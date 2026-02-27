La lista nascita per il neonato è necessaria sia per l’ospedale sia per avere già in casa tutto il necessario nei primi mesi di vita del piccolo. È molto comodo scegliere direttamente nei negozi specializzati nella vendita di articoli per l’infanzia ma anche servirsi della pratica e comoda lista nascita Amazon.

Dopo averla ultimata, infatti, la lista può essere condivisa tramite un messaggio simpatico, una mail o semplicemente aiutandosi con il passaparola. Molti shop online consentono di condividere il link diretto alla lista nascita e di postarla sui propri social network, così da raggiungere anche chi è lontano e ha intenzione di omaggiare il bebè in arrivo con dei regali a distanza.

Un’altra idea potrebbe essere quello di condividerla se ci si appresta a organizzare un baby shower, in modo da non avere doppioni in elenco. Per i più organizzati potrebbe essere un’idea già condividerla nel momento in cui si svela il sesso del nascituro, ovvero durante un gender reveal party con amici e parenti.

Quando farla? Non esiste una risposta univoca, ma sarebbe preferibile iniziare a pensarci intorno al quarto-quinto mese, prendersi tutto il tempo necessario per assicurarsi di non tralasciare nulla e fare in modo che la lista nascita sia completa per la conclusione del settimo mese. Rispettando queste tempistiche, amici e familiari avranno modo di portare a termine i loro acquisti e il bambino troverà pronto tutto l’occorrente per il suo arrivo.

Attenzione: il rischio è quello di farsi prendere troppo la mano! Per non commettere errori, scopriamo insieme cosa serve davvero.

Abbigliamento lista nascita

Soprattutto nei primi mesi di vita, per vestire un neonato è necessario un po’ di tutto ed è utile disporre di un quantitativo minimo di indumenti che consentano di accompagnarlo nei vari cambi. Ai futuri genitori consigliamo, però, di non eccedere con l’acquisto di tutine e body perché, di norma, i capi di abbigliamento sono i regali più frequenti e numerosi. Fatta questa precisazione, ecco quali sono i capi di abbigliamento che devono far parte della lista nascita.

A seconda della stagione in cui nascerà il bebè è possibile scegliere tra magliette a manica corta o a manica lunga. Per la stagione fredda sono altamente raccomandate le magliette in caldo cotone, oppure internamente in cotone e all’esterno di lana. Per i primi mesi di vita del neonato si consiglia di averne a disposizione almeno 14, ovvero un paio di tutine per ogni giorno della settimana.

Vi proponiamo un elenco lista nascita del neonato tra abbigliamento e intimo, seguito poi da altri consigli per l’acquisto dei singoli capi nel dettaglio:

Body manica lunga o corta

Completini con maglietta a manica lunga o mezza manica

Tutine di cotone o imbottite

Calzini

Felpe

Golf

Magliette

Babbucce

Cappellini

Bavaglini

Copertina di lana (o di cotone in base alla stagione)

Lenzuola ad angoli per lettino

Asciugamano in cotone

Chicco, Set Tutine in Ciniglia 0-24. Prezzo: 34,99€ su amazon.it

Le tutine sono tra i primi capi di abbigliamento da inserire in lista nascita. Il bebè inizialmente indosserà solo quelle, per cui tanto vale averne qualcuna in più.

Possono essere di ciniglia, di cotone felpato o di cotone leggero. Anche in questo caso è bene tenere conto della stagione del parto. In inverno meglio tralasciare le tutine in lana che, a contatto diretto con la pelle, possono provocare allergie e preferire ciniglia e caldo cotone. Come per le magliette, in lista nascita andrebbero inserite almeno 14 tutine, quindi un paio per ogni giorno.

Stellou & Friends, Cardigan per bambini in cotone. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

Le felpe e i golfini sono l’ideale per quando fa più freschetto o, comunque, per quando il bimbo inizia a frequentare con maggiore assiduità l’ambiente esterno. Si possono usare sia in casa che fuori, soprattutto per coprirlo quando lo si tiene in braccio. Può bastare inserirne un paio in lista nascita.

