Con l’arrivo di una nuova stagione è tempo di fare shopping approfittando della Festa delle offerte di Primavera Amazon 2024. Un evento da non perdere per acquistare a prezzi scontati centinaia di migliaia di prodotti appartenenti a tutte le categorie e per tutta la famiglia.

Le date da segnare sul calendario sono quelle che vanno dal 20 al 25 marzo. Gli utenti troveranno una speciale sezione dedicata alla Festa delle offerte di Primavera 2024 Amazon dove scoprire tutte le promozioni attive.

Solo i clienti Prime, inoltre, avranno accesso alle Offerte WOW! (disponibili sempre qui) – scontistiche super convenienti a tempo limitato sui migliori marchi – e potranno godere di spedizioni veloci senza costi aggiuntivi sui prodotti idonei. Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime potete farlo subito e in pochissimi passaggi ottenendo immediatamente vantaggi esclusivi tra cui la spedizione gratuita (e ancora più veloce!), offerte tutto l’anno, tantissimi brani senza pubblicità da ascoltare su Amazon Music e tutti i film e le serie TV di Amazon Prime Video.

Di seguito, alcune delle migliori offerte per la famiglia da tenere d’occhio durante la Festa delle offerte di Primavera Amazon 2024.

Le offerte di Primavera per lei

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2024 è l’occasione ideale per fare scorta di prodotti make-up che si adoperano abitualmente o per testarne di nuovi. Maybelline Correttore Cancella Età è uno dei bestseller di Maybelline: è un correttore facile da usare grazie all’applicatore a cuscinetto, utilizzabile sia per correggere occhiaie e imperfezioni che su tutto il viso per riprodurre una base curata in pochi minuti.

Maybelline, Correttore Cancella Età (x2). Prezzo: 12,58€ in offerta

Sono disponibili molte offerte sui set di pennelli da trucco, tra cui quelli firmati Jessup. I kit di pennelli del brand hanno un buon rapporto qualità-prezzo e sono molto completi.

Jessup, Set 20 Pennelli Make-up. Prezzo: 27,27€ in offerta

Restando in tema beauty, è possibile fare degli investimenti sul lungo periodo acquistando tools per lo styling dei capelli a prezzi imbattibili. Tra i prodotti in sconto c’è l’iconica Gold Styler, piastra di Ghd.

ghd, Gold Styler Piastra per Capelli. Prezzo: 159,99€ in offerta

La Festa delle offerte di Primavera 2024 Amazon mette a disposizione delle fashioniste tantissimi capi di abbigliamento firmati dalle migliori marche. Levi’s è uno dei brand in sconto: i jeans del marchio sono iconici e indistruttibili, in grado di valorizzare qualsiasi fisicità.

Levi’s, 501 90’s Jeans Donna. Prezzo: 61,42€ in offerta

Le offerte Amazon in corso riguardano anche marchi come Tommy Hilfiger, un’eccellenza del casualwear. Tanti gli articoli in promozione, a partire dai capispalla adatti alla mezza stagione come il classico trench.

Tommy Hilfiger, Trench Donna. Prezzo: 171,31€ in offerta

Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di accessori stilosi e di tendenza. Sono attualmente disponibili, per esempio, orologi donna Michael Kors scontatissimi per tutti i gusti e per ogni esigenza.

Michael Kors, Orologio Pyper Donna. Prezzo: 87,83€ in offerta

Quella dei piccoli elettrodomestici è un’altra categoria da monitorare. Alle amanti di frullati e centrifughe segnaliamo questa offerta attiva su Braun MultiQuick2, frullatore a immersione e minipimer.

Braun, MultiQuick2. Prezzo: 37,90€ in offerta

La festa delle offerte 2024 per lui

La Festa delle offerte di Primavera 2024 Amazon non delude le aspettative maschili con sconti molto vantaggiosi su tanti prodotti per lui che spaziano dall’elettronica al beauty.

Tra gli articoli da tenere d’occhio si distinguono vari modelli di cuffie bluetooth, utili per ascoltare la musica ma anche per il gaming.

