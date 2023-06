Quando si hanno in programma cene (o pranzi) fuori e si è genitori, il pensiero corre inevitabilmente a come intrattenere i bambini al ristorante per non farli annoiare. Riuscire a mantenerli impegnati non è semplice, ma fortunatamente è possibile correre ai ripari optando per giochi da fare seduti a tavola oppure organizzandosi sin da casa portando con sé un vero e proprio kit bambini da ristorante.

Idee creative per intrattenere i bambini al ristorante

Basta armarsi di un po’ di fantasia e di buona volontà per riuscire a tenere a bada anche i più monelli. Sono tante le attività in cui poter coinvolgere i bambini, a partire dal disegno. Un’idea è quella di portare con sé quaderni bianchi su cui farli disegnare oppure scaricare gratuitamente da internet dei disegni da colorare e stamparli, inserendoli in un raccoglitore e dando vita a una sorta di album personalizzato.

In base all’età si possono proporre ai bambini dei libri illustrati o sensoriali. Questi ultimi sono i più adatti per i bambini di età 1-3 anni, mentre quelli illustrati si rivelano la scelta migliore per quando si iniziano ad apprezzare maggiormente le figure. Si possono scegliere con o senza parole. Non serve leggerli per immaginare la storia: i bambini riusciranno comunque a catapultarsi in un mondo fantastico, pur trovandosi al tavolo di un ristorante. Acquistare un libro nuovo, quando si ha in programma di andare a pranzo o a cena fuori, è un ottimo escamotage per conquistare la loro attenzione.

In alternativa è possibile organizzare dei giochi da fare a tavola, anche molto semplici, sfruttando ciò che si ha a disposizione al ristorante come cannucce, bustine di zucchero o di sale. Un altro gioco da poter fare è nascondino: provate a nascondere i vari oggetti presenti sul tavolo, facendoli poi trovare ai bambini stimolando la loro curiosità. Per i bambini più grandi, infine, via libera ai giochi di carte: li terranno impegnati per almeno un’oretta e un mazzo di carte si può comodamente portare in borsa senza ingombrare troppo.

17(+1) prodotti da comprare online e portare al ristorante

Improvvisare può mandare nel panico e lavorare di fantasia non è per tutti, per cui è preferibile avere sempre a disposizione una sorta di kit bambini da ristorante. Così facendo, sarà molto più semplice portare con sé tutto il necessario per intrattenere i bambini e riuscire a trascorrere dei momenti piacevoli e rilassanti, senza farsi prendere alla sprovvista.

Prima di tutto, è bene disporre di una sacca con coulisse da utilizzare appositamente per queste occasioni, riempita con l’occorrente per intrattenere i piccoli di casa quando si è a pranzo o a cena fuori.

Hellathund, Zaino coulisse stampato Unicorn. Prezzo: 7,95€

I modelli in tessuto sono i più versatili e comodi. Non occupano molto spazio e sono capienti. Scegliete una sacca lavabile, puntando su stampe che possano piacere ai bambini, ed eventualmente personalizzatela con il loro nome.

HECKBO, Sacca bambini Giungla. Prezzo: 14,90€

Infilate nella sacca un kit di cancelleria colorato e giocoso. Su Amazon se ne trovano tantissimi, spesso dotati di astuccio. Assicuratevi che non manchi niente, dalle matite alle gomme.

Faburo, Cancelleria 16 pezzi. Prezzo: 8,87€

Vicloon, Cancelleria 27 pezzi. Prezzo: 7,64€

Non dimenticate di mettere nel vostro speciale kit bambini per il ristorante pennarelli, matite colorate o pastelli a cera. Questi ultimi generalmente sono lavabili, per cui sono i più indicati per le trasferte fuori casa.

Giotto, Pastelli a cera 24 colori. Prezzo: 4,69€

Portate sempre con voi un temperino con contenitore. Sceglietelo con una forma carina e accattivante: si trasformerà da semplice oggetto funzionale a elemento di gioco.

Legami, Temperino con contenitore Meow. Prezzo: 3,95€

Immancabili, poi, le gommine per cancellare. Anche in questo caso vi consigliamo di puntare su forme particolari e colori vivaci perché i bambini vanno matti per questi piccoli tools.

Koogel, Gomme da cancellare 60 pezzi. Prezzo: 8,99€

Ne esistono di tantissime tipologie diverse, da quelle con faccine a quelle a forma di dolcetti golosi.

Molain, Mini gomme per cancellare. Prezzo: 6,28€

I bambini non solo useranno le gomme per cancellare imperfezioni e sbavature dai loro disegni ma si divertiranno giocandoci.

Cosysparks, Gomma da cancellare Palline sportive 6 pezzi. Prezzo: 7,85€

Fate trascorrere momenti piacevoli ai vostri bambini con i libri con adesivi. Li tengono impegnati per parecchio tempo e non li annoiano mai.

Hannah Watson, Estate Piccoli libri con adesivi. Prezzo: 7,60€

Sceglieteli interattivi e con una storia, così che incollando gli adesivi i bimbi si sentano parte di un racconto e quindi maggiormente coinvolti.

Marcella Grassi, Animali del mondo 400 stickers. Prezzo: 8,46€

In alternativa ai libri, armatevi di stickers delle forme più varie e di taccuini e quaderni con pagine bianche su cui poterli incollare.

O-Kinee, 100 adesivi a forma di animale. Prezzo: 7,99€

I quaderni con fogli interamente bianchi, senza righe né quadretti, sono un must per il kit da ristorante. Servono per scrivere, colorare, creare piccoli origami e, in fondo, possono tornare utili anche ai genitori!

Lara Rose, Quaderno senza righe con fogli bianchi. Prezzo: 4,99€

TTBDDM, 20 pezzi mini quaderno animali. Prezzo: 14,89€

A seconda dell’età dei bambini, vi suggeriamo di portare con voi anche dei libri da colorare o da sfogliare. Per i bambini più piccoli, per esempio, un’ottima scelta è Il mio primo libro da colorare. Racchiude più di 50 figure con linee spesse e grandi aree da colorare o scarabocchiare.

Bambiniz, Il mio primo libro da colorare. Prezzo: 7,99€

A partire dai 3 anni è possibile proporre ai bambini dei libri di lettura veri e propri, preferendone di abbastanza brevi. Lupetto dice sempre no è la divertente storia di un lupetto sempre di cattivo umore e capriccioso, un libricino di facile e veloce lettura con pagine plastificate.

Gribaudo, Lupetto dice sempre no. Prezzo: 6,56€

Può succedere, specialmente in orario serale, che i bimbi vogliano addormentarsi e che, per farlo, abbiano bisogno di un peluche morbido da abbracciare a cui accoccolarsi. Completate il vostro kit per intrattenere i bambini al ristorante con uno o più peluche: non esagerate con le dimensioni e preferiteli con forme compatte così da poterli riporre agevolmente.

Aweitt, Cactus Peluche. Prezzo: 19,99€

Snowfolw, Avocado Peluche. Prezzo: 14,29€

In copertina foto di cottonbro studio