Intimo e biancheria per bambino

È risaputo che i neonati trascorrano buona parte del loro tempo dormendo, per cui la culla deve essere sempre in ordine e con biancheria fresca di bucato. Importantissima anche la scelta dell’intimo giusto per il bambino, per farlo sentire a proprio agio e cambiarlo agevolmente ogni volta che ce n’è bisogno. Come per l’abbigliamento, è preferibile non esagerare con gli acquisti, perché questo tipo di idea regalo è sempre molto quotata.

Simple Joys by Carter’s, Body a maniche corte (pacco da 6). Prezzo: 21,99€ su amazon.it

Per iniziare, i body sono fondamentali. Molte mamme li preferiscono alle magliette, perché coprono per bene la schiena e la pancia del neonato senza sollevarsi. Il body intimo per il neonato, inoltre, nasconde il pannolino e lo tiene ben saldo. Tra i materiali da preferire ci sono il caldo cotone per l’inverno e il cotone per le stagioni più miti. Sono da evitare lacci, pizzi e ricami che rischiano di scatenare spiacevoli irritazioni cutanee.

BabyCalin Bio, Set di 2 lenzuola con angoli per lettino. Prezzo: 9,95€ su amazon.it

Lenzuola e copertine vengono cambiate molto spesso nei primi mesi per via dei rigurgiti, per cui bisogna averne una bella scorta, così da non dover continuamente ricorrere alla lavatrice. Le lenzuola per il lettino devono essere lisce, senza ricami e nastrini. Lo stesso vale per le lenzuola per la carrozzina: meglio prenderle quanto più possibile semplici. Le lenzuola vanno accompagnate sempre da un coprimaterassino impermeabile per evitare che eventuali fuoriuscite di pipì bagnino il materasso.

È utile inserire in lista nascita anche una copertina piccola da mettere nella carrozzina. Per l’inverno ne serve sicuramente una più pesante: in lana merino, in cashmere, in alpaca o in flanella, l’importante è che sia delicata e che non lasci peli.

Livella, Coperta per neonato in cotone 100% biologico. Prezzo: 29,95€ su amazon.it

Queste fibre tessili sono le più adatte perché non irritano la pelle sensibile dei neonati. Per i periodi dal clima meno rigido si consigliano caldo cotone e cotone. Per quanto riguarda il lettino, per l’inverno la soluzione più pratica è il piumino con copripiumino, preferibilmente abbinato ai paracolpi.

Chicco, Asciugamano per neonato in cotone spugna. Prezzo: 24,67€ su amazon.it

Nella categoria biancheria per il neonato rientra, poi, l’accappatoio per il bagnetto. Il classico modello da neonati è di forma triangolare e senza maniche, dotato di un maxi cappuccio per avvolgerlo al meglio nei primi mesi di vita. Chi desidera utilizzare l’accappatoio per un periodo di tempo abbastanza lungo, può inserirne in lista nascita uno di una taglia superiore (dai 3 mesi in su).

Cotton Coming, Baby bavaglini bandana neonato (4 pezzi). Prezzo: 13,99€ su amazon.it

In lista nascita non dovrebbero mai mancare i bavaglini. Per organizzarsi meglio è preferibile averne di più piccoli per i primi giorni e di più lunghi e con maggiore potere assorbente per quando le poppate si faranno più abbondanti e per lo svezzamento. I bavaglini devono essere tutti in cotone. Non creano allergie o prurito al bambino e sono i più facili da lavare. Dopo il primo mese di vita del bebè tornano molto utili i bavaglini con elastico, pratici da mettere e da togliere. Per quando ci si trova fuori casa, sono comodi i bavaglini usa e getta di carta.

Prodotti beauty per la cura del bebè

Tra il nécessaire per la cura del bebè, i prodotti per la sua igiene dovrebbero essere quanto più possibile naturali, ancora meglio se biologici. Qui di seguito l’elenco per la cura del bebè con tutti i prodotti beauty indispensabili:

Sapone neutro

Bagnoschiuma delicato

Shampoo delicato

Olio idratante per massaggio

Crema corpo

Set spazzola e pettine

Forbici per unghie

Salviette igienizzanti

Amido di riso

Pannolini

Vaschetta per il bagnetto

Termometro per la temperatura dell’acqua

Termometro per bambini a infrarossi

Fasciatoio portatile

Per quanto riguarda bagnoschiuma e shampoo, per esempio, meglio acquistarne di poco schiumogeni (quindi senza tensioattivi), così da non seccare la pelle sensibile del bambino.

