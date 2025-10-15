Cambiare il pannolino diventa un gesto d’amore con Laboratorio Silvana®

Tra i tanti gesti che accompagnano la routine di cura di un neonato, quello del cambio del pannolino rappresenta qualcosa in più di una semplice necessità dettata da esigenze di igiene e pulizia. È un momento che, ripetendosi più e più volte durante il giorno, diventa un appuntamento con la tenerezza ma soprattutto un gesto di prevenzione e protezione per pelle che nei piccolissimi si presenta fragile e facilmente soggetta ad irritazioni.

Una lunga storia di amore e qualità

Laboratorio Silvana®, dal 1939, crea prodotti naturali e delicati per la cura dei bambini, unendo tradizione e innovazione. Nata su richiesta della Clinica Pediatrica di Napoli, l’azienda è un punto di riferimento per le famiglie grazie a formulazioni sicure, efficaci e a packaging sostenibili.

La delicata routine del cambio

Pensando al momento tutto speciale, e importantissimo, del cambio del pannolino, Silvana ha messo a punto una linea completa di prodotti studiati per venire incontro alle esigenze di dolcezza, sicurezza e praticità di grandi e piccini.

Per la detersione fuori casa, in viaggio e in tutte le situazioni in cui non è possibile lavare il bebè, Silvana ha pensato a una soluzione pratica: le Salviettine Delicate al 99% di acqua. Dolcissime perché formulate senza alcool e parabeni, garantiscono una pulizia efficace e sicura anche sulle pelli più sensibili. Grazie alla loro formula minimale, rispettano l’equilibrio cutaneo e possono essere utilizzate più volte al giorno senza rischi che compaiano secchezza e irritazioni.

A casa è importante che ad ogni cambio del pannolino mamma e papà procedano con un lavaggio accurato ma molto delicato e rispettoso di un’area che facilmente si irrita e si arrossa. Il Detergente Intimo Silvana è formulato per mantenere l’equilibrio naturale della pelle, rendere più forte la naturale barriera protettiva cutanea e prevenire così le fastidiose irritazioni.

Dopo avere deterso con cura e delicatezza l’area del pannolino, è utile applicare sempre una crema che rafforzi la cute e la protegga dal contatto con urine e feci che possono facilmente irritarla.

La Crema Cambio Silvana rappresenta una novità assoluta sul mercato perché non contiene ossido di zinco. A differenza delle comuni paste barriera, normalmente usate per il cambio del pannolino, non occlude i pori, ma permette alla pelle di traspirare e rigenerarsi naturalmente, evitando la sensazione di pelle soffocata e riducendo il rischio di irritazioni che, se non trattate tempestivamente, possono persistere e creare fastidi seri al piccolo.

Un rituale di benessere quotidiano

Con le Salviettine Delicate, il Detergente Intimo e la Crema Cambio, Laboratorio Silvana offre ai genitori una routine completa e sicura, rispettosa e insieme efficace per il momento del cambio pannolino. I prodotti della linea sono studiati infatti con particolare cura e dedizione, dermatologicamente testati e formulati in modo da rispettare a pieno la filosofia dell’azienda: accompagnare i bambini nei primi anni di vita e le loro famiglie con cosmetici delicati, sicuri e rispettosi.

Da usare in serenità, tutti i giorni, anche quando si cresce.

Scopri tutto sui prodotti Silvana sul nuovo sito www.laboratoriosilvana.com o presso i migliori reseller Silvana®.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.