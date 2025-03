Estate, è già tempo di pensare ai summer camp

È solo marzo ma l’estate arriva in un attimo, come tutti gli anni. E i genitori, soprattutto quelli che lavorano, sanno bene quanto sia complesso organizzare il tempo dei bambini nella lunga pausa dalle attività scolastiche. Ecco perché è bene mettersi all’opera già da ora nella scelta dei campus estivi. Tra le diverse proposte vale la pena considerare l’opportunità di un campus estivo di inglese online, come quelli organizzati da Novakid, una valida soluzione per impegnare bambini e ragazzi dai 4 fino ai 12 anni, in modo intelligente, funzionale alla loro crescita e al tempo stesso divertente.

Campi estivi, una scelta vincente

Se per i bambini estate significa libertà, allegria e divertimento, per i genitori l’organizzazione del lungo tempo libero dei figli rappresenta, oltre che una necessità, un impegno a tutto tondo. Per chi non ha nonni o baby-sitter a disposizione al 100%, la soluzione dei campi estivi è sicuramente la migliore, come testimonia un sondaggio effettuato da Kruk Italia nel 2024. Ma proprio perché si tratta di una scelta molto gettonata, è importante pensare alle iscrizioni con un buon anticipo, già da marzo visto che gli ultimi mesi di scuola passano velocemente.

Imparare l’inglese? Un’ottima idea

I campi estivi riscontrano il favore sia dei piccoli che dei grandi innanzitutto perché offrono un’ampia opportunità di scelta, in base alle passioni, alle inclinazioni e ai gusti personali. Tra sport e attività all’aperto, pittura e gite naturalistiche, bambini e ragazzi hanno l’opportunità di passare il tempo in modo divertente e insieme costruttivo. In questa ottica l’idea di approcciare o di consolidare lo studio di una lingua straniera durante le vacanze può essere vincente. Certo si può decidere di mandare i figli all’estero per uno stage, ma è innegabile che, al di là dei costi piuttosto elevati, i più piccoli non abbiano così tanto desiderio, e i genitori neppure, di allontanarsi da casa.

Un’offerta su misura

E se il summer camp di inglese fosse online? Per i genitori che ritengono il soggiorno di studio ancora prematuro, soprattutto se i figli sono nella fascia dai 4 ai 12 anni, una soluzione efficace arriva sicuramente dalla tecnologia. E da Novakid che risponde proprio a questa necessità con i suoi corsi, disponibili sulla propria piattaforma e dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, pronti ad assicurare sin da subito una full immersion in inglese con programmi su misura, istruttivi, coinvolgenti e divertenti.

Il metodo Novakid, attivo in 50 Paesi e ad oggi apprezzato da oltre 700 mila famiglie, è basato infatti su gioco e interazione così da rendere l’esperienza didattica efficace e insieme gratificante. Le lezioni frontali sono sempre affiancate da 20 minuti di giochi educativi personalizzati, tra cui divertenti sfide settimanali, che il bambino può svolgere in autonomia e che rappresentano una soluzione ideale per un primo approccio con l’inglese o per mantenere l’esercizio anche durante la lunga pausa scolastica.

Basta un pc e via…

Il bello del summer camp di inglese online è che i bambini possono seguirlo ovunque: a casa, dai nonni, in vacanza al mare, in campeggio e persino in piscina, con orari e frequenza flessibili in base alle esigenze dei piccoli e delle famiglie.

Per partecipare alle lezioni online di 25 minuti, realizzate secondo il QCER (Quadro comune europeo per le lingue) con insegnanti madrelingua e quasi madrelingua certificati, è sufficiente infatti avere un pc o un tablet, una connessione internet e un posto tranquillo dove collegarsi per immergersi nella lingua inglese fin dalla prima lezione all’interno di una piattaforma educativa progettata per garantire la migliore esperienza d’uso e la massima sicurezza.

Amici da tutto il mondo

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del summer camp in lingua, alle lezioni individuali si possono affiancare conversazioni di gruppo all’interno della nuova World Kids Academy. In un ambiente online sicuro, bambini e ragazzi possono seguire sessioni da 25 a 45 minuti, con un numero limitato di partecipanti, al massimo sei, provenienti da paesi diversi.

Guidati da insegnanti esperti e divisi per fasce di età (4-6 anni, 7-9 anni e 10-13 anni) i piccoli studenti esercitano l’ascolto e la comprensione, e ovviamente praticano la lingua, in un clima rilassato e amichevole: si abituano ai vari accenti, vincono la timidezza e incontrano nuovi amici, diventando sempre più sicuri e fluenti con l’inglese. Proprio come se frequentassero un campus all’estero.

E’ possibile prenotare subito una prova gratuita a questo link.