Helan, Linea Bimbi BIO, Gel Detergente Delicato, Bagnoschiuma e Shampoo per Neonati. Prezzo: 11,91€

Hipp Baby Care, Bagno Delicato Pelli Sensibili. Prezzo: 10,48€ su amazon.it

Sono ottimi anche i detergenti in olio: si sciolgono in acqua o si massaggiano direttamente sulla pelle del neonato, preservandone il film idrolipidico.

WaterWipes, Salviette Umidificate al 99,9% a Base di Acqua & Inodori per Pelli Sensibili. 240 Unità, 4 Confezioni. Prezzo: 14,80€

Il momento del cambio è sempre molto importante. Spesso si deve procedere quando ci si trova fuori casa, motivo per cui è utile attrezzarsi con un kit composto da ottimi prodotti che non irritino la pelle del bebè. Tra le varie proposte ci sono le salviette umidificate WaterWipes per pelli sensibili, che non danno fastidio al tatto e sono super delicate. Ovviamente, per la lista nascita meglio un formato multipack.

Babygella, Salviette detergenti delicate

Durante il cambio del pannolino è importante utilizzare prodotti che non solo siano lenitivi, ma che svolgano anche un’azione protettiva mentre detergono con delicatezza. Le salviette detergenti delicate di Babygella sono arricchite da un complesso prebiotico che contrasta l’aumento del ph dovuto al pannolino sporco, proteggendo la pelle.

Pampers Progressi Newborn, 168 Pannolini, Taglia 1 (2-5 kg). Prezzo: 57,60€

Nella lista nascita da inviare ad amici e parenti è sempre utile inserire anche una scorta di pannolini. Anche se col tempo vi assesterete su una marca in particolare, almeno inizialmente vi consigliamo di scegliere i pannolini più usati, come ad esempio i Pampers Progressi New Born, per neonati che pesano 2-5kg, e poi successivamente regolarvi con gli acquisti in base alle vostre esigenze, ma soprattutto in base alla sensibilità della pelle del bambino e la frequenza di cambi giornalieri.

Per la cura della cute quando si cambia il pannolino è indispensabile avere sotto mano una buona pasta protettiva da usare per proteggere e calmare la pelle, che in quel punto si irrita facilmente.

Babygella, Pasta Protettiva per il Cambio. Prezzo: 6,49€

La Pasta Protettiva per il Cambio di Babygella ha un’azione lenitiva, nutriente e idratante grazie alla presenza dell’ossido di zinco. In più, contiene un complesso prebiotico che rafforza il naturale microbioma della pelle e la mantiene idratata, grazie all’azione degli oli nutrienti.

Chicco, Set Spazzola e Pettine neonati. Prezzo: 8,40€ su amazon.it

Vanno inseriti in lista nascita anche spazzola e pettinino per i capelli. Le migliori sono quelle con setole naturali, capaci di rimuovere delicatamente, ma in modo efficace la crosta lattea. Il pettinino deve avere punte arrotondate per pettinare i capelli senza tirarli. Si consiglia di scegliere spazzole e pettinini con manici grandi ed ergonomici per un utilizzo più agevole.

Al necessaire beauty per il neonato non bisogna poi dimenticare di aggiungere la vaschetta per il bagnetto.

Stokke, flexi bath vaschetta per neonato pieghevole. Prezzo: 56,71€

Tante volte è inclusa ad esempio nel fasciatoio, quindi è una spesa di cui si può fare a meno, ma talvolta si ha necessità di acquistare un prodotto pratico e soprattutto pieghevole, come ad esempio la vaschetta Stokke.

Per assicurarsi che il bagnetto sia un momento di relax per il bebè ed evitare spiacevoli situazioni, è sempre necessario assicurarsi che l’acqua in cui viene immerso il bambino sia a temperatura giusta. Per farlo è bene munirsi di un termometro termosensibile, che cambia colore in base alla temperatura dell’acqua controllando che sia tra i 32° C e i 38° C. Vi consigliamo di sceglierne uno che sia anche divertente agli occhi del bambino.

