo dolciumi e giochi? La buffa vecchietta che sfreccia da una casa all’altra in sella alla sua scopa può portare anche tanti oggetti, accessori e idee per attività educative da fare da soli o con tutta la famiglia. Istruzioni per esperimenti casalinghi, coupon per attività speciali, buoni omaggio per esperienze insolite, libri, kit per disegnare sono solo alcuni dei regali con cui potete stupire i vostri figli la mattina del 6 gennaio.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.