C’è chi si affida agli addetti ai lavori dell’interior design e chi preferisce decorare la cameretta del neonato con idee fai da te, semplici da realizzare ma comunque di grande impatto. Che si tratti di una femmina o di un maschio, non è poi così difficile abbellire la cameretta di un bambino appena nato. Le ispirazioni da cui prendere spunto sono molteplici, così come i complementi d’arredo originali di cui potersi avvalere per dare vita a un’atmosfera accogliente, giocosa e al contempo rilassante.

Di seguito, alcuni consigli shopping per decorare e abbellire la cameretta dei più piccoli, tra irresistibili idee per le pareti e accessori da comprare comodamente su Amazon.

Idee per abbellire la parete della cameretta del neonato

Nell’arredare la cameretta di un neonato è importante soffermarsi sui dettagli. Solitamente gli elementi d’arredo principali quali culla e lettino vengono scelti durante la compilazione della lista nascita, quindi prima dell’arrivo del bebè, ma è comunque importante per i neo-genitori abbellire la camera del bimbo o della bimba per rendere la sua zona notte un luogo speciale e magico.

Le pareti della cameretta del neonato, per esempio, possono essere decorate in tanti modi diversi. La parete sopra la culla può trasformarsi in un cielo stellato, complice l’applicazione di adesivi fluorescenti.

Habett, Adesivi fluorescenti 445 pezzi. Prezzo: 9,99€

Gli adesivi murali per bambini e le carte da parati sono un’ottima soluzione per decorare le pareti della cameretta e renderle più accattivanti. Si ispirano al mondo degli animali o ai paesaggi naturali e piacciono anche ai bambini più grandi.

IIRC, Adesivi murali animali arcobaleno. Prezzo: 12,99€

Walplus, Adesivi rimovibili paesaggio montagne colorate. Prezzo: 8,19€

Quando ci si appresta a scegliere carte da parati, adesivi e stencil da utilizzare nella cameretta di un neonato è fondamentale assicurarsi che si tratti di prodotti anallergici e completamente atossici. Quelli ecologici e riciclabili, generalmente effetto tessuto, sono i migliori in commercio, perfetti per la zona notte dei piccoli di casa. L’ideale è puntare su carte da parati e adesivi che siano anche lavabili, traspiranti, fonoassorbenti e ignifughi.

Kina, Adesivi murali bambino ecologici e anallergici. Prezzo: 23,90€

Yabaduu, Set adesivi da parete con motivo mongolfiera. Prezzo: 26,89€

In alternativa, se l’idea di “attaccare” qualcosa alle pareti non convince, è possibile appendere quadretti e poster. Targhe, piccoli quadri in legno e stampe con frasi motivazionali saranno di ispirazione per i piccoli di casa quando cresceranno.

Decalmile, Cartelli sospesi in legno Animali del bosco. Prezzo: 15,99€

Rainloch, Set poster decorativi per cameretta. Prezzo: 11,79€

Anche le mensole sono esteticamente gradevoli e, tra l’altro, si rivelano molto utili per poggiare giocattoli, prodotti per la cura del neonato, cornici con le sue foto più belle e altri piccoli oggetti. Sono deliziose quelle sospese in legno a forma di altalena.

SayasNoy, Mensole cameretta. Prezzo: 18,99€

Le mensole per cameretta a forma di nuvola sono tra le più acquistate online. Abbinarle a una parete piena di stelle è un’idea particolare e suggestiva che renderà la zona notte del bebè ancora più accogliente e rilassante.

Happy Woody, Set 2 mensole da parete per cameretta. Prezzo: 69,90€

Volendo acquistare qualcosa di più grande, vi consigliamo di scegliere mensole in legno a forma di animali, come il coniglietto qui sotto. Disporre di mensole robuste permette di supportare oggetti più pesanti, dai maxi peluche alle lampade.

