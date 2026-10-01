In un tempo in cui nonni e nonne sono sempre più coinvolti nella vita quotidiana dei bambini, il dottor Venturelli, pediatra di lunga esperienza e nonno di cinque nipoti, propone un libro dedicato a chi desidera vivere questo ruolo con maggiore consapevolezza, serenità e competenza.

Il titolo del libro è Nascono più nonni che bambini ed è acquistabile sia online che in libreria.

Competenza di medico e cuore di nonno

Leo Venturelli vanta una straordinaria carriera: pediatra di famiglia per 35 anni, ex medico ospedaliero, già docente all’Università Milano-Bicocca e Garante per l’Infanzia di Bergamo.

Autore di testi di riferimento come La Grande Enciclopedia del Bambino e Pediatria al telefono, è un esperto di prevenzione e comunicazione con oltre 100 pubblicazioni al suo attivo. Ma è soprattutto la sua esperienza personale di nonno di cinque nipoti a guidare lo sguardo umano ed empatico con cui affronta le dinamiche familiari.

Di cosa parla il libro

Partendo dall’analisi della società attuale, il dottor Venturelli approfondisce il contributo fondamentale dei nonni, presenti sempre più spesso per scelta o per necessità all’interno della famiglia.

Il testo affronta con concretezza i grandi temi della crescita: dall’alimentazione corretta all’educazione, fino alla gestione dei piccoli malanni, offrendo consigli aggiornati alle ultime evidenze della pediatria moderna.

Il volume esplora inoltre il delicato confronto pedagogico tra generazioni, suggerendo come i nonni possano sostenere lo sviluppo dei nipoti attraverso attività creative, il rispetto della natura e la trasmissione di valori autentici, lontani dagli schermi tecnologici.

Le risposte ai dubbi di tutti i giorni

Un’attenzione particolare è riservata ai quesiti eterni di chi si prende cura dei più piccoli:

Quali abitudini del passato sono ancora valide e quali convinzioni è bene superare?

Come riconoscere tempestivamente i segnali che richiedono attenzione medica?

Come aiutare e affiancare i genitori senza mai sovrapporsi al loro ruolo?

A queste domande quotidiane, il “nonno pediatra” risponde con un equilibrio raro, coniugando autorevolezza e profonda dolcezza.

Più che un semplice manuale, questo libro è un prezioso compagno di viaggio per tutti i nonni che desiderano offrire ai propri nipoti una presenza non solo affettuosa, ma anche preparata e fondata su solide conoscenze. Un’opera speciale che unisce la scienza del medico all’amore del nonno, mettendoli al servizio di tutta la famiglia.

In breve In occasione della Festa dei Nonni, il libro del pediatra e nonno Leo Venturelli offre una riflessione profonda sul ruolo dei nonni oggi, unendo la scienza medica all’affetto per guidare la crescita dei nipoti con serenità e competenza. Un’opera fondamentale per rassicurare chi si prende cura dei più piccoli e rafforzare il dialogo tra generazioni.

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