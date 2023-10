Festa delle offerte Prime: tutti i prodotti Amazon per la famiglia

Durante la Festa delle offerte Prime Amazon è possibile acquistare a prezzi ribassati prodotti per tutta la famiglia e per i bambini, pensati per soddisfare qualsiasi esigenza. Sono tanti gli sconti riservati agli iscritti e a chi si iscrive ad Amazon Prime di cui approfittare nei giorni 10 e 11 ottobre 2023, date da segnare in agenda per chi vuole fare shopping in occasione della Festa delle offerte Prime.

Se non avete ancora completato la vostra iscrizione, potete farlo subito e in pochissimi passaggi ottenendo innumerevoli vantaggi esclusivi tra cui la spedizione gratuita (e molto più veloce!), offerte, tantissimi brani senza pubblicità da ascoltare su Amazon Music e tutti i film e le serie TV di Amazon Prime Video.

Vi segnaliamo, inoltre, che dalle 00:00 del 10/10/2023 alle 23:59 del 12/10/2023 i clienti Amazon Prime potranno usufruire di uno sconto del 30% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, dopo aver selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni, l’offerta è valida solo per i membri Prime. Qui tutte le informazioni.

Di seguito, una selezione delle migliori offerte di cui approfittare su Amazon durante la Festa delle offerte Prime Ottobre 2023.

Offerte famiglia: dai prodotti hi-tech alla cura della persona

Quale occasione migliore della Festa delle offerte Prime per acquistare uno dei dispositivi bestseller Amazon da collegare all’assistente virtuale tuttofare Alexa. Tra i prodotti in sconto si distingue Eco Show 5, utile a tutta la famiglia per la gestione della casa: con schermo touch, può essere usato per impostare sveglie e timer, ma anche per ascoltare buona musica e, grazie alla videocamera integrata, per controllare gli interni della stanza in cui è posizionato quando ci si sposta da una parte all’altra. Inoltre, può essere adoperato per l’accensione e lo spegnimento di termostati e luci se si è fuori casa.

Amazon, Eco Show 5. Prezzo: 59,99€ in offerta

Rimanendo in tema di device hi-tech, vi segnaliamo interessanti offerte sui Kindle. Se ne trovano diversi modelli su Amazon, disponibili a prezzi scontati davvero imperdibili. Da acquistare al volo se si ama leggere, specialmente se si ha la necessità di trascorrere molto tempo a riposo o in posizione statica come durante le ultime fasi di una gravidanza o in allattamento.

Amazon, Kindle (modello 2022). Prezzo: 89,99€ in offerta

Approfittate della Festa delle offerte Prime per provvedere all’acquisto di prodotti per la cura della persona in sconto. Disporre di un paio di spazzolini elettrici di scorta fa sempre comodo e sono tante le proposte tra cui poter scegliere.

Philips, Sonicare HX3675/15 – Rosa e Nero. Prezzo: 60,99€ in offerta

Oral-B, Spazzolino elettrico ricaricabile Smart 4 4500 2 testine. Prezzo: 49,99€ in offerta

Per lui, sono disponibili molti modelli di rasoio. Si spazia dal regolabarba elettrico, particolarmente utile per chi ha il bisogno di ritoccare la barba in pochi attimi praticamente ogni giorno, ai rasoi manuali.

King C.Gilette, Regolabarba uomo. Prezzo: 26,99€ in offerta

Gilette Fusion, 5 Proglide Lamette da Barba 12 ricambi. Prezzo: 30,99€ in offerta

Tante le offerte vantaggiose anche in termini di prodotti per la cura della persona al femminile. In occasione della Festa delle offerte Prime si trovano su Amazon pack formato risparmio molto convenienti di mutande mestruali e assorbenti, di cui non sottovalutare l’acquisto se si è in gravidanza e per il post-partum, entrambi frangenti in cui si risente spesso di perdite anche importanti. Da comprare e da mettere subito nella borsa parto.

Tena, Silhouette Underwear Vita Bassa Mutandine. Prezzo: 19,99€ in offerta

Lines, È Notte con ali assorbenti (pacco da 108 pezzi). Prezzo: 32,99€ in offerta

Sono attualmente in offerta su Amazon i test di gravidanza PreMom: ben 50 test dal risultato rapidissimo ad alta attendibilità e facili da usare.

PreMom, 50 Test di gravidanza precoce. Prezzo: 16,99€ in offerta

Tra i prodotti in offerta per lei segnaliamo anche Medela Hydrogel Pads, dei cuscinetti in idrogel per i capezzoli doloranti che agevolano la guarigione in gravidanza e durante l’allattamento.