En.casa, Mensola da parete per cameretta. Prezzo: 43,99€

Accessori e complementi d’arredo per la cameretta del neonato

Le pareti sono solo una delle tante cose da tenere presenti quando si arreda la cameretta di un neonato. Insieme alla culla e al lettino, tra gli elementi d’arredo che di solito vengono scelti per primi, è bene inserire dei complementi d’arredo altrettanto utili e ugualmente importanti al fine di assicurare al bebè una zona notte impeccabile.

Si tratta di piccoli mobili funzionali che sono pezzi d’arredamento in piena regola, come il fasciatoio. I più venduti, da alcuni anni a questa parte, sono i modelli bagnetto fasciatoio con vaschetta anatomica estraibile. Tra i brand che includono proposte di questo tipo in catalogo c’è Foppapedretti.

Foppapedretti, Dolcecuore Bagnetto Fasciatoio. Prezzo: 299,00€

Molti genitori sono soliti abbellire la cameretta del neonato con complementi d’arredo che il piccolo utilizzerà una volta cresciuto. Ne sono un esempio il tavolino con sedie, su misura di bambino, e la libreria.

KYWAI, Tavolino bambini con 2 sedie. Prezzo: 99,90€

Le librerie scaffale multiuso sono le più pratiche perché possono essere sfruttate sin da subito, per organizzare e riporre i giochi e gli oggetti personali del neonato.

Labebe, Libreria scaffale multiuso. Prezzo: 99,99€

Questo tipo di libreria è molto quotato perché risponde al metodo Montessori. La libreria montessoriana non è mai troppo alta, così che il bambino una volta cresciuto sia in grado da solo di prendere i libri che preferisce, e soprattutto permette di sistemare i libri in posizione frontale, mettendo in bella mostra le loro copertine per agevolarne la consultazione e la scelta.

Mumy, EasyTall Libreria bambini Montessori. Prezzo: 69,00€

Tra i complementi d’arredo con cui abbellire la cameretta del neonato ci sono anche divani e pouf, sempre a misura di bambino. Il divano letto è il più comodo in assoluto perché è pensato per giocare, guardare la TV e appisolarsi in completo relax.

Pro Cosmo, Divano letto. Prezzo: 99,99€

I pouf assolvono più funzioni e averne almeno uno a disposizione torna sempre utile. Mettere in cameretta un pouf equivale ad avere una seduta comoda e, nella maggior parte dei casi, questo complemento d’arredo funge anche da contenitore aiutando i genitori nella difficile missione di tenere in ordine i giocattoli dei bambini.

Roba, Pouf bambini a forma di stella. Prezzo: 34,90€

I tappeti sono un altro complemento d’arredo con cui decorare e impreziosire la cameretta del neonato. Fanno subito atmosfera e i bambini amano gattonare e iniziare a muoversi sulla loro superficie morbida e soffice.

The Carpet Beat Kids, Tappeto moderno bambini. Prezzo: 49,99€

Paco Home, Tappeto cameretta bambini nuvole. Prezzo: 42,99€

Concludiamo questa carrellata di complementi d’arredo per la cameretta del neonato con gli accessori per l’illuminazione. Una lampada dalla luce soffusa e con una forma originale rende subito magica la zona notte dei più piccoli. Le più versatili sono le lampade con luce a LED e con clip, da appendere senza difficoltà alla culla e al lettino oppure da collocare su mensole e comodini.

ErgoJoJo, Luce a stella con clip a LED. Prezzo: 29,99€

Su Amazon si trovano tantissime luci notturne per bambini delle forme più varie. Con la loro luce delicata agevolano il riposo notturno e sono di aiuto alle mamme e ai papà che si ritrovano a qualsiasi ora alle prese con poppate e pannolini. Sceglietene una con controllo touch: basterà un leggero sfioramento per accenderla e spegnerla.

Lightzz, Luce notturna per bambini. Prezzo: 24,99€

Nella cameretta non può mancare, infine, un bel lampadario. Dai più classici a quelli moderni e coloratissimi, non c’è che l’imbarazzo della scelta. I modelli a sospensione e dal design creativo sono di grande tendenza, e piaceranno sicuramente ai bambini quando saranno diventati grandi.

BOBOPAI, Lampadario in legno. Prezzo: 226,42€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

