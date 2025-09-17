Cantiamo insieme per viaggiare sicuri

Per andare all’asilo o a scuola, dai nonni o in vacanza: sono tantissime le situazioni in cui ci si trova a viaggiare con i bambini in auto. Che il tragitto sia lungo o breve poco importa: quello che conta è la loro sicurezza.

Compito di un genitore, quindi, è quello di prendersi cura dei propri figli con consapevolezza facendoli viaggiare sempre su un seggiolino omologato. L’uso di un seggiolino auto conforme alle normative riduce infatti rischio di lesioni gravi fino al 70% in caso di incidente.

Oltre ad essere omologato nel rispetto delle ultime normative che garantiscono maggior protezione per il bambino, il seggiolino va scelto in un modello adatto all’età e all’altezza del bambino e posizionato correttamente sull’auto.

Joie i-Level™ Pro, ad esempio, il seggiolino della linea Signature di Joie, brand internazionale specializzato in soluzioni viaggio e puericultura pensate per la prima infanzia, è la soluzione perfetta per un viaggio sereno fin dalla nascita.

La reclinazione a 157°, sia in auto che sul passeggino, consente un sonno sicuro e sano: favorisce lo sviluppo della spina dorsale e facilita la respirazione durante il primo anno di vita. Il poggiatesta GrowTogether e le cinture si regolano simultaneamente, con un solo clic, per avere una seduta perfetta man mano che il piccolo cresce. Ed è installabile in auto sia con base ISOFIX che con le cinture del veicolo.

Un seggiolino per ogni età

Anche se il seggiolino è omologato e ben montato, la sicurezza viene meno se il piccolo non risulta correttamente assicurato al dispositivo con le cinture in dotazione.

Ogni genitore sa bene però che, più il bimbo cresce, più vorrebbe viaggiare “libero”, magari seduto sul seggiolino ma non allacciato. E questo rappresenta un grave rischio per la sua incolumità in caso di incidenti ma anche quando la curva è un po’ azzardata o la frenata brusca.

Una ragione in più per scegliere un seggiolino che si adatti all’età del bambino per invogliarlo a stare seduto in sicurezza.

Tra i best seller di Joie, i-Trillo™ FX è perfetto per il passaggio ai seggiolini “da grandi” senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Ideale fino a 12 anni, si adatta alle esigenze dei più grandicelli e ha una seduta imbottita con braccioli e porta bicchiere integrati. Il design compatto lo rende ideale anche per le auto più piccole.

Una campagna per viaggiare sicuri

Proprio per sottolineare l’importanza di educare alla sicurezza è nata la campagna informativa “Viaggi sicuri con Joie e Coccole Sonore” realizzata da Joie in collaborazione con Coccole Sonore, punto di riferimento per l’intrattenimento musicale dei più piccoli.

L’iniziativa, pensata per promuovere la sicurezza stradale in modo efficace e innovativo, unisce educazione e intrattenimento per sensibilizzare le famiglie sulla sicurezza in auto.

Fulcro centrale della campagna è la Canzone del Seggiolino, un brano ideato da Coccole Sonore che, in maniera divertente e coinvolgente, invita i bambini, e di riflesso anche i genitori, a ricordarsi ogni giorno dell’importanza di allacciare le cinture e di viaggiare protetti, anche su tragitti brevi.

Un ritornello da intonare tutti insieme

Con la Canzone del Seggiolino la musica diventa alleata preziosa della sicurezza: i bambini possono impararla facilmente e cantarla ogni volta che sono in auto trasformando così l’allacciarsi le cinture in un gesto naturale e divertente proprio come canticchiare un ritornello.

Ma non solo: la campagna “Viaggi sicuri con Joie e Coccole Sonore” è anche un invito a rafforzare, complice la magia della musica, quel filo invisibile che lega genitori e bambini anche nei brevi spostamenti in auto.

Viaggiare e far viaggiare i piccoli in sicurezza diventa così un gesto d’amore, sottolineato da una colonna sonora, la Canzone del Seggiolino, che tutti insieme possono intonare durante i viaggi in auto.

I grandi alla guida o sul sedile anteriore, i piccoli ben legati su un seggiolino confortevole come Joie i-Spin™ 360.

Pensato per accompagnare i bambini dalla nascita fino a 105 centimetri di altezza, circa quattro anni, è un seggiolino girevole che facilita la messa in sicurezza del piccolo nella routine quotidiana.

Basta una sola mano, infatti, per far ruotare il seggiolino passando con facilità dalla posizione in senso di marcia a quella contro il senso di marcia. La Tecnologia Smart Ride™ lock-off permette di evitare errori di utilizzo in un senso di marcia troppo precoce mentre le sei posizioni di reclinazione offrono massimo comfort nel viaggio.

Consigli pratici per i genitori

Ogni viaggio in auto rappresenta per i piccoli un momento speciale di gioco, allegria e divertimento.

Ma per ricordare ai genitori che la sicurezza in macchina deve sempre essere la priorità, la campagna “Viaggi sicuri con Joie e Coccole Sonore” offre insieme alla divertente canzone del seggiolino anche altri strumenti preziosi per rendere ogni spostamento un’esperienza sicura e serena.

Attraverso una guida pratica scaricabile dal sito, contenuti digitali, video tutorial con esperti e consigli direttamente dalla community social di #joiebabyitalia, le famiglie vengono aiutate a scegliere il seggiolino più adatto secondo la normativa vigente e ad installarlo correttamente in modo che i piccoli possano viaggiare protetti e sicuri.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.