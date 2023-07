Giocattoli da spiaggia: i più belli per tutte le età

I giocattoli da spiaggia per i bambini sono grandi alleati dei più piccoli ma anche dei loro genitori. D’altronde, si sa, i bimbi rischiano di annoiarsi in spiaggia, specialmente durante i primi giorni di vacanza quando non conoscono nessuno e non hanno dei compagni di giochi fatta eccezione per mamma, papà ed eventuali fratelli e sorelle. Per evitare il problema e riuscire a intrattenerli nel migliore dei modi, assicurando un po’ di relax a tutta la famiglia, è possibile cimentarsi in alcuni giochi da fare in spiaggia tutti insieme oppure attrezzarsi con dei giochi per il mare in grado di catturare la loro attenzione e di tenerli impegnati in modo creativo e divertente.

Di seguito una selezione dei migliori giochi da spiaggia per bambini da acquistare quando si parte per una vacanza al mare, ovviamente da scegliere per fascia d’età.

Giocattoli per la spiaggia per bimbi di 1 anno

La scelta non manca quando ci si approccia ai giochi da mare per bambini di 1 anno, ma è importante selezionare accuratamente i propri acquisti evitando di comprare oggetti potenzialmente pericolosi. L’ideale è puntare su giochi che non prevedano pezzi troppo piccoli, semplici nel loro funzionamento ma al tempo stesso stimolanti.

Uno dei più divertenti è il mulino, una sorta di torre su cui versare acqua e sabbia. Osservare le ruote girare, mentre acqua e sabbia cadono verso il basso, impegnerà i bambini più piccoli per diverso tempo e insegnerà loro la relazione causa-effetto.

Hape, Mulino per acqua e sabbia. Prezzo: 9,99€

In alternativa, sono molto comodi i set giochi da spiaggia che includono formine delle più varie. Questo set di coni gelato e cucchiaio, per esempio, permette ai bambini di preparare dei gelati “di sabbia” trasformandoli in piccoli gelatai.

Simba, Set formine a cono (6 pezzi). Prezzo: 7,43€

I materiali da preferire sono quelli soffici ma resistenti. I giochi da spiaggia in silicone sono una garanzia: non si rovinano facilmente ed essendo gommosi risultano molto piacevoli al tatto.

LEIYUDAZI, Set spiaggia silicone (8 pezzi). Prezzo: 24,90€

Su Amazon si trovano anche molti giochi da spiaggia per bambini in plastica morbida, come questo set composto da secchiello, palettine, un piccolo rastrello e formine che riproducono le sembianze di simpatici animaletti colorati.

Moltby, Set spiaggia (7 pezzi). Prezzo: 16,99€

Se si ha un bimbo di 1 anno possono tornare utili anche le palline sensoriali. Si tratta di palle morbide di diversi colori e di diverse forme adatte a sviluppare le abilità tattili dei bambini e a stimolarli attraverso la riproduzione di suoni. Sceglietele rigorosamente in materiali di alta qualità e non tossici.

Hahaland, Palline sensoriali e sonaglio (7 pezzi). Prezzo: 21,99€

I più piccini vanno matti per gli spruzzini, soprattutto se presentano forme particolari. Il set di seguito ne include ben 12, a forma di animali e racchiusi in un pratico astuccio impermeabile.

Ludi, Bain Spruzzini (12 pezzi). Prezzo: 15,02€

Fate divertire i bambini con questo set di squaletti e retino. Sono realizzati in morbido PVC e possono essere disposti in acqua quando il bimbo fa il bagnetto, magari in una piccola piscina da collocare sotto l’ombrellone, così da renderlo più piacevole. Giocattoli da spiaggia di questo tipo, come gli spruzzini del resto, possono essere riutilizzati anche per il bagnetto a casa.

ODS, Shark Set 3 Squaletti con retino. Prezzo: 8,99€

Se il bambino ama le onde e l’acqua del mare non partite senza un salvagente con tettuccio. Su Amazon se ne trovano di tutti i tipi: scegliete un modello con seduta regolabile in modo da poterlo utilizzare a lungo e con un tettuccio abbastanza grande per proteggerlo dal sole. Il salvagente qui sotto è adatto dai 6 ai 24 mesi.

Peradix, Salvagente con tettuccio. Prezzo: 26,29€

Giocattoli per la spiaggia per bambini da 2 a 8 anni

Quando ci si approccia ai bambini più grandi, come quelli di età compresa da 2 a 8 anni, le possibilità di scelta si moltiplicano consentendo ai genitori di spaziare e di orientarsi anche verso giocattoli da spiaggia più strutturati e complessi.

I set di giochi da spiaggia per questa fascia di età sono molto più ricchi. Il brand Leo & Emma suggerisce questo set da 20 pezzi (racchiusi in una comoda borsa a rete) tra cui 1 camion con rimorchio, 1 secchio, 1 annaffiatoio, 1 ruota idraulica, 2 pale, 1 rastrello e svariate formine.

Leo & Emma, Set giocattoli spiaggia (20 pezzi). Prezzo: 22,95€

Quando il bambino cresce si può optare anche per un set con giochi più grandi, preferendoli sempre coloratissimi così da incuriosirli.

Mondo Toys, Set 5 pezzi carretto, paletta, rastrello e formina. Prezzo: 12,90€

Le bocce sono un altro gioco da spiaggia molto amato e adatto a tutta la famiglia. Su Amazon sono disponibili a prezzi vantaggiosi tanti set per giocare a bocce dotati di cestino per portarle in ogni vostra trasferta.

Idena, Set bocce (8 palline colorate, sfera da bersaglio e cestino). Prezzo: 6,99€

Tra le più belle ci sono le bocce per bambini di Janod, interamente realizzate in legno e dipinte con le fattezze di animaletti come la volpe, l’orso e il gufo.

Janod, Bocce per bambini (6 bocce e 2 boccini). Prezzo: 22,99€

Anche i birilli divertono molto i bambini quando ci si trova in spiaggia. Andate sul sicuro acquistando un set da bowling comprensivo di birilli e palline, prestando attenzione alla presenza in dotazione di una borsa per trasportarli senza problemi.

Ulikey, Set da Bowling con 10 birilli e 2 palle. Prezzo: 24,99€

Se non avete paura di appesantirvi troppo, puntate su un tavolo da gioco per la spiaggia. Questi particolari giochi multitasking si presentano proprio come dei tavolini a misura di bambino e consentono di praticare più attività divertendosi un mondo con acqua e sabbia.

Costway, Tavolo da gioco spiaggia per bambini 3+. Prezzo: 48,99€

La fascia di età compresa dai 2 agli 8 anni è quella in cui i bambini imparano a nuotare, aiutandosi in un primo momento con i braccioli. Non si tratta di giochi da spiaggia in piena regola, ma di accessori preziosi che oltre a essere funzionali possono far divertire i bimbi se scelti in una versione un po’ speciale. Con i braccioli a forma di conchiglia, per esempio, ci si sente subito una sirena.

HeySplash, Bracciali conchiglia 3-6 anni. Prezzo: 8,99€

Scegliete dei braccioli ispirati ai loro cartoni preferiti soprattutto se le prime nuotate vengono affrontate con paura e apprensione. I bambini vivranno il loro bagnetto con maggiore spensieratezza e tranquillità.

Mondo Toys, Paw Patrol Braccioli. Prezzo: 2,99€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***