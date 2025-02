Imparare l’inglese, un investimento per il futuro

Una foto della campagna che Novakid ha lanciato in questi mesi su Youtube per promuovere l’importanza della English Fluency. La protagonista è una piccola CEO che tiene testa al suo team grazie alla sua ottima conoscenza dell’inglese.

Pensare al domani per i genitori significa mettere in atto tutte quelle buone pratiche che aiutano a indirizzare i figli verso un futuro ricco di opportunità. La scelta della scuola è ovviamente la prima ma non la sola se l’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi una preparazione che consenta loro di muoversi agevolmente in una società in continua evoluzione. Lo studio dell’inglese in questa direzione è ormai basilare: iniziare presto garantisce un apprendimento più rapido, a patto che l’approccio alla lingua venga fatto nel modo corretto, divertente e giocoso così che risulti adatto ai più piccoli.

L’importanza di conoscere una lingua come l’inglese

Viviamo in un mondo sempre più globale che richiede tra le competenze, ormai si potrebbe dire di base, la conoscenza di una seconda e anche di una terza lingua, oltre la propria lingua madre. Un ultimo sondaggio condotto da Eurobarometro nel maggio del 2024 lo conferma: per l’86% dei cittadini intervistati tutti dovrebbero ormai conoscere un’altra lingua oltre alla propria, al punto che per il 76% degli europei il miglioramento delle competenze linguistiche dovrebbe rientrare tra le priorità dei governi. L’apprendimento dell’inglese, in particolare, risulta più che mai basilare. Per ragioni lavorative, innanzitutto, ma non solo, dal momento che conoscere l’inglese serve a scuola come in viaggio, nella musica e nello sport, per guardare in lingua originale le ultime serie Tv e per esplorare le proprie passioni.

Iniziare da piccoli è importante

Iniziare da piccoli è la miglior strategia per arrivare in tempi brevi a parlare in modo fluente. Partire già dalla prima infanzia, attorno ai 4 anni, permette infatti di raggiungere una conoscenza approfondita dell’inglese, acquisire una buona pronuncia e sentirsi confidenti e sicuri nell’utilizzare in ogni occasione una lingua che non è la propria.

Il metodo fa la differenza

Ma una volta stabilito che conoscere l’inglese è importante e che è altrettanto importante iniziarne l’apprendimento precocemente, ai genitori resta il compito di capire come orientarsi tra scuole, corsi e altri vari metodi di apprendimento. La scelta è importante perché un primo approccio sbagliato può allontanare i bambini dallo studio e rendere più difficile imparare la lingua.

Ecco perché per incoraggiare i più piccoli ad avvicinarsi all’inglese è importante affidarsi a realtà qualificate che procedano nell’insegnamento con un metodo in grado di trasformare l’apprendimento in un’esperienza piacevole, divertente ma al tempo stesso efficace e sicura nei risultati. E’ proprio questo il tratto distintivo della piattaforma EdTech Novakid dedicata all’insegnamento dell’inglese nella fascia dai 4 ai 12 anni, che ha fatto del gioco e dell’interazione gli strumenti vincenti del proprio metodo di insegnamento. Presente in 50 paesi, Novakid propone ai bambini lezioni online di 25 minuti, facili da gestire anche nelle “agende” più impegnate dei piccoli studenti.

Insegnanti qualificati e lezioni coinvolgenti

I docenti Novakid, tutti madrelingua e quasi madrelingua inglese certificati, strutturano le lezioni con attività ludiche e di interazione studiate per fare in modo che l’apprendimento della lingua avvenga in maniera naturale e facile. Coinvolgendo i piccoli non solo da un punto di vista cognitivo ma anche emotivo e relazionale, è possibile infatti far scattare quella molla che li spinge ad avvicinarsi allo studio con piacere e con il desiderio di continuare e approfondire le conoscenze. Il livello di attenzione viene mantenuto alto durante le lezioni grazie a giochi e interazioni che permettono di instaurare un clima positivo e stimolante dove si esercita la lingua ma si attiva anche la riflessione così che le conoscenze vengano “fissate” e si mantengano nel tempo.

Un’opportunità in più: le conversazioni in gruppo

Alle lezioni individuali, da programmare quando si vuole e da seguire dove è più comodo, a casa propria, dai nonni o in vacanza, si possono affiancare le conversazioni di gruppo proposte dalla nuovissima World Kids Academy di Novakid. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione in più per parlare in inglese e confrontarsi con i propri coetanei di altri paesi approfondendo la conoscenza della lingua; servono inoltre a stimolare le capacità relazionali stringendo amicizie con bambini di tutto il mondo.

World Kids Academy di Novakid è una vera e propria accademia online dedicata alla pratica orale dell’inglese che propone incontri in gruppi formati da un massimo di 6 bambini di differenti paesi. Nelle lezioni individuali come in quelle collettive, gioca un ruolo chiave l’insegnante: il suo compito, oltre a guidare i bambini nella conversazione, è quello di creare la giusta atmosfera nel gruppo, stimolando la motivazione all’apprendimento e il desiderio di interagire con l’utilizzo di dialoghi interattivi e diapositive che raccontano storie capaci di mettere in moto la creatività e l’immaginazione dei piccoli studenti. Ogni sessione di conversazione è studiata per risultare adatta alle varie fasce di età:

sessioni di 25 minuti sono ideali per i bambini dai 4 ai 6 anni,

45 minuti per i gruppi dai 7 ai 12 anni.

L’efficacia della proposta è testimoniata dai numeri: a meno di un anno dal lancio, la World Kids Academy ha già visto l’iscrizione di oltre 40 mila studenti con una media di 600 partecipanti giornalieri da 50 paesi del mondo.

