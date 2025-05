Estate sicura e senza pensieri con le formule Linea MammaBaby® che proteggono dalle scottature e dalle punture d’insetto

La primavera ormai inoltrata, che regala già qualche anticipo di estate, invita a trascorrere lunghe ore all’aperto. Una gioia per i piccoli che con la bella stagione ritrovano il piacere e l’allegria di correre e giocare in piena libertà.

Che sia nel parco vicino a casa oppure nel verde fuori porta, il desiderio di stare a contatto con la natura e vivere momenti sereni all’aria aperta deve comunque andare sempre di pari passo con la sicurezza. Per godere infatti di momenti di vero relax e spensieratezza senza rischi di nessun genere, è fondamentale proteggere la pelle, in particolare quella sensibile e fragile dei piccoli, facilmente esposta ai pericoli rappresentati dai raggi UV e dagli insetti, che possono irritarla e arrossarla.

Giochi spensierati sotto il sole

I bambini amano giocare sotto il sole. Ma la loro pelle delicata decisamente meno: povera di melanina, il pigmento scuro responsabile dell’abbronzatura, prima difesa dell’organismo dagli UV, esposta ai raggi senza protezione diventa facilmente soggetta a arrossamenti, eritemi fino a pericolose scottature. Ecco perché la prudenza al sole non è mai troppa: i bambini non dovrebbero mai stare esposti nelle ore centrali della giornata, quando i raggi sono più forti e dovrebbero sempre essere adeguatamente protetti con un solare.

Da scegliere in formulazioni specifiche come quelle della Linea MammaBaby®, che propone una gamma di solari dotati di un’altissima capacità di protezione, formulati secondo i migliori criteri per offrire massima sicurezza alle pelli sensibili dei più piccoli.

Protezioni sicure, rispettose e divertenti

Oltre ad essere formulati per la massima protezione dai raggi UVB e UVA con filtri rispettosi dell’eco sistema marino e dell’ambiente, come tutti i prodotti Linea MammaBaby®, anche i solari sono legati a simpatici personaggi che sanno trasformare il momento dell’applicazione, in genere poco amato dai piccoli, in un gioco divertente.

Albertino, il Sole Baby SPF 50+, è un’emulsione solare per viso e corpo ad alto fattore di protezione, adatto alle pelli chiare e nei primi giorni di esposizione, resistente all’acqua e al sudore per proteggere i piccoli anche quando si scatenano nei loro giochi all’aria aperta.

Pietrino, il nuovo Sole Baby SPF 50, ha un pratico formato da 100 ml, comodo da infilare in borsa, nel bagaglio a mano o nello zaino per ogni avventura estiva. La sua formula innovativa, con filtri rispettosi dell’ambiente marino secondo il trattato delle Hawaii, garantisce una protezione efficace, sicura e sostenibile.

Alle mamme è dedicata invece Angelina, il Sole Mamma SFP 30, un’emulsione trasparente dalla texture piacevolmente morbida e di rapido assorbimento.

Simoncina, l’Acqua Solare Baby, con i suoi estratti biologici di camomilla e amamelide è un aiuto prezioso per prevenire le irritazioni del sole e mantenere pelle e capelli idratati e morbidi sotto il sole.

Coccole serali per la pelle

Dopo una lunga giornata di giochi, corse e divertimento all’aria aperta, la pelle dei bambini, proprio come quella dei grandi, ha bisogno di ritrovare comfort e morbidezza. Ci pensa Ernestina la nuova Crema Doposole Baby, leggera e piacevole, adatta a tutta la famiglia, anche ai bebè perché valutata sotto controllo pediatrico. La formula con olio di borragine, dalle proprietà idratanti e calmanti, è senza profumo, nel pieno rispetto della delicata pelle dei piccoli.

All’aperto senza correre rischi

Tra i fastidi dell’estate ci sono anche gli insetti con le loro irritanti punture. Per tenerli lontano, Linea MammaBaby® ha deciso di ampliare la sua gamma di formule protettive con Annina, un’innovativa Emulsione Insetto Repellente Baby 0+, sicura e delicata, adatta sin dai primi giorni di vita: garantisce fino ad otto ore di protezione contro le zanzare, comuni, tigri e tropicali, e fino a sette ore contro le zecche grazie a principi attivi repellenti efficaci ma assolutamente innocui, non irritanti e sicuri anche sulle pelli delicate dei bebè.

Zenino e Zenina sono altri due alleati per giochi sereni, che lavorano perfettamente in coppia: Zenino è la lozione protettiva con una speciale combinazione di purissimi oli essenziali sgraditi agli insetti mentre Zenina è il gel lenitivo e rinfrescante, perfetto per alleviare il prurito e donare sollievo immediato dopo una puntura. In ultimo va ricordato Giovannino, il Doposole Baby, con aloe idratante e rinfrescante, arricchito con olio di neem, dalle note proprietà repellenti.

Tutti i prodotti della linea solari Linea MammaBaby® sono dermatologicamente testati su pelli sensibili e testati per nichel, cromo e cobalto per ogni lotto di produzione.

Ogni referenza è priva di coloranti, siliconi, PEG, Sodium Laureth Sulfate (SLES) e Sodium Lauryl Sulfate (SLS) e ha profumazione naturale. La miglior assicurazione per un’estate protetta, da vivere senza pensieri.

