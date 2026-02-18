Imparare l’inglese online, la soluzione vincente per le famiglie di oggi

Ritmi frenetici, giornate cariche di impegni. Scegliere per i propri figli un corso di inglese online semplifica la vita familiare: offre infatti massima flessibilità nel programmare le lezioni senza dover rinunciare alla qualità dell’offerta formativa.

Basta dare una scorsa all’agenda settimanale per capire che destreggiarsi tra mille impegni di grandi e piccini per una famiglia è sempre piuttosto complesso.

Tra lezioni di nuoto e di musica, corsi di danza e di calcio, pomeriggi dai nonni e feste di compleanno con i compagni, trovare spazi per lo studio di una lingua straniera diventa piuttosto difficile. Per questo la scelta delle lezioni online risulta vincente. Negli ultimi anni, del resto, spinta dalla sempre maggiore disponibilità di tecnologie digitali, l’adozione di soluzioni formative online è cresciuta in modo significativo.

I dati Eurostat lo testimoniano con chiarezza: a livello europeo circa il 33% degli utenti internet ha seguito corsi online oppure ha utilizzato materiali didattici digitali nel 2024. Un chiaro segnale di come le modalità di apprendimento online stiano diventando sempre più diffuse anche al di fuori del tradizionale ambiente scolastico.

Si studia quando e dove si vuole

In un quadro dove il digitale diventa una risorsa preziosa, scegliere per i figli un corso di inglese online è una soluzione sempre più gettonata. Le famiglie apprezzano innanzitutto l’elevata qualità dell’insegnamento che le piattaforme educative online garantiscono grazie a una selezione attenta dei docenti e all’introduzione di approcci didattici innovativi coadiuvati spesso da tool di intelligenza artificiale.

Ma non è da trascurare il lato pratico della questione: il modello educativo online, offrendo la possibilità di inserire le lezioni nei momenti più opportuni per la famiglia e di seguirle dove risulta più comodo, la casa dei nonni piuttosto che quella delle vacanze, riesce ad adattarsi perfettamente ai ritmi, spesso convulsi, della vita familiare, inserendosi senza stress tra i tanti appuntamenti che scandiscono le giornate.

Un metodo di successo

In questo contesto si inserisce con successo l’esperienza di Novakid, la piattaforma di apprendimento dell’inglese pensata in maniera specifica per bambini dai 4 ai 12 anni, che dal 2017 ad oggi è stata scelta da oltre 930mila famiglie. E il perché è semplice. Innanzitutto, perché la formula online, offrendo la possibilità di seguire le lezioni da casa, permette ai genitori di tagliare sui tempi degli spostamenti che, soprattutto nelle grandi città, sono una delle maggiori fonti di stress. Le parole di una mamma che ha scelto Novakid, esprimono bene il concetto: “Con Novakid riusciamo a incastrare la lezione di inglese senza stravolgere il pomeriggio. Niente corse nel traffico e più tempo di qualità in famiglia.”

Collocare le lezioni all’interno della routine familiare in modo semplice e fluido evita, infatti, che si debbano accompagnare i bambini fuori casa e questo ottimizza la giornata anche quando l’agenda è fitta di appuntamenti.

La flessibilità porta continuità

La facilità nel programmare e nel seguire le lezioni, la possibilità di una pianificazione flessibile, adattabile agli orari scolastici e alle esigenze di ciascuna famiglia, hanno per altro un risvolto positivo sulla continuità nello studio, uno dei pilastri fondamentali dell’apprendimento e nel consolidamento di una lingua straniera.

Perfettamente in linea con gli standard europei

I vantaggi di scegliere Novakid vanno comunque ben oltre quelli pratici. I percorsi didattici di Novakid seguono infatti il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), lo standard riconosciuto a livello internazionale per la valutazione delle competenze linguistiche.

Un plus molto importante dal momento che consente un apprendimento strutturato per livelli progressivi, con obiettivi chiari e misurabili, in continuità con il percorso scolastico. Come sottolinea un genitore in una recensione: “Sapere che il programma segue il QCER ci dà sicurezza: vediamo progressi concreti e sappiamo sempre a che livello si trova nostro figlio.”

Insegnanti qualificati per l’età evolutiva

Un ulteriore punto di forza del modello Novakid è la qualità del corpo docente. Tutti gli insegnanti sono madrelingua o quasi madrelingua certificati e in più risultano qualificati per l’insegnamento ai bambini nella fascia d’età 4-12 anni. La preparazione specifica per l’età evolutiva è una garanzia di successo del metodo: consente infatti di lavorare in modo mirato, rispettando tempi di attenzione e capacità di apprendimento anche dei più piccoli.

Lo testimoniano le parole di un papà: “L’insegnante è molto preparata e sa come comunicare con i bambini. Le spiegazioni sono chiare e mia figlia segue con concentrazione, senza sentirsi sotto pressione.”

Un modello da sperimentare

Le famiglie vivono il tempo come una risorsa preziosa: per questo l’apprendimento online rappresenta una risposta concreta alle loro esigenze. Novakid semplifica l’organizzazione quotidiana, offrendo ai bambini un percorso strutturato e serio di apprendimento dell’inglese e ai genitori la tranquillità di un servizio facilmente integrabile nella vita di tutti i giorni e a supporto dello studio.

Efficacia didattica, qualità dell’insegnamento e possibilità di una gestione flessibile delle lezioni sono le molle che spingono a scegliere Novakid, un’esperienza che vale la pena.

