Lo svezzamento del neonato è una vera e propria avventura, sia per il piccolo che inizia a sperimentare i cibi e a conoscerli che per i genitori, alle prese con una fase del tutto nuova.

A seconda se si scelga di fare uno svezzamento classico o autosvezzamento, possono sorgere dei dubbi su cosa comprare: quali posate scegliere, qual è il modello di seggiolone migliore per la prima pappa e, ancora, come organizzarsi quando si è fuori casa.

Un elenco utile

C’è chi compra tutto il necessario per lo svezzamento solo quando il bambino è pronto, ma anche chi inserisce i vari accessori che occorrono per questa particolare fase già nella lista nascita per non farsi cogliere impreparato.

Al contrario di quel che si pensa, però, è bene sottolineare che il momento dello svezzamento non necessita di tantissimi oggetti. È sbagliato sovraccaricarsi di cose inutili: meglio puntare su acquisti consapevoli e oculati, selezionando i migliori prodotti per le proprie esigenze.

Qui di seguito un elenco completo degli accessori per lo svezzamento stilato con l’aiuto della puericultrice ed educatrice perinatale Giovanna Sottini, corredato da consigli dettagliati per l’acquisto di ciascun componente:

Seggiolone prima pappa

Mixer e mini frusta

Set prima pappa e svezzamento (posate e stoviglie)

Bavaglino

Portamerenda

Contenitori omogeneizzati

Seggiolone prima pappa

Il seggiolone per la prima pappa è un accessorio fondamentale da avere in casa. Assicura al bambino una seduta comoda e sicura e, inoltre, consente ai genitori di controllarlo a vista quando si è a tavola evitando così di doverlo tenere in braccio per l’intero pasto.

Foppapedretti, Meeting Seggiolone. Prezzo: 103,90€

È importante che il bambino inizi a mangiare seduto a tavola con il resto della famiglia perché è proprio osservando i genitori o eventuali fratelli e sorelle maggiori che impara a tenere in mano le posate e a mangiare.

Ci sono dei requisiti da tenere presenti in fase di acquisto. Prima di tutto è opportuno che il seggiolone sia comodo, preferibilmente con un’imbottitura lavabile e sicuro. L’ideale è scegliere un modello con cinture di sicurezza con attacco a 5 punti.

Bebeconfort, Timba Seggiolone Evolutivo. Prezzo: 86,90€

Per ottimizzare la spesa si consiglia di acquistare un seggiolone prima pappa regolabile, in grado di assecondare la crescita del bambino così da poterlo utilizzare per più tempo. Detto anche seggiolone evolutivo, è caratterizzato da elementi che possono essere regolati in altezza e in larghezza come l’appoggio dei piedi e il piano seduta.

In commercio esistono diversi modelli di seggiolone tra cui potersi destreggiare a seconda delle proprie esigenze. Chi ha bisogno di spostarlo agevolmente da una stanza all’altra, per esempio, dovrebbe acquistarne uno maneggevole e con le rotelle.

Mixer e mini frusta

Per preparare le pappe è possibile aiutarsi con un mixer, un frullatore e un tritatutto. Questo tool di Bosch, ErgoMixx, assolve tutte e tre le funzioni semplificando di gran lunga la vita delle mamme in cucina.

Bosch, ErgoMixx Mixer a Immersione, Frullatore, Minitritatutto. Prezzo: 33,99€

Per cucinare in tutta comodità, senza i limiti di movimento imposti dai cavi, il mixer a immersione di Brandani è perfetto. Fa parte della linea Senza Filo, che si ricarica con un cavo USB, per poi usarlo, una volta staccato, dove vuoi, anche lontano dalle prese!

Brandani, Mixer a immersione ricaricabile della linea Senza Filo. Prezzo: 53,00€

Un valido aiuto nella preparazione veloce di creme e puree è il frullatore a immersione Airmix03 di Ardes. Si tratta di un accessorio pratico, elegante e facile da pulire, grazie alle lame rivestite in titanio. In più, la protezione anti schizzo ti aiuta a mantenere più pulito il piano della cucina mentre prepari la pappa!

