Fertilità del dottor Luigi Fasolino, per le donne che cercano una gravidanza. La recensione di Bimbisaniebelli

Fertilità di Luigi Fasolino è un manuale dedicato alle donne che cercano una gravidanza. A quelle che stanno facendo molta fatica a coronare il sogno di diventare mamme e a quelle che stanno pensando o sono già candidate ad affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il ginecologo, noto per la sua attività di divulgazione scientifica online, parte da storie vere di pazienti conosciute personalmente per analizzare tutte le strategie che si possono mettere in atto per arrivare ad avere finalmente tra le braccia un bebè, naturalmente o con le tecniche di PMA.

Le domande più comuni sulla gravidanza via social

Una donna che vuole avere un figlio, ma non riesce nel suo intento si pone innanzitutto tante domande. Le prime le rivolge a se stessa, e in genere più che domande sono critiche e rimproveri, molte al ginecologo di riferimento e molte le affida ai social. Tutto nel tentativo di trovare risposte, ma anche di condividere un problema che, con il passare del tempo, si fa più pressante fino a diventare, mese dopo mese, angosciante. È proprio partendo delle migliaia di domande che le pazienti rivolgono a lui direttamente o tramite i social che il dottor Fasolino ha deciso di scrivere la sua seconda opera di divulgazione scientifica dopo “9 mesi + 1”, libro dedicato alla gravidanza in ogni sua fase e aspetto.

Ogni capitolo del manuale parte da una domanda alla quale Fasolino dà, con competenza professionale e rigore scientifico, un elenco articolato di risposte, che nella loro semplicità riescono a fare chiarezza su passaggi che spesso vengono trascurati quando si cerca un bebè. Se è naturale, infatti, chiedersi “come fare per capire se potrò avere una gravidanza”, è meno immediato sapere che non servono chissà quali e quanti esami per scoprirlo e che una visita ginecologica fatta con attento scrupolo può dire davvero molto al proposito.

Molte domande riguardano anche la possibilità di restare incinta soffrendo di importanti patologie ginecologiche che possono essere i fibromi, la chiusura delle tube oppure l’endometriosi o l’adenomiosi. Tutte le problematiche, è la risposta di Fasolino, devono essere affrontate da specialisti nella patologia tenendo sempre presente che nessun disturbo ginecologico esclude a priori la possibilità di una gravidanza spontanea o l’accesso a semplici tecniche di procreazione assistita di primo livello.

Come il dottor Fasolino può aiutare nel percorso verso la maternità

Il primo aiuto che il dottor Fasolino offre con il suo manuale è quello di far capire che la gravidanza non è un meccanismo semplice e che per fare in modo che nasca una vita devono coincidere molti fattori in contemporanea. È su questi che occorre agire e, pagina dopo pagina, il libro permette di scoprire che un cambio di rotta, anche semplice, può portare al successo. È il caso, per esempio, della frequenza dei rapporti che non dovrebbero mai essere regolati come un turno di lavoro ma concentrati nel periodo preovulatorio che naturalmente bisogna saper identificare con una certa precisione (e il manuale lo insegna). Nel corso del testo il dottor Fasolino punta spesso il dito contro uno stile di vita errato nella consapevolezza che abbandonare cattive abitudini come il fumo e abbracciarne altre positive, come una dieta corretta e un regolare programma di attività fisica, possono migliorare di molto le possibilità di restare incinta. E lo stile di vita non è importante solo per le donne, ma anche per gli uomini ai quali sia stato riscontrato un deficit spermatico. È proprio questo un altro punto su cui il dottor Fasolino pone l’accento: ci sono alcuni esami che sono imprescindibili quando dopo un anno di ricerca il bebè non è ancora arrivato. Questi esami hanno ovviamente come principale protagonista la donna, ma non solo. La gravidanza è una questione di coppia e indagare la fertilità maschile è fondamentale, anche se spesso questo non viene fatto in prima battuta per un retaggio culturale che attribuisce solo alla donna la “colpa” di non aver figli. E una storia del libro lo testimonia.

