Inizia un’altra magica stagione al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

È tempo di pensare alle vacanze invernali che, in un hotel formato famiglia, diventano l’occasione per trascorrere tutti insieme, grandi e piccini, momenti all’insegna del divertimento e del relax, in piena serenità.

Cavallino Bianco

Novembre è un mese speciale. In montagna soprattutto, dove qualche giornata di sole scalda ancora il cuore e il vento spazza via le ultime foglie colorate, ma al tempo stesso la natura si appresta ad accogliere la prima neve.

Ad Ortisei, perla incastonata nello scenario mozzafiato delle Dolomiti, scendono i primi fiocchi che imbiancano le cime e tutto il paese a poco a poco si trasforma per effetto di quella magica attesa che solo il periodo natalizio sa regalare.

Nelle vie del centro, che a breve saranno addobbate a festa, fervono i preparativi per accogliere i numerosissimi sportivi e appassionati della neve che nell’arco di poche settimane animeranno le candide piste della valle.

Un inizio mese davvero speciale

E come ogni anno, l’inizio ufficiale della stagione invernale si annuncia con due attesissimi eventi. Il primo coincide con il primo weekend di dicembre ed è l’apertura degli impianti del comprensorio sciistico più esteso non solo d’Italia ma del mondo, paradiso incontrastato degli appassionati degli sport sulla neve. Il secondo è invece l’arrivo di San Nicola con la sua slitta carica di dolci soprese riservate ai bimbi più bravi. Secondo la tradizione popolare questo avvento protegge le valli dai krampus, diavoli spaventosi che, in una suggestiva rappresentazione folcloristica, si riversano per le strade spaventando gli abitanti con maschere mostruose, catene e campanacci.

Le novità della nuova stagione

Mentre tutto in paese si trasforma in attesa del Natale, anche al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel si comincia a respirare aria di festa. Tra le mura rosate del castello incantato, che nel corso dei suoi 175 anni è passato dall’essere una locanda della posta a un family hotel premiato come miglior hotel al mondo per famiglie, la magia del Natale porta grandi cambiamenti.

slittini al cavallino family

Si allestisce il grande e meraviglioso albero che ogni anno lascia a bocca aperta grandi e piccini, si addobbano i saloni con ghirlande e festose palline colorate, ma soprattutto si mette a punto il noleggio sci interno, pronto a fornire agli ospiti tutto quanto serve loro per vivere al meglio la stagione invernale. Dotato di ogni attrezzatura e collegato direttamente all’ufficio della Scuola Sci Ortisei, il servizio di noleggio sci interno è studiato per rendere ancora più leggero, in senso sia reale che figurato, il soggiorno delle famiglie che trascorrono la loro vacanza invernale al Cavallino Bianco. Non serve infatti portare nulla: caschetti, sci e scarponi, ma anche mascherine e abbigliamento tecnico, si possono trovare all’interno della struttura. Poi, una volta noleggiato l’occorrente, bastano pochi passi e si possono subito prenotare le lezioni di sci, studiate per ogni livello e capacità.

Tutti insieme sulle piste

Nell’ottica di offrire un soggiorno che sia il più possibile divertente, ma anche easy e rilassante per l’intera famiglia, il Cavallino Bianco ha messo a punto tutta una serie di attività invernali outdoor dedicate ai piccoli ospiti. Come la scuola sci per bambini, particolarmente apprezzata dalle mamme e dai papà e amatissima dai bimbi che hanno la possibilità di fare divertenti esperienze sulle piste insieme ai loro nuovi amici conosciuti al Lino Land. Si parte tutti insieme al mattino con gli animatori, pronti a trascorrere una giornata sulle piste baby sotto lo sguardo attento dei maestri della Scuola Sci Ortisei.

Al rientro in hotel i bambini, sempre in compagnia degli educatori del Lino Land, si possono cambiare e, indossati abiti più comodi, concludere la giornata continuando a divertirsi tra una golosa merenda, giochi, tornei e molto altro.

Primi passi sulla neve

E i più piccini? Il Cavallino Bianco ha pensato anche a loro con un ulteriore servizio, il “Corso Cuccioli”, studiato su misura per i bimbi che non hanno ancora dimestichezza con gli sci.

Ogni anno viene infatti costruita per loro una piccola rampa nel giardino dell’hotel dove ogni mattina, sempre sotto la guida attenta dei maestri, possono esercitarsi e divertirsi sulla neve in tutta sicurezza e prepararsi, in tempi più o meno vicini, al loro futuro debutto sulle piste.

sauna cavallino bianco

E mentre i piccoli muovono i primi passi sulla neve, i grandi possono osservarli direttamente nella comodità della loro Family suite oppure immersi in una delle piscine esterne riscaldate dell’hotel, godendo di momenti all’insegna del pieno relax.

Nel mondo Aqua Sana infatti, ci sono quattro piscine riscaldate interne ed esterne, diverse saune, un’attrezzata area fitness e un’area beauty che offre una gamma completa di trattamenti, dai massaggi per i neonati ai suggestivi rituali di coppia.

Emozioni e divertimento da condividere

Grazie alle tante proposte e all’organizzazione impeccabile dell’hotel, la vacanza sulla neve al Cavallino Bianco rappresenta davvero una proposta a misura di famiglia: i genitori possono godere di momenti tutti per sé, tra escursioni, sciate e pause di relax senza che questo rischi di compromettere il divertimento e l’avventura di bambini, ragazzi e adolescenti.

