Ingredienti naturali e formule dolci: la ricetta di Fissan contro le irritazioni da pannolino

Dici pasta protettiva… dici Fissan. Nell’immaginario collettivo, il marchio che da 90 anni affianca mamme e papà nei gesti di cura quotidiana dei piccoli, si identifica immediatamente con l’iconica pasta per il cambio del pannolino. Un prodotto storico che Fissan, nell’ottica di un’innovazione che non perde mai di vista la continuità con i valori distintivi del marchio, ha deciso di rinnovare proponendo una nuova linea completa di paste studiate per proteggere, idratare e lenire la cute delicata dei piccoli, in tutti i momenti di igiene e di cura e in modo particolare al cambio del pannolino.

Quando serve più attenzione

Dermatologicamente testate, formulate con ingredienti naturali per essere sicure anche sulle pelli più delicate, le nuove paste Fissan arrivano in un periodo dell’anno particolarmente difficile per la sottile e fragile cute dei neonati e dei bambini. Nel pieno dell’inverno, infatti, il freddo e l’umidità, gli sbalzi di temperatura e l’uso prolungato del pannolino possono rendere ancora più facile la comparsa di arrossamenti e irritazioni. Situazioni frequenti che spesso finiscono per provocare nei piccoli una condizione di disagio che può trasformarsi in irrequietezza, difficoltà nel sonno, scarso appetito.

Un valore aggiunto

Le nuove paste Fissan nascono all’interno di un quadro di completo rinnovamento dell’intera gamma di formule del marchio che, pur mantenendo saldo il legame con un passato che lo rende ancora oggi ben riconoscibile, ha deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie di oggi puntando sulla naturalità coniugata con efficacia e sicurezza.

Chi è sempre accanto alle mamme e ai papà, del resto, sa bene che queste sono le esigenze più sentite dai genitori di oggi. «Negli ultimi anni ho notato un cambiamento significativo nelle famiglie che incontro ogni giorno» conferma la dottoressa Paolucci, pediatra. «I genitori non cercano solo prodotti “naturali” ma vogliono comprenderne davvero l’efficacia e la sicurezza. Sono consapevoli, infatti, che la pelle dei neonati, così sottile e immatura, non ha solo bisogno di protezione: ha bisogno di una protezione intelligente che rispetti il suo equilibrio e che sia supportata dalla scienza, non solo dalle etichette». La vera sfida di oggi, quindi? «Aiutare le famiglie a orientarsi tra i troppi prodotti destinati ai piccoli e alle troppe promesse» continua la pediatra. «Quando consiglio una pasta protettiva, cerco sempre una formulazione essenziale, ben tollerata, che abbia una funzione attiva nel prevenire o trattare gli arrossamenti, senza essere aggressiva. In un’epoca in cui le famiglie sono più attente e consapevoli che mai, riuscire a unire ingredienti di origine naturale a soluzioni dermatologicamente testate e studiate per l’età pediatrica è il vero valore aggiunto».

Tre formule per tre esigenze

È proprio “leggendo” questi nuovi bisogni che Fissan, forte di quasi un secolo di affidabilità, ha messo a punto la sua nuova gamma di paste per la protezione e la cura della pelle dei piccoli. Declinata in tre referenze, ognuna studiata per venire incontro alle diverse esigenze di protezione della cute, la nuova linea conquista già dal packaging: la sua grafica giocata sui toni pastello e la tenera immagine delle due giraffe, “mamma” e “figlia”, ispirano immediatamente tenerezza, dolcezza e serenità. La stessa serenità che i genitori possono trovare scegliendo Fissan e le sue paste protettive, sicure, efficaci, di qualità.

La Pasta Protezione Delicata

Il prodotto più conosciuto di Fissan, a cui intere generazioni hanno affidato la prevenzione e la cura di arrossamenti e irritazioni, si ripropone con una formula rinnovata per offrire una barriera ancora più efficace contro umidità e sfregamenti. Una pasta più “potente” ma che non perde certo in delicatezza: con il 99% di ingredienti naturali, la nuova formulazione unisce all’ossido di zinco protettivo, la camomilla lenitiva e addolcente.

Morbida e facile da stendere, lascia sulla pelle un sottile strato protettivo che isola dagli agenti irritanti, preserva integro il film idrolipidico e rafforza la naturale barriera protettiva della cute. Prezioso alleato quotidiano nella cura di neonati e bambini, è proposta in un tubo da 100 g, pratico da portare sempre con sé per offrire alla pelle protezione in ogni occasione, fuori e dentro casa.

La Pasta Protezione Delicata è disponibile anche una versione in vendita esclusivamente in farmacia che completa la formula con Rice Zinc Complex, studiato per una migliore distribuzione dello zinco nell’area trattata e un’immediata sensazione di sollievo.

La Pasta Alta Protezione

Specificamente studiata per prevenire, lenire e ridurre gli arrossamenti e le irritazioni da pannolino, anche la storica pasta Fissan è stata riformulata con il 99% di ingredienti naturali, tra cui ossido di zinco e vitamina E per una decisa azione protettiva e curativa sulla pelle. Applicata ad ogni cambio, crea un sottile velo bianco protettivo sull’area del pannolino che, pur lasciando respirare la cute, la isola dall’umidità e dagli agenti irritanti sostenendo le sue difese naturali. Facile da spalmare, è proposta in tre formati diversi, un pratico tubo da 100 g e due vasetti, da 50 e 150g.

La versione in vendita esclusivamente in farmacia contiene anche Rice Zinc Complex che permette di distribuire meglio e più facilmente lo zinco nell’area trattata.

La Pasta al Pantenolo

È il prodotto più indicato quando arrossamenti e irritazioni sono già comparse e tendono a persistere. La sua formula al 97% di origine naturale unisce infatti all’azione protettiva dell’ossido di zinco, ingrediente chiave in tutte le paste Fissan, le proprietà rigeneranti, idratanti e riparatrici del pantenolo. Usata ad ogni cambio, favorisce i naturali processi di rigenerazione della cute e la idrata, lasciandola morbida e protetta. Dermatologicamente testata, adatta per un uso quotidiano, si propone in un pratico tubo da 100g.

La nuova gamma di paste Fissan è disponibile in farmacia e nei migliori punti vendita della grande distribuzione.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.