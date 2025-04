È il momento giusto per progettare la vacanza estiva con tutta la famiglia al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Aprile è un mese speciale. La primavera è al massimo del suo splendore, in un trionfo di colori vivaci e di profumi intensi, e le giornate sempre più luminose e soleggiate fanno già sognare l’estate, ormai vicina. E’ tempo di pensare alle vacanze.

Immerso nell’incantevole scenario delle Dolomiti, il Cavallino Bianco è un rifugio di benessere e intimità familiare che offre, a grandi e piccini, la possibilità di trascorrere giornate all’insegna del divertimento e del pieno relax.

Sognando l’estate

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel si prepara all’appuntamento con l’estate: dal 6 aprile al 15 maggio infatti la struttura resterà chiusa per mettere a punto le tante proposte che costellano il periodo più allegro dell’anno, in modo da regalare a grandi e piccini esperienze rigeneranti nella cornice di una natura rigogliosa e rilassante.

Il Cavallino Bianco è infatti il punto di partenza ideale per scoprire la montagna in estate, a piedi, in passeggino o magari in bicicletta, un ottimo mezzo per tuffarsi nelle infinite avventure che il territorio propone.

Il noleggio bike e MTB dell’hotel mette a disposizione degli ospiti di tutte le età biciclette di ogni tipo e genere, caschetti, abbigliamento tecnico, ma anche seggiolini e carrettini per i più piccoli. Ai bimbi, inoltre, già a partire dai 4 anni vengono proposte lezioni con la MTB School di Ortisei che offre corsi di difficoltà differenti per rispondere a ogni necessità dei ciclisti in erba e trasformare ogni giorno in una nuova avventura.

Una giornata davvero speciale

Sono tanti i momenti indimenticabili di una vacanza al Cavallino Bianco. La grigliata all’Alpe di Siusi è sicuramente uno dei più apprezzati, dagli ospiti abituali ma anche da chi, arrivato per la prima volta in hotel, resta subito piacevolmente colpito da questa magica giornata.

Si parte tutti insieme, grandi e piccini, percorrendo un facile sentiero, praticabile anche con i passeggini da montagna che si trovano a disposizione in hotel. E passo dopo passo, senza troppa fatica, si arriva sullo splendido altopiano panoramico dell’Alpe di Siusi, che i più avventurosi possono raggiungere anche in MBT con le guide del Cavallino Bianco. Il premio finale sarà un panorama meraviglioso e unico, non a caso patrimonio dell’Unesco, del buon cibo ma anche tanto divertimento. Sui verdi prati dell’Alpe le ore trascorrono serene tra i giochi di gruppo con gli animatori del Lino Land, come il tiro alla fune e la caccia al tesoro, le partite di calcio “grandi contro piccoli”, il relax al sole e tanto altro.

A tu per tu con la natura

Il fitto programma di attività e uscite estive proposte agli ospiti del Cavallino Bianco si va man mano delineando. Ci sono comunque alcune proposte che non possono mai mancare visto il grande successo che riscontrano ogni estate. Come il Campo Esplora Natura con Diego, la guida natural-pedagogica del Cavallino Bianco che si impegna a tramandare le sue conoscenze, la sua passione e il rispetto per il mondo naturale ai giovanissimi ospiti dell’hotel. Ogni anno, attorno al tema della scoperta delle bellezze naturali del luogo che rimane sempre centrale, si struttura un nuovo percorso che per l’estate in arrivo sarà legato alla storia di Ötzi e ai ritrovamenti storici avvenuti nello scenario dolomitico. E’ ancora presto per svelare altri particolari ma… stay tuned!

Il paradiso dei bambini

In attesa di scoprire il programma estivo definitivo, restano le solide certezze che hanno portato il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ad ottenere il titolo di miglior hotel al mondo per le famiglie. Una di queste è il magico mondo del Lino Land, un paradiso dedicato ai bambini dove uno staff di animatori ed educatori offre 13 ore di assistenza continua, permettendo ai genitori di godersi lunghi momenti di relax.

Il Baby Lino ospita i più piccoli, a partire dal primo mese di vita: a loro disposizione una divertente piscina con le palline, l’area soft play, la zona per l’allattamento e le stanze dedicate alla nanna.

I bambini dai 3,5 fino ai 10 anni possono trascorre ore di divertimento nello Junior Lino tra una montagna di costruzioni Lego e una parete di arrampicata interattiva.

Per gli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni c’è invece la Teen Room che mette a loro disposizione un IWall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori e una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. E per chi ama stare in compagnia c’è anche un ricco programma di attività che propone, solo per citarne alcune, giochi di ruolo e pizzate in compagnia di altri ospiti della stessa età.

Benvenuto relax!

Al ritorno dopo una giornata all’aria aperta, oppure quando il tempo ha deciso di fare un po’ le bizze, non c’è nulla di meglio che godersi qualche ora di rigenerante relax nel mondo Acqua Sana con le sue cinque piscine riscaldate interne ed esterne e diverse saune, tra cui la nuova Sauna Arena.

A disposizione degli ospiti anche l’area Beauty&Spa che propone trattamenti per ogni fascia d’età, dai massaggi per i neonati ai suggestivi rituali di coppia. E per gli instancabili del movimento, il Cavallino Bianco mette a disposizione un’attrezzata sala fitness per grandi e piccini.

