Il nuovo programma fedeltà che trasforma ogni acquisto in un vantaggio

Argomenti trattati
Diventare genitori è un’esperienza unica e straordinaria che riserva ogni giorno nuove scoperte, emozioni e soddisfazioni. È un viaggio che si compie tutti insieme, passo dopo passo, e che richiede inevitabilmente da parte degli adulti impegno e responsabilità, non solo nelle grandi scelte ma anche nei piccoli gesti quotidiani.
Le esigenze sono tante e per questo è importante per i genitori fare scelte mirate, visto il notevole impegno economico che ci si trova ad affrontare quando nasce un figlio. Ben vengano quindi tutti gli aiuti. Come un programma fedeltà gratuito: aderire significa infatti godere dell’opportunità di trasformare ogni acquisto in un’occasione per ottenere vantaggi concreti, esclusivi e su misura per ogni famiglia.
Scopri il programma Prénatal Lover
Mamme e papà trovano da sempre nel brand Prénatal un supporto concreto e continuo nelle scelte quotidiane che riguardano gli acquisti per la famiglia e in particolare per i più piccoli.
E proprio per rendere ancora più esclusivo e solido questo rapporto nasce Prénatal Lover, il nuovo programma fedeltà gratuito di Prénatal che premia i genitori più fedeli con innumerevoli vantaggi.
Con la semplice iscrizione si ottengono infatti tutta una serie di servizi dedicati e l’accesso diretto alle promozioni pensate proprio per i cardisti. Ogni 200 punti raggiunti si ottiene un buono sconto del 20% valido 3 mesi e senza minimi di spesa, da utilizzare sulla linea di abbigliamento, online e in negozio, e per di più cumulabile con le altre promozioni in corso.
Come aderire al programma
Il passaggio è molto semplice, intuitivo e del tutto gratuito. Per iscriversi al programma fedeltà di Prénatal basta infatti registrarsi direttamente sul sito prenatal.com, tramite l’app Prénatal oppure andare in negozio e scansionare il QR code disponibile.
All’atto dell’iscrizione si riceve la card digitale che può essere utilizzata subito, con un gesto semplicissimo, per iniziare ad accumulare punti. È possibile infatti ottenere punti per ogni acquisto fatto sia di abbigliamento che di prima infanzia e gioco.
Ecco tutti i vantaggi
Prénatal Lover non è una semplice raccolta punti. Con il nuovo programma, infatti, Prénatal ha voluto creare un vero e proprio ecosistema costruito intorno alle esigenze dei genitori moderni offrendo loro anche una serie di servizi dedicati.
L’adesione a Prénatal Lover permette infatti di avere:
- Promozioni riservate ai soli iscritti
- Promozioni esclusive sui pannolini, un acquisto indispensabile per i neonati
- Accesso al Kit Cicogna, ovvero una raccolta di prodotti di puericultura scontati per il bambino
- Supporto di un Personal Shopper per un’esperienza di acquisto personalizzata e su misura
- Parental Skills@Work, una serie di webinar e podcast con partner autorevoli che aiutano a scoprire come le competenze genitoriali possano dare una marcia in più in famiglia e nella professione
- La possibilità di partecipare a “Nascere Insieme”, incontri dedicati alle future mamme e futuri papà
- Servizi di prenotazione in negozio e consegna a domicilio scontata
- Servizio di ritiro in negozio, per acquistare online e ritirare nello store più vicino
- La possibilità di accumulare punti creando una Lista Nascita. Si può ricevere così un buono sconto del 20% su tutto l’abbigliamento ogni 200 punti accumulati con i prodotti della lista nascita. A chiusura della lista, si ottengono 300 punti extra se vengono raggiunti 1.000€ e 600 punti extra quando si raggiungono i 1.500€
- Il servizio “Invita un’amica” per ricevere uno sconto speciale portando un’amica in negozio
- Uno sconto speciale per il compleanno del titolare della card
- Tante offerte e promozioni speciali con i partner selezionati
- Il regalo a distanza, una soluzione pratica che consente di recapitare gratuitamente il dono nel negozio più vicino al destinatario
- Tanti punti extra su una selezione di prodotti, a seconda del periodo dell’anno
- Buoni sconto del 20% ogni 200 punti. Il buono ottenuto è valido su tutta la linea di abbigliamento, in negozio oppure online. Non ci sono minimi di spesa e il buono, valido tre mesi, è cumulabile con le promozioni già attive, rendendo così il risparmio accessibile e continuo.
Tutto il bello del livello Gold
Raggiunti i 200 punti si diventa Prénatal Lover Gold, traguardo che consente di accedere a privilegi aggiuntivi, mantenendo tutti i benefici base e sbloccandone di nuovi.
Ecco quello che si può ottenere in qualità di Prénatal Lover Gold:
- • Accesso anticipato a promozioni esclusive che consentono di essere sempre un passo avanti
- • Un pediatra gratuito dedicato per 2 mesi, un supporto fondamentale a tutela della salute dei piccoli
- • Consegna a domicilio scontata da negozio e online
- • Possibilità di accumulare punti extra su specifiche attività come ad esempio la compilazione di sondaggi
- • Sconto del 20% sul noleggio dei tiralatte che aiutano la neomamma nella fase dell’allattamento
- • Più tempo a disposizione per cambiare i prodotti acquistati
- • Uno sconto speciale anche per il compleanno del piccolo
- • Ancora maggiori promozioni sui partner Prénatal
In ogni momento è possibile controllare il saldo punti direttamente sullo scontrino, tramite app, sul sito prenatal.com o attraverso il portale dedicato card.prenatal.com.
Iscriversi a Prénatal Lover è un’occasione che merita di essere colta al volo. Perché con il programma fedeltà di Prénatal ogni gesto d’amore che i genitori dedicano ai propri bambini si trasforma in un premio: e più punti si accumulano, più si risparmia e maggiori benefici si ottengono.
Contenuto sponsorizzato