Chicco, termometro da bagno per bagnetto neonati. Prezzo: 9,89€

Kkmier, termometro a infrarossi fronte e orecchio. Prezzo 26,99€

Un accessorio molto utile comunque da avere in casa è il termometro a infrarossi, per misurare la temperatura del neonato. Vi consigliamo comunque di tenere a portata di mano anche un termometro classico e quindi non digitale, per misurare la temperatura ulteriormente e in caso di necessità. Ad ogni modo, un termometro digitale è molto utile e comodo da utilizzare visto che rileva la temperatura sia dalla fronte che dall’orecchio.

L’Amande, polvere di amido di riso per bagnetto neonato. Prezzo: 7,95€

Nell’acqua del bagnetto può essere anche diluito l’amido di riso in polvere, un prodotto con capacità emollienti e proprietà antinfiammatorie, particolarmente adatto per pelli arrossate o comunque per lavare al meglio il neonato. Un cosmetico naturale delicato, utilizzato fin dall’antichità.

Bambino Mio, Fasciatoio Portatile Imbottito. Prezzo: 8,50 – 25,23€

Super utile per quando si è in giro con il bebè, il fasciatoio portatile imbottito può esser messo nella lista nascita proprio perché è uno di quei prodotti che non tutte le mamme si affrettano a comprare ma che si può rivelare fondamentale soprattutto se si parte per un weekend o se si utilizzano i bagni di un locale pubblico in cui non c’è un fasciatoio ad hoc. Esistono tantissimi modelli online, più o meno chic, a seconda dei gusti. Vi consigliamo comunque di sceglierne uno pratico e comodo ma che non abbia un costo eccessivo, visto che vi sarà utile per qualche mese.

Passeggino, culla e seggiolino auto

Una parte molto corposa della lista nascita per il neonato è quella che include tutta l’attrezzatura necessaria per i suoi spostamenti e, nondimeno, per la sua vita in casa. Per la culla, il passeggino e il seggiolino auto è altamente consigliato ponderare con cura la scelta – iniziando a pensarci almeno 2 mesi prima dell’arrivo del bimbo – per valutare con calma che tipologia di prodotto occorre, tenendo conto delle proprie necessità e delle proprie abitudini.

Tra le attrezzature adatte al neonato possono essere inseriti anche altri complementi (non strettamente necessari). Qui di seguito un piccolo elenco:

Seggiolino auto

Trio

Passeggino

Borsa per passeggino

Culla

Marsupio o fascia portabebè;

Seggiolone classico e adattabile

Fasciatoio

Foppapedretti, Hurrà Passeggino compatto. Prezzo: 129,00€ su amazon.it

Per quanto riguarda il passeggino, a seconda delle esigenze è possibile scegliere tra diversi tipi, più o meno ingombranti. Il classico modello a ombrello è tra i più versatili, ma ci si può orientare verso un modello più grande e spazioso se lo si preferisce, oppure puntare su un ultraleggero completamente richiudibile.

Sono molto comodi i modelli trio (che incorporano passeggino, seggiolino omologato per auto e navicella) e i duo (navicella e passeggino, oppure ovetto e passeggino), in cui i vari elementi si agganciano a un unico telaio.

Joolz, Joolz Hub² in Hazel Brown. Prezzo: 1058,00€

Il passeggino Joolz Hub² è pensato apposta per vivere la città tutti i giorni, perché è leggero e facile da maneggiare anche in contesti affollati e stretti, come ad esempio i mezzi pubblici. Accompagna il bambino dalla nascita fino ai 4 anni e la seduta è reclinabile in diverse posizioni.

GLÜCKSWOLKE Borsa per Passeggino. Prezzo: 19,90€

La borsa per il passeggino spesso fa parte del trio o viene compreso nell’acquisto del passeggino singolo. Oltre ad essere super utile per inserire il cambio pannolino, intimo e vestitini del bambino, si rivela anche molto pratica da utilizzare anche per gli oggetti personali della mamma. Ci sono tanti modelli online grandi e capienti ma la borsa da attaccare al passeggino di GLÜCKSWOLKE è una specie di organizer per tenere a portata di mano gli indispensabili per le neomamme, incluso il dispenser di salviette umidificate.

