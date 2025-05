Il nuovo programma che premia la fedeltà dei genitori

La carrozzina e la culla quando sono piccolissimi, il lettino e il passeggiano quando cominciano a crescere. E poi le tutine e le scarpe, gli accappatoi e i lenzuolini, senza dimenticare i giochi che crescono con loro e ovviamente l’abbigliamento per l’attesa e per la neomamma.

È lungo l’elenco di quanto può servire ad un bambino, dall’attesa, alla nascita e per tutto il periodo della crescita. Lo sanno bene i genitori che hanno bisogno di un supporto valido, concreto e ricco di vantaggi.

Ecco perché aderire a un programma fedeltà gratuito può essere sicuramente un’ottima strategia per riuscire a tradurre ogni acquisto, per quanto impegnativo da un punto di vista economico, in una vantaggiosa opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.

Cosa è il programma Prénatal Lover

Da sempre vicino ai genitori e pronto a rispondere alle loro esigenze con soluzioni pratiche e innovative, Prénatal ha deciso di accompagnarli seguendoli e supportandoli nelle scelte relative agli acquisti, e non solo.

Nasce Prénatal Lover, il nuovo programma fedeltà gratuito di Prénatal. I vantaggi sono davvero tanti. E il bello è che basta iscriversi per ottenere subito tanti servizi e l’accesso alle promozioni dedicate ai cardisti. Ogni 200 punti raggiunti si ottiene un buono sconto del 20%, valido su tutta la linea di abbigliamento, in negozio oppure online. Non ci sono minimi di spesa e il buono, valido tre mesi, è cumulabile con le promozioni già attive, rendendo così il risparmio accessibile e continuo.

Come si aderisce

L’iscrizione al programma fedeltà di Prénatal è semplice, immediata e gratuita. Basta infatti registrarsi direttamente sul sito prenatal.com, tramite l’app Prénatal oppure direttamente in negozio, scansionando il QR code disponibile.

All’atto dell’iscrizione si riceve la card digitale che può essere utilizzata subito per iniziare ad accumulare punti. Farlo è molto semplice. E’ possibile infatti ottenere:

1 punto Lover per ogni euro speso su abbigliamento

1 punto Lover ogni 3 euro su tutti gli altri prodotti

Tutti i vantaggi

La sola iscrizione a Prénatal Lover permette di ottenere immediatamente una consistente serie di vantaggi che vanno oltre la semplice raccolta punti: con questo programma, infatti, Prénatal ha voluto creare un vero e proprio ecosistema costruito intorno alle esigenze dei genitori moderni con servizi dedicati.

Ecco cosa permette di avere l’iscrizione a Prénatal Lover:

Promozioni riservate ai soli iscritti

riservate ai soli iscritti Accesso al Kit Cicogna, ovvero una raccolta di prodotti di puericultura scontati per il bambino

ovvero una raccolta di prodotti di puericultura scontati per il bambino Supporto di un Personal Shopper per un’esperienza di acquisto su misura

per un’esperienza di acquisto su misura Parental Skills@Work , una serie di webinar e podcast che aiutano a scoprire come le competenze genitoriali possano dare una marcia in più in famiglia e nella professione.

, una serie di webinar e podcast che aiutano a scoprire come le competenze genitoriali possano dare una marcia in più in famiglia e nella professione. La possibilità di partecipare a “Nascere Insieme”, incontri dedicati alle future mamme e futuri papà

incontri dedicati alle future mamme e futuri papà Servizi di prenotazione in negozio e consegna a domicilio scontata

in negozio e consegna a domicilio scontata Servizio di ritiro in negozio, per acquistare online e ritirare nello store più vicino

per acquistare online e ritirare nello store più vicino La possibilità di accumulare punti creando una Lista Nascita . Si può ricevere così un buono sconto del 20% su tutto l’abbigliamento ogni 200 punti accumulati con i prodotti i della lista nascita. A chiusura della lista, si ottengono 300 punti extra se vengono raggiunti 1.000€ e 600 punti extra quando si raggiungono i 1.500€.

. Si può ricevere così un buono sconto del 20% su tutto l’abbigliamento ogni 200 punti accumulati con i prodotti i della lista nascita. A chiusura della lista, si ottengono 300 punti extra se vengono raggiunti 1.000€ e 600 punti extra quando si raggiungono i 1.500€. Il servizio “Invita un’amica” per ricevere uno sconto speciale portando un’amica in negozio

per ricevere uno sconto speciale portando un’amica in negozio Uno sconto speciale per il compleanno del titolare della card

del titolare della card Tante offerte con i partner selezionati

con i partner selezionati Il regalo a distanza, una soluzione pratica che consente di recapitare gratuitamente il dono nel negozio più vicino al destinatario

una soluzione pratica che consente di recapitare gratuitamente il dono nel negozio più vicino al destinatario Tanti punti extra su una selezione di prodotti

Cosa offre il livello Premium

Raggiunti i 200 punti si diventa Prénatal Lover Gold, traguardo che consente di accedere a privilegi aggiuntivi, mantenendo tutti i benefici base e sbloccandone di nuovi.

Ecco quello che si può avere:

Accesso anticipato a promozioni esclusive che consentono di essere sempre un passo avanti

che consentono di essere sempre un passo avanti Promozioni esclusive sui pannolini, un acquisto indispensabile per i piccoli

sui pannolini, un acquisto indispensabile per i piccoli L’opportunità di avere un pediatra gratuito dedicato per 2 mesi , un supporto fondamentale a tutela della salute dei piccoli

, un supporto fondamentale a tutela della salute dei piccoli La consegna a domicilio scontata da negozio e online

scontata da negozio e online La possibilità di accumulare punti extra su specifiche attività come ad esempio la compilazione di sondaggi

su specifiche attività come ad esempio la compilazione di sondaggi Uno sconto del 20% sul noleggio dei tiralatte che aiutano la neomamma nella fase dell’allattamento

che aiutano la neomamma nella fase dell’allattamento Più tempo per cambiare i prodotti acquistati

acquistati Uno sconto speciale anche per il compleanno del piccolo

del piccolo Ancora maggiori promozioni sui partner Prénatal

In ogni momento è possibile controllare il saldo punti direttamente sullo scontrino, tramite app, sul sito prenatal.com o attraverso il portale dedicato card.prenatal.com.

L’invito è quindi quello ad iscriversi subito: con il programma fedeltà di Prénatal infatti ogni gesto dedicato ai propri bambini diventa un premio: e più punti arrivano, più si risparmia e maggiori benefici arrivano.