Un altro accessorio utilissimo, seppure spesso sottovalutato, è la mini frusta (quella da pasticceria). Di piccolo formato, può essere usata per sfarinare la pastina, per esempio.

Tescoma, Mini Frusta. Prezzo: 5,90€ su tescomaonline.com

Può tornare utile anche lo sfilaccia carne, per tagliare in pezzi piccoli la carne prima di frullarla e usarla per preparare degli ottimi omogeneizzati fai da te, man mano che il bimbo inizia a integrare cibi solidi.

Tescoma, Sfilaccia Carne. Prezzo: 8,90€ su tescoma.online.com

Set prima pappa e svezzamento (posate e stoviglie)

La prima posata da introdurre è il cucchiaio, da usare per pappe, minestre e omogeneizzati. Il bambino, solitamente, impara a utilizzarlo da solo in modo corretto a partire dai 10-12 mesi. Tescoma propone un pratico set da 3 cucchiai larghi, colorati e con presa ergonomica. Sono l’ideale per lo svezzamento ma anche per le prime pastine e per insegnare ai bambini a mangiare da soli.

Tescoma, Cucchiai Grandi Set 3 pezzi. Prezzo: 5,90€ su tescomaonline.com

I set da più pezzi sono sicuramente convenienti e comodi. Se ne trovano di validi sia online che nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.

Vicloon, Cucchiaino svezzamento 4 pezzi. Prezzo: 6,99€

Per l’utilizzo della forchetta bisogna attendere un po’ di più. Questa posata, di norma, va introdotta solo quando l’alimentazione del piccolo include cibi solidi. In media tra i 15 e i 24 mesi, il bambino è in grado di servirsi di entrambe le posate e di mangiare in perfetta autonomia.

MAM, Set di posate per bebè. Prezzo: 11,29€

La soluzione più pratica è acquistare un set prima pappa e svezzamento contenente tutto il necessario, dal piattino al bicchiere. Per quanto riguarda i materiali da preferire, per posate e piattini è bene puntare su materiali completamente sicuri, privi di sostanze potenzialmente nocive. Il silicone e la plastica (senza ftalati o bisfenolo) sono i più adatti per le fasi iniziali dello svezzamento, mentre i materiali come l’acciaio e la pasta di vetro andrebbero riservati esclusivamente ai bambini più grandi.

Koko Kids, Set svezzamento in bambù e silicone. Prezzo: 29,50€

Negli ultimi anni stanno prendendo piede anche le stoviglie e le posate per lo svezzamento in bambù. A base di fibre vegetali, è un materiale molto robusto e resistente oltre che naturale e sostenibile.

La scelta del primo bicchiere è altrettanto importante. Per i primi momenti dello svezzamento si consiglia di acquistare una tazza salvagoccia con manici antiscivolo per rendere semplice la presa al bambino.

NUK, Mini Magic Cup bicchiere antigoccia. Prezzo: 12,40€

MAM, Tazza Starter Cup con manici antiscivolo e beccuccio. Prezzo: 9,14€

Chicco, Transition Cup Bicchiere Antigoccia. Prezzo: 6,99€

Questo particolare tipo di tazza-bicchiere è dotato di un beccuccio che permette di bere facilmente e di evitare le perdite di liquidi anche se viene rovesciato o agitato.

Bavaglino

I bavaglini servono sin dai primi giorni di vita del bambino, ma è durante lo svezzamento che diventano davvero indispensabili. In questa fase di scoperta del cibo è inevitabile sporcarsi, per cui meglio averne a disposizione una bella scorta per non dover correre continuamente alla lavatrice.