Chicco, Next2Me Essential culla neonato fianco letto. Prezzo: 132,00€ su amazon.it

Passiamo alla culla, fondamentale per i primissimi mesi di vita del piccolo. Non dovrebbe mai essere troppo ingombrante, in modo da poterla collocare senza difficoltà in camera da letto. Tra i modelli più quotati c’è la culla next to me o culla fianco letto, da posizionare accanto al letto dei genitori, come se fosse una sorta di suo prolungamento.

Love For Sleep, Lettino in legno per bambini. Prezzo: 209,99€ su amazon.it

Per i mesi successivi torna utile il lettino, che di norma accompagna il bimbo almeno fino ai 2 anni. Il più classico è quello di legno e con sbarre laterali. A prescindere dalla tipologia prescelta, specialmente nei primi mesi, il lettino deve essere dotato di un materasso antisoffoco, di un riduttore (se si sceglie di saltare lo step della culla) e di paracolpi, così da non compromettere la sicurezza del neonato.

Accessori per il neonato

Il neonato ha bisogno di una svariata gamma di accessori, alcuni davvero fondamentali, altri invece di secondaria importanza, ma comunque con una loro utilità. Qui di seguito un elenco degli accessori per la lista nascita e poi qualche esempio di prodotti da acquistare online:

Ciucci

Biberon

Scaldabiberon

Sterilizzatore

Thermos per liquidi

Tiralatte

Cuscino gravidanza e allattamento

Sdraietta

Sonagli e giochini vari

Giostrina per la culla

Pupazzi

MAM, Start Nanò Ciuccio in set da 2. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

Basti pensare al ciuccio. Non manca mai nella lista nascita del neonato, ma nel primo mese andrebbe usato con parsimonia se il bebè viene allattato. Il rischio è che, infatti, possa confondersi e non attaccarsi bene al seno materno. Non è detto, inoltre, che il bimbo gradisca il ciucciotto, per cui meglio non esagerare con gli acquisti e averne a disposizione solo uno o due al massimo scegliendoli tra i migliori e i più consigliati.

Per i primi mesi gli esperti suggeriscono di scegliere un ciuccio a ciliegina in silicone o in gomma naturale. Al ciuccio si possono abbinare anche un porta ciuccio e una spilla per attaccarlo alle tutine in modo da non farlo cadere.

MAM, Easy Active Set di 2 biberon. Prezzo: 20,38€ su amazon.it

Per quanto riguarda il biberon, è utile se la mamma non allatta al seno, ma anche se si fa allattamento misto o se, con il passare dei mesi, si vuole abituare il bambino a prendere il latte dal biberon. Si tratta comunque di un acquisto che si può fare anche in un secondo momento. Qualora dovesse servire, va integrato con scaldabiberon e sterilizzatore.

Chicco Scaldabiberon Portatile Da Viaggio E Scaldapappa. Prezzo: 32, 90€

Lo scaldabiberon è utilissimo quando appunto l’allattamento non è esclusivo. Si può scegliere di acquistare un device fisso o anche uno portatile, come questo scaldabiberon Chicco, utilissimo sia negli spostamenti giornalieri che nei viaggi, visto che si può ricaricare allo spinotto dell’auto. In più, può tranquillamente riscaldare le pappe, quindi sarà utile anche quando il bambino sarà più grande e inizierà lo svezzamento.

Chicco Sterilizzatore con funzione asciugatura per biberon, tiralatte e ciuccio. Prezzo: 59,90€

Altro strumento utile, nel caso non si proceda con un allattamento esclusivo, è lo sterilizzatore. Tra i vari modelli da acquistare online, lo sterilizzatore Chicco è utile anche per disinfettare tiralatte e ciucci, che asciuga in soli 5 minuti senza usare sostanze chimiche e solo con vapore naturale.

Thermos per Liquidi con Valvola Antigoccia ed Esterno Gommoso 350 ml, borraccia bambini Miniland. Prezzo 17,31€

Il thermos per liquidi è una valida alternativa a chi non ha voglia di spostarsi con vari device per riscaldare il latte e preferisce ‘viaggiare’ leggeri. Il thermos Miniland ha un design giocoso e un’ottima capienza, con la possibilità di mantenere i liquidi a temperatura per circa 24 ore.

