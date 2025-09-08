Il nuovo programma fedeltà che trasforma ogni acquisto in un vantaggio

L’iscrizione a un programma fedeltà è uno dei piccoli, grandi aiuti che rendono più facile l’essere genitori oggi: garantisce infatti una serie di vantaggi economici e di opportunità che semplificano ogni giorno la vita in famiglia.

mamma bimbo prenatal

Diventare genitori è un’esperienza unica e straordinaria che riserva ogni giorno nuove scoperte, emozioni e soddisfazioni. È un viaggio che si compie tutti insieme, passo dopo passo, e che richiede inevitabilmente da parte degli adulti impegno e responsabilità, non solo nelle grandi scelte ma anche nei piccoli gesti quotidiani.

Le esigenze sono tante e per questo è importante per i genitori fare scelte mirate, visto il notevole impegno economico che ci si trova ad affrontare quando nasce un figlio. Ben vengano quindi tutti gli aiuti. Come un programma fedeltà gratuito: aderire significa infatti godere dell’opportunità di trasformare ogni acquisto in un’occasione per ottenere vantaggi concreti, esclusivi e su misura per ogni famiglia.

Scopri il programma Prénatal Lover

Mamme e papà trovano da sempre nel brand Prénatal un supporto concreto e continuo nelle scelte quotidiane che riguardano gli acquisti per la famiglia e in particolare per i più piccoli.

E proprio per rendere ancora più esclusivo e solido questo rapporto nasce Prénatal Lover, il nuovo programma fedeltà gratuito di Prénatal che premia i genitori più fedeli con innumerevoli vantaggi.

famiglia prenatal

Con la semplice iscrizione si ottengono infatti tutta una serie di servizi dedicati e l’accesso diretto alle promozioni pensate proprio per i cardisti. Ogni 200 punti raggiunti si ottiene un buono sconto del 20% valido 3 mesi e senza minimi di spesa,  da utilizzare sulla linea di abbigliamento, online e in negozio, e per di più cumulabile con le altre promozioni in corso.

Come aderire al programma

Il passaggio è molto semplice, intuitivo e del tutto gratuito. Per iscriversi al programma fedeltà di Prénatal basta infatti registrarsi direttamente sul sito prenatal.com, tramite l’app Prénatal oppure andare in negozio e scansionare il QR code disponibile.

All’atto dell’iscrizione si riceve la card digitale che può essere utilizzata subito, con un gesto semplicissimo, per iniziare ad accumulare punti. È possibile infatti ottenere punti per ogni acquisto fatto sia di abbigliamento che di prima infanzia e gioco.

Ecco tutti i vantaggi

Prénatal Lover non è una semplice raccolta punti. Con il nuovo programma, infatti, Prénatal ha voluto creare un vero e proprio ecosistema costruito intorno alle esigenze dei genitori moderni offrendo loro anche una serie di servizi dedicati.

BAMBINE

L’adesione a Prénatal Lover permette infatti di avere:

  • Promozioni riservate ai soli iscritti
  • Promozioni esclusive sui pannolini, un acquisto indispensabile per i neonati
  • Accesso al Kit Cicogna, ovvero una raccolta di prodotti di puericultura scontati per il bambino
  • Supporto di un Personal Shopper per un’esperienza di acquisto personalizzata e su misura
  • Parental Skills@Work, una serie di webinar e podcast con partner autorevoli che aiutano a scoprire come le competenze genitoriali possano dare una marcia in più in famiglia e nella professione
  • La possibilità di partecipare a “Nascere Insieme”, incontri dedicati alle future mamme e futuri papà
  • Servizi di prenotazione in negozio e consegna a domicilio scontata
  • Servizio di ritiro in negozio, per acquistare online e ritirare nello store più vicino
  • La possibilità di accumulare punti creando una Lista Nascita. Si può ricevere così un buono sconto del 20% su tutto l’abbigliamento ogni 200 punti accumulati con i prodotti della lista nascita. A chiusura della lista, si ottengono 300 punti extra se vengono raggiunti 1.000€ e 600 punti extra quando si raggiungono i 1.500€
  • Il servizio “Invita un’amica” per ricevere uno sconto speciale portando un’amica in negozio
  • Uno sconto speciale per il compleanno del titolare della card
  • Tante offerte e promozioni speciali con i partner selezionati
  • Il regalo a distanza, una soluzione pratica che consente di recapitare gratuitamente il dono nel negozio più vicino al destinatario
  • Tanti punti extra su una selezione di prodotti, a seconda del periodo dell’anno
  • Buoni sconto del 20% ogni 200 punti. Il buono ottenuto è valido su tutta la linea di abbigliamento, in negozio oppure online. Non ci sono minimi di spesa e il buono, valido tre mesi, è cumulabile con le promozioni già attive, rendendo così il risparmio accessibile e continuo.

Tutto il bello del livello Gold

Raggiunti i 200 punti si diventa Prénatal Lover Gold, traguardo che consente di accedere a privilegi aggiuntivi, mantenendo tutti i benefici base e sbloccandone di nuovi.

MAMMA BAMBINO

Ecco quello che si può ottenere in qualità di Prénatal Lover Gold: 

  • Accesso anticipato a promozioni esclusive che consentono di essere sempre un passo avanti
  • Un pediatra gratuito dedicato per 2 mesi, un supporto fondamentale a tutela della salute dei piccoli
  • • Consegna a domicilio scontata da negozio e online
  • • Possibilità di accumulare punti extra su specifiche attività come ad esempio la compilazione di sondaggi
  • Sconto del 20% sul noleggio dei tiralatte che aiutano la neomamma nella fase dell’allattamento
  • Più tempo a disposizione per cambiare i prodotti acquistati
  • • Uno sconto speciale anche per il compleanno del piccolo
  • • Ancora maggiori promozioni sui partner Prénatal

In ogni momento è possibile controllare il saldo punti direttamente sullo scontrino, tramite app, sul sito prenatal.com o attraverso il portale dedicato card.prenatal.com.

Iscriversi a Prénatal Lover è un’occasione che merita di essere colta al volo. Perché con il programma fedeltà di Prénatal ogni gesto d’amore che i genitori dedicano ai propri bambini si trasforma in un premio: e più punti si accumulano, più si risparmia e maggiori benefici si ottengono.

famiglia prenatal Il nuovo programma che premia la fedeltà dei genitori

