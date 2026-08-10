Giocattoli da spiaggia: i più belli per tutte le età

I giocattoli da spiaggia per i bambini sono grandi alleati dei più piccoli ma anche dei loro genitori. D’altronde, si sa, i bimbi rischiano di annoiarsi in spiaggia, specialmente durante i primi giorni di vacanza quando non conoscono nessuno e non hanno dei compagni di giochi fatta eccezione per mamma, papà ed eventuali fratelli e sorelle.

Per evitare il problema è possibile cimentarsi in alcuni giochi da fare in spiaggia tutti insieme oppure attrezzarsi con dei giochi per il mare in grado di catturare la loro attenzione e di tenerli impegnati in modo creativo e divertente.

Per i più piccoli sono consigliati giocattoli da spiaggia morbidi come quelli di silicone, tra cui spruzzini e palline sensoriali. Dopo i 2-3 anni si possono introdurre giochi più complessi come bocce e bowling. Per i più grandi ci sono anche i libri di giochi e indovinelli e i libri da colorare sotto l’ombrellone.

Giocattoli per la spiaggia per bimbi di 1 anno

La scelta non manca quando ci si approccia ai giochi da mare per bambini di 1 anno, ma è importante selezionare accuratamente i propri acquisti evitando di comprare oggetti potenzialmente pericolosi. L’ideale è puntare su giochi che non prevedano pezzi troppo piccoli, semplici nel loro funzionamento ma al tempo stesso stimolanti.

Uno dei più divertenti è il mulino, una sorta di torre su cui versare acqua e sabbia. Osservare le ruote girare, mentre acqua e sabbia cadono verso il basso, impegnerà i bambini più piccoli per diverso tempo e insegnerà loro la relazione causa-effetto.

Hape, Mulino per acqua e sabbia. Prezzo: 13,91€

In alternativa, sono molto comodi i set giochi da spiaggia che includono formine delle più varie. Questo set di coni gelato e cucchiaio, per esempio, permette ai bambini di preparare dei gelati “di sabbia” trasformandoli in piccoli gelatai.

Simba, Set formine a cono (6 pezzi). Prezzo: 8,25€

I materiali da preferire sono quelli soffici ma resistenti. I giochi da spiaggia in silicone sono una garanzia: non si rovinano facilmente ed essendo gommosi risultano molto piacevoli al tatto. Nei negozi e online si trovano anche molti giochi da spiaggia per bambini in plastica morbida.

Alldoro, Il Mio Primo Giocattolo di Sabbia 7 pezzi. Prezzo: 16,92€

Tintinlody, Giochi Spiaggia con retino. Prezzo: 19,98€

Se si ha un bimbo di 1 anno possono tornare utili anche le palline sensoriali. Si tratta di palle morbide di diversi colori e di diverse forme adatte a sviluppare le abilità tattili dei bambini e a stimolarli attraverso la riproduzione di suoni. Sceglietele rigorosamente in materiali di alta qualità e non tossici.

Fancy, 6 Palline Sensoriali. Prezzo: 9,79€

I più piccini vanno matti per gli spruzzini, soprattutto se presentano forme particolari. Il set di seguito ne include ben 12, a forma di animali e racchiusi in un pratico astuccio impermeabile.

Ludi, Bain Spruzzini (12 pezzi). Prezzo: 22,56€

Guopai, Giochi Galleggianti 9 pezzi. Prezzo: 18,99€

In spiaggia fate divertire i bambini con questo set di squaletti e retino. Sono realizzati in morbido PVC e possono essere disposti in acqua quando il bimbo fa il bagnetto, magari in una piccola piscina da collocare sotto l’ombrellone, così da renderlo più piacevole. Giocattoli da spiaggia di questo tipo, come gli spruzzini del resto, possono essere riutilizzati anche per il bagnetto a casa.

ODS, Shark Set 3 Squaletti con retino. Prezzo: 9,99€

Se il bambino ama le onde e l’acqua del mare non partite senza un salvagente con tettuccio. Scegliete un modello con seduta regolabile in modo da poterlo utilizzare a lungo e con un tettuccio abbastanza grande per proteggerlo dal sole. Il salvagente qui sotto è adatto dai 6 ai 24 mesi.

