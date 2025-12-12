Coccola il tuo piccolo con dolcezza, usa le Essenze di Elda

La pelle dei piccoli ha caratteristiche ben precise che la distinguono da quella degli adulti. Se da un lato invita alle carezze per la sua morbidezza, dall’altro non va mai dimenticato che si tratta di una cute sottile, con scarse difese nei confronti delle aggressioni esterne, dotata di un equilibrio fragile che facilmente si altera aprendo la porta a rossori, irritazioni, fastidiose sensazioni di pizzicore e di prurito.

Ci vogliono molta dedizione e grande delicatezza per farsene carico in tutti i gesti quotidiani, in momenti canonici come quello del bagnetto ma anche quando si esce affrontando un clima che, in base alla stagione, può essere freddo o caldo ma pur sempre poco gradevole per una pelle così delicata.

Qualità, sicurezza e sostenibilità

È proprio la delicatezza a suggerire che la pelle dei bambini, già a partire dalla nascita, venga trattata, in ogni momento di cura, solo con prodotti formulati in maniera specifica per i più piccoli.

Per questo Le Essenze di Elda, azienda leader nel settore delle fragranze, ha deciso di creare una linea baby, specificamente studiata per le esigenze dei più piccoli.

Pensati per curare e coccolare la pelle dei bimbi con la stessa qualità che contraddistingue da sempre i prodotti dell’azienda nata dalla creatività di Elda Zanoli, le formule della nuova linea sono stati realizzate con ingredienti selezionati e testati in modo che possano garantire efficacia in sicurezza, comfort e massima gentilezza nei confronti della pelle sensibile dei bambini, fin dai primi momenti di vita.

Il tutto senza perdere di vista un aspetto caro a tutte le formulazioni di casa Zanoli, che oggi vanta ben 18 linee di prodotti assortiti tra cui i profumi per bucato proposti in 42 fragranze diverse: l’attenzione verso la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.

Una linea completa

La Linea Baby di Essenze di Elda si articola in tre prodotti, specifici per diversi momenti di cura e attenzione rivolti ai più piccoli.

Tutti e tre i prodotti condividono, insieme a una formulazione gentile e rispettosa, una profumazione delicata e fresca costruita sulle note dell’essenza “Dolce”, un accordo fiorito e vanigliato particolarmente discreto e morbido, privo di allergeni, perfetto quindi per “vestire” la pelle dei più piccoli senza irritarla.

Il Doccia shampoo baby: ideale per il gesto dell’igiene, dal primo bagnetto fino alle docce dei bimbi più grandi, assicura una pulizia perfetta della pelle e dei capelli regalando al tempo stesso idratazione, protezione e una sensazione di benessere e morbidezza che dura a lungo.

La delicatezza della formulazione, perfetta per l’uso quotidiano, è assicurata dall’assenza di SLS, SLES, parabeni, PEG, petrolati, lanolina e siliconi. La presenza del Lactilglutammato offre invece idratazione e un’azione di rinforzo sulla barriera cutanea così che la cute sia più protetta nei confronti delle aggressioni esterne mentre l’assenza di ingredienti di origine animale è garanzia di un prodotto etico e rispettoso.

La Crema idratante baby: dopo il bagno e la doccia, in inverno come barriera dal freddo, in estate per contrastare la secchezza dovuta al caldo, in tutte le stagioni per mantenere la pelle morbida, addolcirla e proteggerla da fastidiose screpolature, rossori e piccole irritazioni.

Morbida e subito assorbita, la crema idratante Le Essenze di Elda è formulata con pregiati lipidi di origine vegetale come l’olio di riso e il burro di karité, ad azione nutriente e restitutiva, a cui si uniscono la glicerina ammorbidente e lenitiva, l’amido di riso antiinfiammatorio e addolcente, la vitamina E protettiva.

L’Eau de toilette baby: un profumo pensato appositamente per i più piccoli, da usare tutti i giorni oppure nelle occasioni speciali.

Leggero e non invasivo, avvolge la pelle in una nuvola di dolcezza grazie alla sua fragranza delicata che evoca tenerezza e infonde gioia.

