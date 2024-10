Imparare l’inglese divertendosi fin da piccoli con Novakid

Quando i bambini dovrebbero cominciare ad approcciarsi a una lingua straniera? Se si inizia presto non si rischia di interferire negativamente sullo sviluppo del linguaggio o di gravare il piccolo di un impegno eccessivo? Sono queste le domande che molti genitori si pongono nel momento in cui decidono di avvicinare i figli all’inglese qualche anno in anticipo rispetto al loro primo incontro con la lingua che avviene in genere alle scuole elementari. La scelta è sicuramente corretta ma affinchè gli approcci iniziali con l’inglese siano sereni, occorre un metodo come quello proposto da Novakid, pluripremiata scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni di età che per la fascia 4-5 anni ha messo a punto il corso O, una proposta mirata che guida in modo semplice e divertente il primo incontro con l’inglese.

Perché è bene cominciare presto

In base alla legislazione italiana, l’insegnamento della lingua inglese parte ufficialmente dalle scuole elementari, quando cioè i bambini hanno compiuto i sei anni di età. Questo non vuol dire che non si possa cominciare prima. Anzi: sono numerosi ormai gli studi che confermano come sia possibile avvicinarsi all’inglese sin da piccolissimi, soprattutto se si prevede una vera e propria full immersion nella lingua. Prima si inizia, infatti, maggiore è la possibilità che i bambini acquisiscano dimestichezza.

Questo per una semplice ragione: immergendosi sin da piccoli nei suoni e nei vocaboli di una lingua straniera, i piccoli imparano ad esprimersi in maniera spontanea evitando l’errore più comune in chi apprende la lingua da adulto che è quello di pensare in italiano per poi tradurre in inglese. Imparare una seconda lingua da piccoli è così importante che il Consiglio dell’Unione Europea, già nel 1997, raccomandava a tutti gli Stati Membri di inserire la seconda lingua partendo dalla scuola materna, in quanto “l’apprendimento precoce di una lingua diversa da quella madre può creare le condizioni necessarie e propizie per il successivo apprendimento di lingue straniere”.

Iniziare sin da piccoli per altro non solo permette di imparare meglio e velocemente la lingua impostando la pronuncia e creando una consistente base di vocabolario, ma rappresenta un prezioso strumento per sviluppare il pensiero astratto e la memoria, esercitare l’attenzione e l’immaginazione, guadagnare apertura mentale. Tutti passaggi utili anche per i successivi impegni di apprendimento e dunque non relativi soltanto alla lingua straniera ma a tutte le materie del percorso scolastico. Ma qual è allora l’età migliore per iniziare? Secondo gli esperti tra i 4 e i 5 anni: i bambini parlano già fluentemente la lingua madre e ricordano ancora come l’hanno imparata. L’inglese risulta così facile da apprendere e ciò consente di gettare solide basi per le future competenze linguistiche, anche di grammatica.

L’importanza del metodo

Imparare l’inglese da piccoli può essere facile e divertente ma solo se l’approccio precoce alla lingua avviene con un metodo preciso. La chiave per evitare disagio e noia che portano ad abbandonare presto lo studio della lingua sono essenzialmente due: il coinvolgimento diretto e la personalizzazione. Per avvicinarsi in modo positivo all’inglese e continuare nel percorso di studio è basilare il supporto di un insegnante qualificato e certificato che sappia creare un’interazione con i bambini attraverso il gioco e altri stimoli coinvolgenti.

Proprio seguendo questa linea educativa Novakid ha progettato un corso di livello O destinato in maniera specifica alla fascia di età dei 4-5 anni che permette un primo approccio alla lingua divertente e coinvolgente attraverso il linguaggio universale dei bambini: il gioco. Nel corso delle lezioni online i piccoli studenti imparano cantando le canzoni dei cartoni animati e le filastrocche, facendo giochi e attività con le flash cards, guardando video, ascoltando storie. Nel corso non si parla mai italiano in modo che attraverso questa full immersion nella lingua i piccoli possano assimilare facilmente e velocemente parole e costrutti di base dell’inglese. Nessun timore che i bambini possano non capire: l’insegnante è in grado di rendere chiaro a tutti quello che sta facendo attraverso i gesti e le espressioni del volto.

Perché funziona il metodo Novakid?

L’esposizione immersiva alla lingua, proprio come avviene con i corsi di Novakid, favorisce un processo di apprendimento naturale dell’inglese, simile a quello che avviene con la lingua madre nei primi mesi e anni di vita. Grazie alle lezioni di Novakid i bambini imparano a comunicare in inglese in modo del tutto spontaneo, senza dover usare l’italiano, acquisendo così una spontaneità che difficilmente si riesce ad ottenere quando si inizia lo studio della lingua in età adulta. E l’apprendimento avviene in modo del tutto divertente, senza ansie e imposizioni perché non ci sono esercizi di grammatica, noiose schede da compilare e neppure voti: l’insegnante usa una lavagna virtuale con diapositive colorate, video e giochi integrati e assegna in premio una stella ogni volta che il bambino completa un’attività proposta. Al raggiungimento di un determinato livello i bambini ricevono poi un certificato colorato, un primo passo verso gli esami ufficiali di lingua che faranno da grandi ma soprattutto un valido strumento per rafforzare l’autostima e spronare verso la realizzazione di obiettivi sempre più ambiziosi.

Come si strutturano le lezioni

Le lezioni di Novakid sono tutte online e questo presenta il vantaggio di poterle seguire anche in contesti non consueti come, ad esempio, a casa dei nonni oppure in vacanza. La durata di soli 25 minuti è studiata per adattarsi in maniera mirata alla capacità di attenzione dei bambini più piccoli senza generare distrazioni e ansie da prestazione; le lezioni brevi per altro sono anche le più semplici da inserire nell’agenda dei ragazzi più grandicelli già impegnati in molte attività extrascolastiche.

Il metodo Novakid garantisce che nelle lezioni vengano sempre proposti esercizi mirati all’età dei bambini a cui sono rivolti, adatti quindi non solo alle loro capacità cognitive e al loro livello di competenza ma anche ai loro interessi. Gli insegnanti Novakid utilizzano infatti i 3 livelli del QCER (il QCER è uno schema Europeo che stabilisce sei livelli di conoscenza delle lingue chiari e condivisi in tutta Europa, che vanno da A1 a C2) per valutare con precisione il livello di inglese dei propri studenti e costruire la lezione su misura per loro. «Capire il livello di inglese è fondamentale: solo così i bambini si sentiranno stimolati a studiare la lingua» spiega Adrienne Landry, senior content creator, chief methodologist e insegnante di Novakid. «Se studiare qualcosa che già si conosce infatti è noioso, studiare qualcosa di troppo difficile è scoraggiante: per questo al momento abbiamo creato oltre 500 lezioni per diverse età e diversi livelli di competenza».

Prova gratuitamente una lezione

La prima lezione di prova è gratuita. Nel corso della lezione un insegnante esperto in inglese per bambini troverà l’approccio giusto per il suo coinvolgimento, determinerà il suo attuale livello di conoscenza dell’inglese e gli farà venire voglia di imparare la lingua trasformando lo studio dell’inglese in un piacevole passatempo.

Clicca qui per una lezione di prova gratuita con Novakid.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.