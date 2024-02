Costruzioni per bambini: le più belle in base all’età

Le costruzioni per bambini sono un grande classico del gioco e non passeranno mai di moda. La varietà di costruzioni disponibile in commercio è davvero molto ampia, per cui possono sorgere dei dubbi su come scegliere le migliori per i propri bimbi.

Il primo fattore da tenere in considerazione in fase di acquisto è l’età. Le costruzioni per i bambini piccoli presentano pezzi più grandi e sono più semplici da utilizzare, mentre le costruzioni per i bambini grandi prevedono incastri complessi e stimolanti.

A prescindere dalla loro tipologia, i benefici delle costruzioni per lo sviluppo dei bambini sono davvero molti. Aiutano a sviluppare la motricità fine, le abilità logiche e il pensiero numerico e matematico. Sono utili anche a stimolare la creatività e la fantasia e permettono ai bimbi di coltivare una dote preziosa: la pazienza.

Per tutte queste ragioni, le costruzioni per bambini non dovrebbero mai mancare in casa. Scopriamo insieme quali sono le migliori da comprare online per tutte le età, dalle costruzioni in legno ai classici mattoncini LEGO.

Costruzioni a incastro

Una prima differenza da fare è quella tra costruzioni a incastro e costruzioni ad accostamento. Queste ultime prevedono che i vari pezzi vengano semplicemente accostati tra loro, messi l’uno sopra o accanto all’altro. Sono più semplici da utilizzare, proprio perché non richiedono la manualità tipica dell’incastro, e consentono al bimbo di impilare o mettere in fila mattoncini e cubetti per creare in modo piuttosto libero costruzioni delle più varie.

Le costruzioni a incastro, invece, prevedono che i vari pezzi vengano incastrati tra loro. Sono amatissime dai bambini, anche perché invitano a seguire uno schema di lavoro ben preciso e risultano molto più stimolanti.

BurgKidz, Blocchi da costruzione 135 pezzi. Prezzo: 43,99€

Soffermandoci sulle costruzioni a incastro per bambini, è bene precisare che sono consigliate soprattutto a partire dai 2-3 anni. A seconda delle preferenze è possibile scegliere tra blocchi di costruzioni ispirati al mondo degli animali, per esempio, oppure mattoncini con cui potersi sbizzarrire e dare sfogo alla creatività.

Meli Basic, 300 Giocattolo Creativo. Prezzo: 31,17€

Le costruzioni a incastro a pettine sono tra le più diffuse. Si chiamano così per via della particolarissima forma di ciascun pezzo, caratterizzata da tanti dentini simili, appunto, a quelli di un pettine.

Bristle Blocks, Costruzioni a pettine 80 pezzi. Prezzo: 22,98€

Nella maggior parte dei casi, le costruzioni a pettine risultano più maneggevoli delle altre. I vari blocchi si montano tra loro esercitando una pressione minima e in modo altrettanto semplice si smontano.

Kikuo, Costruzioni a pettine Bristle Block. Prezzo: 27,99€

Costruzioni per bambini piccoli

Esistono costruzioni per bambini utilizzabili già a partire dai primi mesi di vita, quindi pensate appositamente per i bambini davvero molto piccoli. Le Soft Clemmy di Clementoni, per esempio, sono costruzioni morbide e colorate consigliate per i bambini dai 6 mesi fino ai 3 anni.

Clementoni, Soft Clemmy Touch Mattoncini Morbidi. Prezzo: 16,90€

Come già anticipato, per i bimbi piccoli sono adatte anche le costruzioni ad accostamento. Mettere l’uno sull’altro i vari pezzi o affiancarli è un primo importante stimolo per i bambini di 1 anno, 18 mesi o 2 anni.

Eichorn, Mattoncini Colorato in Legno 50 pezzi. Prezzo: 14,90€

A tal proposito sono bellissime, anche da vedere e da collezionare, le costruzioni in legno. Quelle impilabili tornano molto utili in questa fase di crescita del bambino, migliorando la coordinazione occhio-mano e sviluppando la capacità di presa delle loro mani. Da acquistare specialmente se si preferiscono i giochi in legno Montessori.