Generico, Salvagente neonato con parasole. Prezzo: 14,36€

Giocattoli per la spiaggia per bambini da 2 a 8 anni

Quando ci si approccia ai bambini più grandi, come quelli di età compresa da 2 a 8 anni, le possibilità di scelta si moltiplicano consentendo ai genitori di spaziare e di orientarsi anche verso giocattoli da spiaggia più strutturati e complessi.

I set di giochi da spiaggia per questa fascia di età sono molto più ricchi. Contengono più pezzi come paletta, rastrello e secchiello ma anche camion e costruzioni impilabili, permettendo così di divertirsi facendo tante attività diverse.

Fancy, Set giocattoli cubi impalpabili con camion. Prezzo: 15,09€

Kawiithn, Giochi spiaggia bambini 30 pezzi. Prezzo: 24,83€

Le bocce sono un altro gioco da spiaggia molto amato e adatto a tutta la famiglia. I set per giocare a bocce sono spesso dotati di cestino per portarle in ogni vostra trasferta.

Blue Sky, 8 bocce multicolore. Prezzo: 9,90€

Tra le più belle ci sono le bocce per bambini di legno, decorate con le fattezze di animaletti come la volpe, la rana e il gufo.

Small Foot, Bocce Garden Buddies in Legno. Prezzo: 22,05€

Anche i birilli divertono molto i bambini quando ci si trova in spiaggia. Andate sul sicuro acquistando un set da bowling comprensivo di birilli e palline, prestando attenzione alla presenza in dotazione di una borsa per trasportarli senza problemi.

Bieco, Mini Gioco di Bowling per bambini in legno. Prezzo: 18,99€

Se non avete paura di appesantirvi troppo, puntate su un tavolo da gioco per la spiaggia. Questi particolari giochi multitasking si presentano proprio come dei tavolini a misura di bambino e consentono di praticare più attività divertendosi un mondo con acqua e sabbia.

Diealles Shine, Tavolo Gioco Acqua Bambini. Prezzo: 36,99€

La fascia di età compresa dai 2 agli 8 anni è quella in cui i bambini imparano a nuotare, aiutandosi in un primo momento con i braccioli. Non si tratta di giochi da spiaggia in piena regola, ma di accessori preziosi che oltre a essere funzionali possono far divertire i bimbi se scelti in una versione un po’ speciale. Con i braccioli a forma di dinosauro, per esempio, ci si diverte il doppio.

Bestway, Braccioli Dinosauro. Prezzo: 10,00€

Scegliete dei braccioli ispirati ai loro cartoni e fumetti preferiti soprattutto se le prime nuotate vengono affrontate con paura e apprensione. I bambini vivranno il loro bagnetto con maggiore spensieratezza e tranquillità.

Bestway, Braccioli Spider-Man. Prezzo: 8,08€

Libri per bambini: un’alternativa creativa e stimolante

In spiaggia i bambini possono divertirsi anche a leggere o a colorare grazie a libri ricchi di attività che stimolano la loro fantasia e il loro intelletto.

I libri di barzellette, enigmi e indovinelli sono consigliati per i bambini in età scolare quindi a partire dai 6-7 anni.

Manuela Cardello, Giochi e risate da spiaggia. Prezzo: 10,30€

I libri magici per colorare sono adatti a tutte le età. Su Amazon se ne trovano tantissimi e anche di davvero particolari, come questo con pennello incluso: basta intingerlo nell’acqua per vedere prendere vita le tantissime scenette in riva al mare riprodotte tra le pagine.

Lizzie Cope, Coloro per magia – In riva al mare. Prezzo: 7,50€

Ci sono poi libri di attività per bambini che toccano diversi ambiti, dalle abilità di calcolo con il sudoku alla grammatica con i giochi di parole.

Mago Matita, Giochi sotto l’ombrellone: 100 attività per le tue vacanze. Prezzo: 11,99€

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In breve Per i bimbi molto piccoli sono consigliati i giochi da spiaggia in morbido silicone dai prezzi grandi e anche gli spruzzini. Per i bambini più grandi la scelta è ampia tra set con paletta e secchiello, bocce e bowling. I libri di indovinelli o da colorare sono l’ideale per trascorrere del tempo di qualità sotto l’ombrellone.

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