Imparare bene l’inglese divertendosi, solo con Novakid

Oggi le piattaforme educative come Novakid offrono un contesto sereno e coinvolgente, adatto per l’apprendimento dei più piccoli

Imparare bene l’inglese è sempre più importante, soprattutto oggi. Il mondo interconnesso richiede la conoscenza corretta di una lingua che costituisce di fatto la comunicazione internazionale, che si tratti di lavoro, viaggi o relazioni interpersonali. Ed è noto che il periodo della vita migliore per apprendere una lingua straniera sia l’infanzia.

In questa fase il cervello è più elastico, più aperto alle esperienze cognitive. Ovviamente, per imparare bene l’inglese da piccolissimi è importante trovare l’approccio corretto. I bambini nella fascia d’età della scuola dell’infanzia possono distrarsi facilmente, non sentirsi coinvolti e questo può portare a un dispendio di tempo e di energie.

Imparare e al tempo stesso giocare

Un metodo piacevole e coinvolgente è fondamentale in ogni fase della vita, ma in modo particolare durante la prima infanzia. Il gioco in questo periodo rappresenta la forma più idonea per conoscere, sperimentare, allenare la mente.

Si può dire che il gioco rappresenti il “lavoro” stesso dei bambini piccoli e nel percorso di apprendimento ha una serie di vantaggi, ovvero:

mantiene vivo l’interesse e aumenta la motivazione

riduce lo stress perché coinvolge e attiva l’empatia

migliora l’esperienza dell’apprendimento, perché pone il piccolo in un ruolo attivo

smorza le tensioni negative come ansia e timore di non riuscire, che possono ridurre l’apprendimento stesso

Quindi giochi di ruolo, canzoni, filastrocche, memory cards, piccole sfide creano un contesto sereno e rilassato, decisamente coinvolgente e quindi adatto per l’apprendimento dei più piccoli. Oggi la tecnologia offre possibilità prima inedite, per esempio attraverso piattaforme digitali e specifiche app.

Lezioni divertenti in lingua con Novakid

Oggi più che mai con i bambini svegli e nativi digitali occorre un approccio innovativo e tecnologico, come quello proposto da Novakid, scuola di inglese per bambini specializzata nella fascia di età 4-12 anni.

Novakid ha fatto del gioco e dell’interazione gli strumenti vincenti del proprio metodo di insegnamento, in tutte le fasce di età ma soprattutto per i più piccoli. I docenti di Novakid sono tutti madrelingua e quasi madrelingua inglese certificati.

Basano le lezioni su attività ludiche e di interazione studiate in modo che l’apprendimento avvenga in modo naturale, coinvolgendo ogni bambino dal punto di vista emotivo, cognitivo e relazionale. Tutto questo aiuta a creare un clima stimolante e positivo durante le lezioni. Ogni sessione di apprendimento ha un triplice obiettivo: esercitare le abilità linguistiche, incentivare l’interazione e la riflessione, mantenere alto il livello di attenzione.

Un metodo innovativo e motivante

Per imparare bene l’inglese, Novakid mette a disposizione la propria piattaforma attraverso la quale il bambino può accedere a strumenti digitali dinamici, come video animati o scenari di realtà virtuale, che gli permettono di apprendere i concetti in un contesto di notevole impatto, a misura delle sue capacità e in base alla qua età.

Può fruire di attività specifiche su misura, con un riscontro immediato dell’insegnante che serve a fornire fiducia nei progressi svolti e aumenta motivazione e autostima.

La ripetizione dei concetti chiave e l’uso della lingua in vari contesti, come ad esempio i giochi di ruolo, permettono al bambino di cimentarsi in compiti creativi e in un percorso di apprendimento su misura che gli consente di consolidare le conoscenze e interiorizzare le informazioni.

Lezioni sicure e certificate per i bambini

La metodologia offerta da Novakid prevede lezioni individuali online di 25 minuti realizzate secondo le linee guida QCER, le indicazioni europee per le certificazioni linguistiche. Tutto si svolge in un contesto sicuro, all’interno della piattaforma educativa di cui Novakid è proprietaria.

Gli studenti sono completamente immersi nell’ambiente linguistico e comunicano esclusivamente in inglese fin dai primi momenti. La comprensione dell’insegnante è garantita da moderne tecniche di insegnamento come il TPR, il Total Physical Response che si basa su gesti chiari e rassicuranti in un ambiente rilassato, l’approccio comunicativo, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) o la gamification che si avvale di metodiche mutuate dal mondo del gioco.

Elementi narrativi ludici improntano le attività didattiche, rendendo lo studio coinvolgente e mantenendo vivo l’interesse per le materie insegnate. Alle lezioni si alternano sessioni di ripasso che il bambino può svolgere in autonomia e che assumono la forma di giochi o di divertenti sfide.

L’utilità delle lezioni di conversazione

Imparare bene l’inglese significa anche esercitarsi a parlarlo correttamente. Per questo, chi desidera consolidare la pratica orale dell’inglese può iscriversi alle sessioni di conversazione realizzate in piccoli gruppi di massimo 6 bambini guidati da un insegnante, all’interno della World Kids Academy di Novakid.

La conversazione in gruppi offre l’accesso a un ambiente internazionale per praticare l’inglese e rafforza la fiducia dei bambini nelle loro capacità di comunicazione, in un’età in cui hanno ancora bisogno di padroneggiare l’espressione parlata. I bambini migliorano rapidamente la capacità di ascolto e di espressione, imparano a partecipare attivamente, a esprimersi in modo coerente e ad acquisire accenti autentici, il tutto interagendo con coetanei di oltre 50 Paesi. Si tratta insomma di una esperienza unica, coinvolgente e internazionale che avviene in piena sicurezza, anche attraverso la presenza dei genitori.

Una app gratuita adatta ai più piccoli

E c’è una ultima, recentissima novità. Da poco, infatti, Novakid ha lanciato la nuova Novakid Junior app gratuita dedicata ai genitori con figli in età prescolare, ossia nella fascia 2-6 anni.

Pensata per far scoprire l’inglese ai più piccini attraverso un’esperienza basata sul gioco, Novakid Junior è disponibile su Google Play e Apple Store. Propone più di 50 lezioni progettate per incoraggiare i più piccoli a esprimersi e interagire. L’obiettivo dell’App è creare un vero e proprio momento di condivisione tra genitori e bambini e rendere il primo approccio all’inglese un’esperienza gratificante e divertente.