Philips, Cuffie Bluetooth. Prezzo: 22,39€ in offerta

Il rasoio elettrico è un prezioso alleato dell’uomo che si prende cura giornalmente della propria barba. Tra gli articoli in sconto ci sono i rasoi elettrici Braun, pratici da usare e dotati di accessori che consentono di ottenere una rasatura impeccabile.

Braun, Series 9 Rasoio Elettrico. Prezzo: 89,99€ in offerta

Su Amazon si trovano attualmente in sconto anche creme viso uomo e altri cosmetici degni di nota, a partire dai dopobarba e i profumi. Tra i migliori brand in offerta segnaliamo Collistar e Hugo Boss.

Collistar, Linea Uomo Crema Rivitalizzante Antirughe. Prezzo: 28,99€ in offerta

Hugo Boss, The Scent Dopobarba. Prezzo: 48,94€ in offerta

Per l’uomo che ama fare running correndo lungo sentieri inesplorati, non c’è acquisto più indovinato di un paio di sneakers ad hoc. I modelli disponibili su Amazon accontentano qualsiasi esigenza: sono coloratissime e funzionali, per esempio, le sneakers Nike React Pegasus Trail 4.

Nike, React Pegasus Trail 4 Scarpe da Corsa. Prezzo: 89,20€ in offerta

La Festa delle offerte di Primavera 2024 Amazon pensa anche agli amanti dei viaggi. Dalla classica valigia al bagaglio a mano, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le proposte di brand come Roncato e Samsonite.

Samsonite, Base Boost Spinner L Valigia Espandibile. Prezzo: 177,30€ in offerta

Sono poi disponibili a prezzi convenienti zaini uomo grandi e capienti utilizzabili sia come porta PC, quindi per il lavoro, che per il tempo libero.

BestTravel, Zaino. Prezzo: 29,74€ in offerta

Cosa comprare su Amazon per i bambini

La Festa delle offerte di Primavera Amazon 2024 si rivolge davvero a tutta la famiglia, inclusi i piccoli di casa. Nei prossimi giorni saranno attive molte scontistiche interessanti su articoli per la prima infanzia, utili ad accompagnare i bambini nelle fasi iniziali della loro crescita e nondimeno a semplificare la vita dei genitori.

Cybex, Seggiolino Auto Solution X-Fix. Prezzo: 112,50€ in offerta

Acquistare un seggiolino per auto comporta una spesa piuttosto ingente, per cui approfittare di sconti e offerte è un’ottima idea. Cybex è una delle marche in promozione.

Tra gli accessori per mamma e neonato in offerta si segnala anche il tiralatte doppio elettrico di Medela.

Medela, Tiralatte Elettrico Doppio Indossabile. Prezzo: 309,99€ in offerta

Approfittate delle offerte primaverili di Amazon per acquistare a prezzi scontati e convenienti giocattoli per bambini di tutte le età. Bambole e bambolotti, dall’iconica Barbie all’altrettanto famoso Cicciobello, sono in promozione con percentuali di sconto davvero alte.

Barbie, Dreamtopia. Prezzo: 22,99€ in offerta

Cicciobello, Cicciobello Bua. Prezzo: 58,39€ in offerta

Se preferite i giochi educativi e avete intenzione di acquistare un computer per bambini, date un’occhiata alle offerte disponibili sugli articoli della gamma Sapientino. Il mio Primo Computer include ben 30 attività che insegnano ai piccoli numeri, parole, lettere, musica e logica.

Clementoni, Sapientino Il Mio Primo Laptop. Prezzo: 22,99€ in offerta

Le offerte riguardano anche le costruzioni per bambini delle migliori marche, a partire naturalmente da quelle firmate LEGO. I set dedicati alle Principesse Disney e alla saga di Harry Potter resistono in cima alle preferenze dei bimbi (e piacciono tantissimo agli adulti!).

LEGO, Disney Princess Il Grande Castello delle Avventure. Prezzo: 81,88€ in offerta

LEGO, Harry Potter Hogwarts Ufficio di Silente. Prezzo: 73,61€ in offerta