Medela, Cuscinetti idrogel per capezzoli. Prezzo: 13,99€ in offerta

Non tutti sanno che Amazon rivende anche alimenti per l’infanzia e per tutta la famiglia, tra cui il famoso e apprezzatissimo Plasmon Il Biscotto dei Grandi, in queste ore in super sconto. L’inconfondibile sapore dei biscotti Plasmon amplificato da un formato più grande adatto davvero a tutti, adulti e piccini: cosa desiderare di più?

Plasmon, Il Biscotto dei Grandi Classico 6 box per tutta la famiglia. Prezzo: 9,07€ in offerta

Offerte bambini: i migliori prodotti in sconto per i più piccoli

Concentriamoci, adesso, sulle offerte a tema bambini di cui poter approfittare nel corso della tanto attesa Festa delle offerte Prime. Gli sconti più convenienti sono quelli che riguardano passeggini, carrozzine e altri prodotti per la gestione dei neonati e dei bimbi molto piccoli. Si trova a un ottimo prezzo, per esempio, il passeggino leggero Grande Plus Kinderkraft, pieghevole e utilizzabile fino a 22 kg.

Kinderkraft, Grande Plus Passeggino leggero. Prezzo: 126,65€ in offerta

Sconto super vantaggioso per la Palestrina Fisher-Price. Questa palestrina morbida e ripiegabile si può lavare in lavatrice ed è dotata di luci, musiche e adorabili personaggi ispirati al mondo degli animali con cui giocare e intrattenersi.

Fisher-Price, Palestrina neonato. Prezzo: 39,99€ in offerta

La Festa delle offerte Prime coinvolge alcune delle migliori marche specializzate nella cura dei bambini, tra cui Chicco. Tanti gli articoli in sconto del brand, dal Baby Monitor Video Smart allo Scaldabiberon e Scaldapappa da viaggio.

Chicco, Baby Monitor Video Smart. Prezzo: 77,90€ in offerta

Chicco, Scaldabiberon e scaldapappa da viaggio. Prezzo: 28,50€ in offerta

Passiamo alle offerte sui giochi per bambini, altrettanto numerose. Se siete alla ricerca di nuovi giochi in legno montessoriani, date un’occhiata alla Paninoteca in legno di Melissa & Doug. Simile in tutto e per tutto a una paninoteca, permette ai piccoli di casa di immedesimarsi e di vivere un’esperienza di gioco originale e creativa.

Melissa & Doug, Paninoteca in Legno. Prezzo: 44,62€ in offerta

Preferite i giochi da tavolo? Aggiungete al vostro carrello Amazon Il mio primo Monopoly, il celebre Monopoly dedicato ai bimbi. Consigliato a partire dai 4 anni di età, può essere utilizzato da un minimo di 2 a un massimo di 6 giocatori.

Monopoly, Il mio primo Monopoly. Prezzo:17,39€ in offerta

I pannolini non sono mai abbastanza, e su Amazon se ne trovano tantissimi in sconto. Tra le marche in offerta segnaliamo Huggies e Pampers: puntate sui formati scorta per non farvi cogliere impreparati.

Huggies, Pannolini Ultra Comfort Confezione da 150. Prezzo: 34,99€ in offerta

Pampers, Baby Dry Mutandine & Fit Prime Junior Formato Scorta. Prezzo: 40,99€ in offerta

Non mancano le offerte a tema ciucci e set per la prima pappa. In particolare, date un’occhiata ai ciucci MAM, in silicone e con portaciuccio, e alle tante proposte di NUK.

MAM, Original Ciuccio Set da 2. Prezzo: 10,82€ in offerta

Del brand consigliamo NUK 3-in-1 Set Trainer Cup Bicchiere Antigoccia. Perfetto per ogni fase dello sviluppo e utilizzabile dai 6 mesi, permette ai bimbi di imparare a bere in completa autonomia senza bagnarsi.

NUK, 3-in-1 Set Trainer Cup Bicchiere Antigoccia. Prezzo: 19,05€ in offerta

Da non farsi sfuggire, infine, questa offerta conveniente sul detergente per biberon NUK che pulisce con efficacia biberon, tettarelle e accessori eliminando germi, batteri e cattivi odori. Su Amazon è disponibile un pack da 3 pezzi molto vantaggioso.

NUK, Baby Detergente per biberon (pack da 3). Prezzo: 11,79€ in offerta