Slosh, Set 9 bavaglini impermeabili. Prezzo: 9,99€

L’acquisto di un bavaglino specifico per pappa e svezzamento è altamente consigliato. Tra i più funzionali ci sono quelli usa e getta, adatti in particolar modo alle uscite e alle trasferte fuori casa, e quelli impermeabili. A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra diverse tipologie di bavaglino, come quello impermeabile in stoffa o in silicone.

Smartpa, Bavaglini in silicone impermeabili. Prezzo: 7,99€ in offerta

Per quanto riguarda forme e modelli, molte mamme si trovano bene con il bavaglino con maniche lunghe che copre il tronco del bambino per intero, incluse le braccia.

Portamerenda

Può succedere di dover far mangiare il bambino quando si è fuori e non è di certo un dramma: basta organizzarsi e non far passare troppo tempo dalla preparazione al momento del pasto.

Miniland, Set Thermetic Dolce Candy. Prezzo: 24,90€

Dopo aver preparato la pappa a casa, è sufficiente conservarla in un portamerenda a chiusura ermetica preferibilmente termico oppure, per le pietanze liquide, in un termos portapappa.

Tornano utili per le trasferte borracce e contenitori termici come quelli delle nuove collezioni realizzate da Thermos in collaborazione con Disney. Signature è una collezione composta da 5 borracce termiche da 500 ml ispirate ai personaggi Disney più iconici: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Stitch.

La borraccia Ultralight è leggerissima (pesa solo 210 gr) ed è realizzata in acciaio inossidabile a doppia parete, quindi è totalmente ermetica. Si può lavare anche in lavastoviglie ed è dotata di un pratico coperchio smontabile con blocco di sicurezza. Tutte le borracce della linea assicurano fino a 10 ore di caldo e fino a 24 ore di freddo.

Thermos x Disney, Signature Borraccia Ultralight. Prezzo: a partire da 29,95€ in esclusiva negli store COIN di Milano piazza Cinque Giornate, Padova, Genova, Napoli e nello store Coin Excelsior di Roma via Cola di Rienzo

La collezione FUNtainer di Thermos per Disney include, invece, bottiglie e contenitori termici dedicati ai personaggi più amati del mondo Disney come Topolino e Minnie ma anche alle sorelle di Frozen Elsa e Anna, ai protagonisti di Cars e alle Principesse. In acciaio inox e con isolamento sottovuoto, mantengono le bevande fredde fino a 12 ore e i cibi caldi fino a 5 ore.

Thermos x Disney, Collezione FUNtainer. Prezzo: a partire da 39,95€ in esclusiva negli store COIN di Milano piazza Cinque Giornate, Padova, Genova, Napoli e nello store Coin Excelsior di Roma via Cola di Rienzo

La bottiglia FUNtainer da 355 ml, in particolar modo, è perfetta per i più piccoli in quanto dotata di coperchio e pulsante push-to-open, quindi risulta facilissima da aprire per i bimbi. La cannuccia, inoltre, è in silicone e previene le fuoriuscite.

Contenitori per omogeneizzati

Per le trasferte tornano utili anche i contenitori per omogeneizzati, da avere sempre in casa soprattutto se si ha l’abitudine di prepararli con anticipo e di conservarli in frigorifero o in freezer per averli pronti all’occorrenza.

Budding Bear, Contenitori alimentari vetro ermetici. Prezzo: 23,99€

Gio’Style, Contenitori Ermetici. Prezzo: 11,62€

I più pratici sono quelli lavabili in lavastoviglie e che possono essere riscaldati anche nel microonde. Sceglieteli con chiusura ermetica in silicone e rigorosamente realizzati in materiale atossico. Uno dei materiali più quotati è il vetro temperato, altamente igienico.

In breve Ci sono alcuni accessori indispensabili per lo svezzamento, come il seggiolone e il set prima pappa. Altri, come borracce e contenitori termici, sono opzionali e vanno acquistati tenendo conto del proprio stile di vita e delle abitudini del neonato.

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.