Medela Harmony Tiralatte Manuale. Prezzo: 29,90€

Il tiralatte viene utilizzato già in ospedale dalle puerpere per stimolare l’arrivo della montata lattea, motivo per cui questo device potrebbe essere comodo da inserire in lista nascita anche ad allattamento avviato. Design compatto ed ergonomico, il tiralatte di Mustela può essere utilizzato per tirare il latte nelle giornate intense, per un uso occasionale o appunto per fare ‘scorte’ di latte da mettere nel biberon o da congelare per un uso successivo.

Niimoo, Cuscino gravidanza e allattamento. Prezzo: 37,99€ su amazon.it

In tema di poppate, un altro accessorio molto quotato tra le neomamme è il cuscino da allattamento. A forma di mezzaluna, sostiene il bambino quando è attaccato al seno materno e permette alla mamma di non sforzare troppo schiena e braccia.

Inglesina, cuscino da allattamento Elysia. Prezzo: 79.00€

Il cuscino da allattamento Elysia di Inglesina nasce da un progetto di ricerca sviluppato insieme all’Università degli Studi di Padova, volto a trovare una soluzione ergonomica capace di migliorare l’esperienza dell’allattamento. È progettato in modo che il peso del neonato sia distribuito uniformemente, senza incidere negativamente sulla postura della mamma e limitando la tensione su spalle e schiena.

Ergobaby, Sdraietta 3-in-1 Evolve Bouncer. Prezzo: 159,92€ su amazon.it

Tra gli accessori davvero utili, invece, si distingue la sdraietta per il neonato. Si utilizza dopo i primi 4 o 5 mesi, quando il bambino da sveglio diventa insofferente al lettino e inizia a interagire con maggiore curiosità con il mondo che lo circonda. La sdraietta si può usare in casa come all’aperto e permette al bambino di giocare, mangiare la pappa, bere dal biberon, rilassarsi, stare in compagnia dei genitori o fare un riposino se ne sente il bisogno.

Ne esistono diversi modelli in commercio, da quella base con schienale regolabile alla sdraietta automatica ed elettrica. Si consiglia di sceglierne una dotata di seduta ergonomica, imbottita e con cinture di sicurezza. Se si ha in programma di utilizzarla per eventuali trasferte, meglio puntare su un modello completamente richiudibile.

Giochi per il bimbo

Concludiamo la nostra guida all’acquisto sulla lista nascita neonato con alcuni consigli inerenti i primi giochi da acquistare per il bambino. Sonaglini e pupazzi vengono regalati molto spesso da amici e parenti, per cui meglio non acquistarne troppi, ma concentrarsi su quei giochi che diventeranno per lui/lei oggetti importanti e significativi.

Chicco, Next2Dreams Giostrina neonato 3-in-1. Prezzo: 33,50€ su amazon.it

Tumama, Giostrina culla neonato 3-in-1. Prezzo: 39,99€ su amazon.it

Immancabile la giostrina da appendere sopra la culla o sopra il lettino. Il suo compito è quello di agevolare il riposo del bambino, accompagnandolo dolcemente nel mondo dei sogni con giochi di luci e piccoli peluche che gli ruotano intorno lentamente, a tempo di melodie rilassanti. Le giostrine per culla e per lettino non solo calmano il piccolo, ma catturano anche la sua attenzione stimolandone i sensi.

Chicco, My Sweet Doudou. Prezzo: 12,00€ su amazon.it

Un pupazzo morbido è il primo compagno di giochi di ogni bambino. Tra i più acquistati c’è il doudou, specifico per neonati e completamente sicuro. Realizzato in materiale ipoallergenico, è solitamente dotato di un fiocchetto per appendere il ciuccio. Assolve una funzione specifica: rappresenta un punto di riferimento, un “sostituto” della mamma (e del papà).

Clementoni, Sweet Bunny Doudou. Prezzo: 20,90€ su amazon.it

Viene lasciato con il bambino durante la nanna o quando i genitori devono momentaneamente allontanarsi, così da rassicurarlo. Psicoterapeuti infantili e puericultori consigliano di acquistarlo almeno un mese prima della nascita e di lasciarlo nel lettone, così da fargli prendere il proprio odore.

