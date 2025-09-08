Il nuovo programma fedeltà che trasforma ogni acquisto in un vantaggio

Diventare genitori è un’esperienza unica e straordinaria che riserva ogni giorno nuove scoperte, emozioni e soddisfazioni. È un viaggio che si compie tutti insieme, passo dopo passo, e che richiede inevitabilmente da parte degli adulti impegno e responsabilità, non solo nelle grandi scelte ma anche nei piccoli gesti quotidiani.

Le esigenze sono tante e per questo è importante per i genitori fare scelte mirate, visto il notevole impegno economico che ci si trova ad affrontare quando nasce un figlio. Ben vengano quindi tutti gli aiuti. Come un programma fedeltà gratuito: aderire significa infatti godere dell’opportunità di trasformare ogni acquisto in un’occasione per ottenere vantaggi concreti, esclusivi e su misura per ogni famiglia.

Scopri il programma Prénatal Lover

Mamme e papà trovano da sempre nel brand Prénatal un supporto concreto e continuo nelle scelte quotidiane che riguardano gli acquisti per la famiglia e in particolare per i più piccoli.

E proprio per rendere ancora più esclusivo e solido questo rapporto nasce Prénatal Lover, il nuovo programma fedeltà gratuito di Prénatal che premia i genitori più fedeli con innumerevoli vantaggi.

Con la semplice iscrizione si ottengono infatti tutta una serie di servizi dedicati e l’accesso diretto alle promozioni pensate proprio per i cardisti. Ogni 200 punti raggiunti si ottiene un buono sconto del 20% valido 3 mesi e senza minimi di spesa, da utilizzare sulla linea di abbigliamento, online e in negozio, e per di più cumulabile con le altre promozioni in corso.

Come aderire al programma

Il passaggio è molto semplice, intuitivo e del tutto gratuito. Per iscriversi al programma fedeltà di Prénatal basta infatti registrarsi direttamente sul sito prenatal.com, tramite l’app Prénatal oppure andare in negozio e scansionare il QR code disponibile.

All’atto dell’iscrizione si riceve la card digitale che può essere utilizzata subito, con un gesto semplicissimo, per iniziare ad accumulare punti. È possibile infatti ottenere punti per ogni acquisto fatto sia di abbigliamento che di prima infanzia e gioco.

Ecco tutti i vantaggi

Prénatal Lover non è una semplice raccolta punti. Con il nuovo programma, infatti, Prénatal ha voluto creare un vero e proprio ecosistema costruito intorno alle esigenze dei genitori moderni offrendo loro anche una serie di servizi dedicati.

L’adesione a Prénatal Lover permette infatti di avere:

Promozioni riservate ai soli iscritti

riservate ai soli iscritti Promozioni esclusive sui pannolini, un acquisto indispensabile per i neonati

sui pannolini, un acquisto indispensabile per i neonati Accesso al Kit Cicogna, ovvero una raccolta di prodotti di puericultura scontati per il bambino

ovvero una raccolta di prodotti di puericultura scontati per il bambino Supporto di un Personal Shopper per un’esperienza di acquisto personalizzata e su misura

per un’esperienza di acquisto personalizzata e su misura Parental Skills@Work , una serie di webinar e podcast con partner autorevoli che aiutano a scoprire come le competenze genitoriali possano dare una marcia in più in famiglia e nella professione

, una serie di webinar e podcast con partner autorevoli che aiutano a scoprire come le competenze genitoriali possano dare una marcia in più in famiglia e nella professione La possibilità di partecipare a “Nascere Insieme”, incontri dedicati alle future mamme e futuri papà

incontri dedicati alle future mamme e futuri papà Servizi di prenotazione in negozio e consegna a domicilio scontata

in negozio e consegna a domicilio scontata Servizio di ritiro in negozio, per acquistare online e ritirare nello store più vicino

per acquistare online e ritirare nello store più vicino La possibilità di accumulare punti creando una Lista Nascita . Si può ricevere così un buono sconto del 20% su tutto l’abbigliamento ogni 200 punti accumulati con i prodotti della lista nascita. A chiusura della lista, si ottengono 300 punti extra se vengono raggiunti 1.000€ e 600 punti extra quando si raggiungono i 1.500€

. Si può ricevere così un buono sconto del 20% su tutto l’abbigliamento ogni 200 punti accumulati con i prodotti della lista nascita. A chiusura della lista, si ottengono 300 punti extra se vengono raggiunti 1.000€ e 600 punti extra quando si raggiungono i 1.500€ Il servizio “Invita un’amica” per ricevere uno sconto speciale portando un’amica in negozio

per ricevere uno sconto speciale portando un’amica in negozio Uno sconto speciale per il compleanno del titolare della card

del titolare della card Tante offerte e promozioni speciali con i partner selezionati

e promozioni speciali con i partner selezionati Il regalo a distanza, una soluzione pratica che consente di recapitare gratuitamente il dono nel negozio più vicino al destinatario

una soluzione pratica che consente di recapitare gratuitamente il dono nel negozio più vicino al destinatario Tanti punti extra su una selezione di prodotti, a seconda del periodo dell’anno

su una selezione di prodotti, a seconda del periodo dell’anno Buoni sconto del 20% ogni 200 punti. Il buono ottenuto è valido su tutta la linea di abbigliamento, in negozio oppure online. Non ci sono minimi di spesa e il buono, valido tre mesi, è cumulabile con le promozioni già attive, rendendo così il risparmio accessibile e continuo.

Tutto il bello del livello Gold

Raggiunti i 200 punti si diventa Prénatal Lover Gold, traguardo che consente di accedere a privilegi aggiuntivi, mantenendo tutti i benefici base e sbloccandone di nuovi.

Ecco quello che si può ottenere in qualità di Prénatal Lover Gold:

• Accesso anticipato a promozioni esclusive che consentono di essere sempre un passo avanti

che consentono di essere sempre un passo avanti • Un pediatra gratuito dedicato per 2 mesi , un supporto fondamentale a tutela della salute dei piccoli

, un supporto fondamentale a tutela della salute dei piccoli • Consegna a domicilio scontata da negozio e online

scontata da negozio e online • Possibilità di accumulare punti extra su specifiche attività come ad esempio la compilazione di sondaggi

su specifiche attività come ad esempio la compilazione di sondaggi • Sconto del 20% sul noleggio dei tiralatte che aiutano la neomamma nella fase dell’allattamento

che aiutano la neomamma nella fase dell’allattamento • Più tempo a disposizione per cambiare i prodotti acquistati

acquistati • Uno sconto speciale anche per il compleanno del piccolo

del piccolo • Ancora maggiori promozioni sui partner Prénatal

In ogni momento è possibile controllare il saldo punti direttamente sullo scontrino, tramite app, sul sito prenatal.com o attraverso il portale dedicato card.prenatal.com.

Iscriversi a Prénatal Lover è un’occasione che merita di essere colta al volo. Perché con il programma fedeltà di Prénatal ogni gesto d’amore che i genitori dedicano ai propri bambini si trasforma in un premio: e più punti si accumulano, più si risparmia e maggiori benefici si ottengono.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.