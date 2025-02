In vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel per assistere al risveglio della natura

Febbraio è il mese ideale per osservare la natura che lentamente si risveglia: da questo momento in poi le temperature cominciano a farsi più miti e le giornate più lunghe e luminose. Proprio per questo bisogna approfittarne e godersi appieno la montagna, sicuramente meno affollata del solito in questo periodo. Da febbraio ad aprile infatti si può assistere a un lento e magico cambiamento stagionale in Val Gardena e non c’è posto migliore del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel per regalarsi una vacanza indimenticabile con tutta la famiglia.

Qui grandi e piccini potranno dedicarsi a tante attività all’aria aperta ma anche godersi momenti di relax, per rigenerarsi e ritrovare il piacere di stare insieme. Questo castello fatato ha 175 anni di storia e nel corso del tempo si è trasformato da locanda della posta a family hotel, per poi esser premiato come miglior hotel al mondo per famiglie.

Avventura e relax formato famiglia

Si sa, marzo è pazzerello e questo renderà ancora più magica e vivace una vacanza a Ortisei, nel cuore delle Dolomiti, patrimonio naturale UNESCO. Si potrebbe infatti assistere a grandi nevicate che imbiancheranno le cime delle montagne e quindi fare lunghe sciate nelle piste del vastissimo comprensorio sciistico Dolomiti Superski, che comprende 12 aree sciistiche, 450 impianti di risalita e oltre 1.200 km di piste dedicate a discesisti, freestyler e fondisti di tutte le età e di ogni livello di abilità.

Al tempo stesso si comincerà a respirare “aria di primavera” grazie alle prime giornate di sole tiepido, alla brezza frizzante che stuzzica il viso e ai primi accenni di verde che ricoprono le Dolomiti.

È quindi il periodo perfetto sia per attività sportive adrenaliniche sia per rilassanti ciaspolate nella natura ma anche per godersi i primi assaggi della bella stagione con delle passeggiate che metteranno subito tutta la famiglia di buon umore.

Successivamente anche il family hotel, proprio come la natura, andrà incontro alla consueta trasformazione: da nido tra le vette innevate diventerà rifugio estivo tra i fiori che tingono tutta la valle. Per questo motivo, il Cavallino Bianco Family Hotel chiuderà dal 6 aprile al 15 maggio.

Una giornata alla Spa

Durante tutte le stagioni nell’Area Wellness & Spa del family hotel del Cavallino Bianco Family Hotel si possono fare trattamenti rilassanti e massaggi: il posto giusto per un po’ di tranquillità insieme a tutta la famiglia.

Il mondo d’acqua Aqua Sana, con cinque piscine riscaldate sia interne che esterne, e le diverse saune tra cui la nuova Sauna Arena, permettono di rigenerarsi davanti al suggestivo paesaggio delle Dolomiti, che in questi mesi è in lenta trasformazione.

Un soggiorno a misura di bambino

I servizi del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel sono pensati anche per i piccoli ospiti: in particolare, Lino Land è il loro regno grazie a 13 ore al giorno di divertimento su misura.

Ogni fascia d’età ha le sue esigenze specifiche e proprio per questo motivo l’hotel ha ideato Baby Lino, Junior Lino e Teen room.

Baby Lino è lo spazio dedicato ai bimbi più piccoli, da pochi mesi a 3,5 anni: per loro c’è un nido dotato di stanze dedicate alla nanna, zone per l’allattamento, area soft play e una piscina con palline.

Per i bimbi più grandicelli, fino ai 10 anni, c’è Junior Lino. Una parete d’arrampicata interattiva, un’arena sportiva e una montagna di costruzioni Lego sono solo alcune delle attrazioni che cattureranno l’interesse dei bambini.

Nulla è lasciato al caso nemmeno per la fascia d’età che non si accontenta facilmente, quella che arriva ai 17 anni. La Teen room è infatti lo spazio pensato per i ragazzi di questo target: qui si possono trovare un IWall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori, una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. A loro è inoltre dedicato un ricco calendario di pizzate, fiaccolate notturne, escape room e molto altro ancora.