Smartwo, Giocattolo Impilabile Arcobaleno in Legno Montessori 21 blocchi da costruzione. Prezzo: 17,99€

Hape, Maple Block Kids 50 pezzi in legno. Prezzo: 20,45€

In linea generale, quando si scelgono costruzioni per bambini di 1 anno (o perfino più piccoli) è preferibile puntare su set contenenti pezzi abbastanza grandi ma al tempo stesso non troppo, facili da afferrare.

Mega Blocks, Set da 60 blocchi colorati. Prezzo: 16,49€

Costruzioni per bambini grandi

Le costruzioni seguono i bambini nelle varie fasi della crescita e dovrebbero sempre adattarsi alle loro esigenze, fornendo stimoli nuovi e migliorando abilità e doti già esistenti. Quando si parla di costruzioni per bambini grandi si fa riferimento a quelle pensate per l’utilizzo dei bambini dai 3 anni in su, una fascia di età molto ampia che include quindi sia le costruzioni per bambini di 4-5 anni che quelle per i bambini di 8-10 anni.

I pezzi si fanno più piccoli e più numerosi. Le forme da riprodurre diventano più complesse, articolate e particolareggiate. L’obiettivo è dare vita a creazioni originali e dal design ricercato che, in alcuni casi, diventano veri e propri modelli da esposizione.

ICEKO, 100 pezzi Costruzioni in Legno. Prezzo: 21,99€

I set di costruzioni in legno sono i più venduti su Amazon per questa fascia di età, dai toni naturali o colorate rigorosamente con vernici ad acqua.

Janod, Set da costruzione 100 pezzi in legno massello. Prezzo: 29,99€

Sono iconiche le costruzioni in legno di Kapla, racchiuse in un piccolo barile facile da trasportare. Contiene ben 200 assi di legno utilizzabili per costruire un’infinità di modelli, dalle forme più semplici alle torri senza trascurare animali, ma anche aerei e barche.

Kapla, Set di costruzioni in legno 200 pezzi. Prezzo: 51,95€

Per i bambini che amano la scienza e la tecnologia, Science4You suggerisce invece questo kit da 126 pezzi con cui poter costruire il proprio robot, BetaBot, interattivo e capace di muoversi avanti e indietro. Se ne consiglia l’utilizzo a partire dagli 8 anni di età.

Science4You, Robotics Betabot 126 pezzi. Prezzo: 16,99€

Costruzioni LEGO

Le costruzioni LEGO sono famosissime, piacciono sia ai bambini che agli adulti e rappresentano sempre un ottimo investimento. I celebri mattoncini vantano una storia davvero antica. L’azienda LEGO, infatti, è nata negli anni ’30 per opera del falegname danese Ole Kirk Christiansen ed è proprio a lui che si deve l’introduzione del meccanismo a doppio incastro che consente di montare tra loro i pezzi.

La produzione del brand si è notevolmente diversificata negli anni, accontentando bambini di ogni età. Nel 1969 è nata la linea LEGO Duplo, pensata per i bimbi di età inferiore ai 5 anni.

LEGO, Duplo Classic Conenitore Mattoncini. Prezzo: 29,90€

I set della linea Duplo si ispirano al mondo della natura e degli animali ma anche a mestieri e professioni. Insomma, è davvero impossibile non riuscire a scovare tra le tante proposte in catalogo le costruzioni perfette per i propri bimbi.

LEGO, Duplo Il Treno degli Animali. Prezzo: 19,90€

C’è poi la linea Classic, che prevede i classici mattoncini da montare ed è consigliata dai 4 fino ai… 99 anni di età!

LEGO, Classic Valigetta Creativa. Prezzo: 19,90€

Negli ultimi decenni LEGO ha avviato collaborazioni con brand molto famosi legati all’intrattenimento, come Disney. Il Grande Castello delle Avventure delle Principesse, nella foto di seguito, farebbe la felicità di ogni amante dei cartoni.

LEGO, Disney Princess Il Grande Castello delle Avventure. Prezzo: 93,89€

Un’altra collaborazione molto apprezzata è quella con Marvel. I set di costruzioni LEGO ispirati ai supereroi come Spider-Man e Hulk, solo per citarne alcuni, sono dei veri bestseller.

LEGO, Marvel, Auto da Corsa Spider-Man e Venom Goblin. Prezzo: 29,57€

