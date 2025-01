Carnevale al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel con festa a tema

Febbraio e marzo sono due mesi in cui vivere la montagna sotto una “luce diversa”: in questo periodo, infatti, le giornate cominciano ad allungarsi e si può esplorare la Val Gardena in tutta la sua bellezza.

Una vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel è a tal proposito la scelta perfetta: la struttura, che si trova a Ortisei, è stato premiato come miglior family hotel al mondo, in cui i bambini (e le loro famiglie) sono veramente al centro dell’attenzione, per una pausa di relax e di divertimento.

In questi mesi si potrà non solo esplorare la natura in inverno, ma anche continuare a sciare: anche in questo caso, i bimbi avranno un trattamento speciale, con la possibilità di godere di questa esperienza insieme agli amichetti del Lino Land, sotto lo sguardo vigile di personale esperto.

E come dimenticare Carnevale? Al Cavallino Bianco è un’occasione di festa, che intratterrà grandi e piccini!

La festa di Carnevale al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Nel family hotel il divertimento è di casa: non poteva mancare una festa che celebrasse il Carnevale, una ricorrenza molto amata da tutti i bambini. Come ogni anno, il Cavallino Bianco propone una festa a tema con tanto intrattenimento per grandi e piccini e un ricco buffet, anch’esso a tema. Momenti clou assicurati: intrattenimento e divertimento non mancheranno! Lasciatevi stupire dalle dolci sorprese in serbo per voi, anche quest’anno, al Cavallino Bianco!

Il tema del 2025 sarà Candy World: gli ospiti saranno trasportati in un’avventura golosa e dolcissima. L’appuntamento sarà doppio: giovedì 27 febbraio e martedì 4 marzo, ovvero il Martedì Grasso che conclude la ricorrenza più stravagante dell’anno.

Alla scoperta della Val Gardena

A partire dal mese di febbraio le giornate iniziano gradualmente ad allungarsi e la Val Gardena comincerà a godere molto più del sole, che fino a gennaio illumina Ortisei quasi solo al mattino. Queste ore in più di luce sono l’ideale per provare tante attività outdoor. Il Cavallino Bianco è un punto di partenza perfetto per delle escursioni con tutta la famiglia!

La stagione sciistica è al culmine

Non bisogna però dimenticare le attività tipicamente invernali come lo sci, lo snowboard e lo slittino: tra febbraio e marzo la stagione sciistica è al culmine, per la gioia di tutti gli appassionati di questi sport e di chi desidera semplicemente provarli.

Il Cavallino Bianco si trova proprio in prossimità degli impianti di risalita, per cui è possibile uscire dall’hotel con gli sci in spalla per godersi il vastissimo comprensorio sciistico Dolomiti Superski, che comprende 12 aree sciistiche, 450 impianti di risalita e oltre 1.200 km di piste dedicate a discesisti, freestyler e fondisti di tutte le età e di ogni livello di abilità. Per offrire la massima comodità ai propri ospiti, l’hotel ha inaugurato anche un servizio di noleggio ski, per avere l’attrezzatura adatta senza doverla portare da casa.

Bimbi in pista con Lino Land

Nella stagione invernale, il Cavallino Bianco offre la possibilità agli sciatori in erba di frequentare un corso di sci molto speciale. Per i giovani ospiti a partire dai 3 anni, infatti, Lino Land organizza e gestisce completamente il programma: i genitori non dovranno fare altro che accompagnare i bambini dagli animatori.

Saranno proprio loro a vestire i bambini con l’attrezzatura adatta e ad accompagnarli dai maestri della Scuola Sci Ortisei, per poi riportarli in hotel al termine della giornata sulle piste. Non solo: il divertimento continua all’interno dell’hotel! Qui gli animatori aiuteranno i bambini ad indossare abiti caldi e comodi per poter giocare tutti insieme fino al rientro dei genitori.

Per i più piccoli, infine, non poteva mancare un corso dedicato: il Corso Cuccioli. Per le loro lezioni è stata allestita una breve pista all’interno del giardino dell’hotel. In questo modo, i giovani sciatori potranno divertirsi in sicurezza senza uscire dalle mura di questo castello incantato, mentre i genitori potranno stare ancora più tranquilli… Magari guardando le prime discese dei loro piccoli direttamente dalla piscina esterna riscaldata!

Lino Land, il mondo del bambini

Lino Land è il paradiso dei bambini del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel: qui ogni bimbo potrà trovare 13 ore al giorno di divertimento su misura per le proprie esigenze. I bambini più piccoli, da pochi mesi a 3,5 anni, potranno divertirsi nell’area Baby Lino. Il nido è dotato di piscina con palline, area soft play, stanze dedicate alla nanna e zone per l’allattamento.

Junior Lino è dedicato ai bimbi da 3,5 a 10 anni, che potranno scatenarsi tra le tante attività proposte da animatori ed educatori. Una parete d’arrampicata interattiva, un’arena sportiva e una montagna di costruzioni Lego sono solo alcune delle attrazioni che cattureranno l’interesse dei giovani ospiti.

Anche i ragazzi dagli 11 ai 17 anni troveranno quello che fa per loro grazie all’area Teenager. Nella teenager room ci sono infatti un I-wall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori, una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. A loro è inoltre dedicato un ricco calendario di pizzate, fiaccolate notturne, escape room e molto altro ancora.

CIN: IT021061A14TCEKZKO