Come il dottor Fasolino può aiutare nel percorso della procreazione assistita

Molte coppie arrivano alla procreazione assistita già esauste, dopo anni di inutili tentativi di una gravidanza spontanea. Anche su questo tema il dottor Fasolino offre il suo supporto, facendo innanzitutto chiarezza e dando una definizione precisa di cosa sia la procreazione assistita di primo livello e quella di secondo livello che si articola in fecondazione in vitro embryo-transfer (FIVET) e iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI). Indica con rigore ciò che ci si deve aspettare in un percorso di procreazione medicalmente assistita sia di primo sia di secondo livello, gli esami necessari per essere candidata ai vari percorsi. Rassicura sul fatto che non si tratta di metodiche dolorose ma al tempo stesso mette in luce le difficoltà e le ripercussioni psicologiche, anche sulla coppia, che procedure molto complesse e laboriose come la procreazione assistita di secondo livello possono avere. Da ultimo affronta anche il tema della fecondazione eterologa, indica i diversi fattori che possono portare a ricorrere a questa metodica di procreazione assistita e ne analizza il forte impatto emotivo sulla coppia suggerendo quando necessario un supporto psicologico.

Considerazioni della redazione di Bimbisaniebelli

“Ogni sera osservo allo specchio quel ventre così pieno di dolore e vuoto d’amore”. Queste parole, pronunciate dalla protagonista di una delle storie raccontate in Fertilità di Luigi Fasolino, esprimono con una semplicità dalla forza dirompente tutto il dolore che una donna prova davanti al sogno negato di un figlio. O magari di un secondo figlio, perché anche il desiderio di non riuscire ad allargare la famiglia può diventare sofferenza. Le ragioni per cui non si riesce a restare incinta possono essere diverse, come si scopre man mano leggendo il libro. Ma la conclusione è una sola e descrive un quadro di ansia e di lacrime, di attesa e di crollo psicologico, condizioni che fanno male alla donna ma che possono anche minare le fondamenta, per quanto solide, di una coppia. Cosa serve in queste situazioni? Fertilità di Luigi Fasolino ci fa capire che conoscere è il primo passo di una strada che, per quanto lunga, può portare a coronare i propri desideri. È proprio su questo primo fronte che lavora il manuale cercando di far luce, in modo semplice ma al tempo stesso rigoroso, sui tanti aspetti del delicato meccanismo della fertilità. Per poi passare dalla conoscenza alla pratica, suggerendo i possibili passi che si possono mettere in atto per diventare mamma. Fertilità di Luigi Fasolino si rivela così un prontuario davvero prezioso. Per i tanti consigli che offre, nati da una lunga esperienza sul campo, ma anche per l’empatia con cui il ginecologo affronta un problema che, per sua stessa ammissione, ha interessato persino la sua famiglia tanto da riportare nel libro la storia della moglie Paola.

Nelle pagine del manuale si sente quindi il dolore per tutti quei “figli mai nati” a cui Fasolino dedica la sua opera, ma anche la speranza che alla fine di un percorso, per quanto lungo e doloroso, si possa diventare madri e padri. Non succede sempre, come afferma l’autore stesso, perché giudice ultimo è la natura, ma scoprire che in molte ci sono riuscite può sicuramente aprire uno squarcio di sereno. Se scrivere la propria storia, come raccontano due donne del libro, ha la funzione catartica di confrontarsi e allontanare demoni che per anni perseguitano, leggere i racconti di donne con cui si condividono emozioni e sentimenti, dolori e speranze, può aiutare a sentirsi meno sole. E a trovare la forza, che a volte si disperde in un vortice di pensieri e di azioni mal indirizzate, di affrontare il problema nel modo più saggio, con i passi giusti, con i professionisti giusti. Magari anche semplicemente fermandosi per pensare e riallinearsi come coppia, come spiega la protagonista di una delle storie del dottor Fasolino.

In sintesi Un retaggio culturale antico inculca ancora oggi il concetto che una donna non è compiuta se non ha un figlio e che la gravidanza è il meccanismo più naturale, e quindi più facile, del mondo. Fertilità del dottor Fasolino vuole sfatare questo mito: avere un figlio può essere un percorso lungo, difficile, doloroso, a volte purtroppo infruttuoso. Un percorso che si può affrontare avendo coscienza di quello che si deve sapere e di quello che si deve fare. Sono proprio queste le preziose indicazioni che arrivano dal ginecologo famoso sul web che, partendo da storie vere di donne incontrate in studio o mediante i canali social, sviscera in maniera semplice ma al tempo stesso rigorosa e scientifica il problema delle donne che hanno difficoltà a restare incinte. Spiega quali possono essere le ragioni, suggerisce cosa è bene fare e cosa è meglio evitare, illustra i percorsi da intraprendere per arrivare ad avere un figlio con una gravidanza spontanea oppure con un percorso di procreazione medicalmente assistita di primo e di secondo livello.

