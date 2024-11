Integratori alimentari: un supporto prezioso per grandi e piccoli

Perché assumere un integratore? E perché darlo ai bambini? E’ una domanda che si fanno in molti e che ha una risposta semplice: per fare funzionare a pieno ritmo l’organismo, per sentirsi meglio e più in forza.

Si tratta dunque di un aiuto prezioso per la salute e, nel caso specifico dei piccoli, per favorire una crescita sana.

In realtà, viene subito da dire, basterebbe mangiare in modo equilibrato per apportare all’organismo tutti i nutrienti, da quelli macro come le proteine, i carboidrati, i grassi buoni, a quelli micro come le vitamine, i minerali, gli enzimi, gli oligoelementi, di cui ha bisogno. Verissimo, ma la realtà è diversa dalla teoria. Preferenze e gusti personali, esigenze di tempo e anche di portafoglio, impegni di lavoro e di scuola possono portare a seguire un’alimentazione frettolosa e distratta che non permette di raggiungere l’apporto ottimale delle sostanze nutritive necessarie per stare bene e in forma.

Come aiutare il corpo a stare meglio

Prendiamo il caso dei bambini e in modo particolare degli adolescenti, partendo già dalla colazione, un pasto basilare nel quadro di una sana alimentazione. Secondo una ricerca realizzata nell’ambito dell’Osservatorio Doxa-UnionFood, due adolescenti su dieci non consumano un pasto adeguato al mattino. E gli adulti, che dovrebbero dare il buon esempio, non si comportano meglio: la ricerca conferma infatti che nelle famiglie in cui i genitori fanno colazione, nell’81% dei casi fanno colazione anche i figli (81%). Il che significa che i ragazzi che non mangiano al mattino non vedono i loro genitori farlo. E saltare la colazione, sia per gli adulti come per gli adolescenti e per i bambini, significa mettere l’organismo, sin dal risveglio, nella condizione di aver bisogno di un’integrazione. Lo stesso succede, del resto, anche quando i piccoli fanno capricci a tavola o rifiutano buona parte del cibo della mensa scolastica, ma anche quando gli adulti saltano i pasti per la fretta, quando hanno un aumentato fabbisogno di nutrienti perché praticano molto sport o anche nel caso in cui abbiano abitudini poco sane come fumare o eccedere con l’alcool.

Tutto il buono delle gelatine

Per venire incontro alle esigenze di chi considera gli integratori un supporto prezioso, Herbalife, azienda leader nel settore del benessere che dal 1980 offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 paesi, ha messo a punto la sua prima gamma di integratori per tutta la famiglia. Si chiama Herbalife Gels e propone quattro diverse tipologie di prodotti, due per gli adulti e due per i bambini e i ragazzi dai 4 ai 17 anni, tutti nella pratica e gustosa versione in gelatina masticabile. Deliziosi, in gusti alla frutta, facili da proporre per i genitori e veloci da assumere anche per i più piccoli, Herbalife Gels non contengono coloranti o aromi artificiali, sono senza zuccheri e senza glutine e naturalmente privi di lattosio.

In aiuto dei più piccoli

Herbalife ha ben compreso quali siano le esigenze non tanto dei bambini quanto dei genitori in tema di integrazione. Per i più piccoli servono infatti formulazioni gustose, per gli adolescenti soluzioni che non rubino tempo alle loro mille attività. Proprio come le proposte Herbalife Gels dedicate alla fascia tra i 4 e i 17 anni:

Herbalife Gels NutrientVita Kids è un multivitaminico che riunisce in una deliziosa gelatina al gusto di frutta 12 vitamine e minerali. Tra questi lo Iodio che supporta la normale crescita, la Vitamina D, per la normale crescita e lo sviluppo delle ossa e la Vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Preziosi nutrienti che insieme supportano il benessere di bambini e ragazzi e li aiutano ad essere attivi, tutti i giorni, a scuola, a casa, mentre giocano o fanno sport.

Herbalife Gels MindVita Kids al gusto di limone e frutti rossi è un integratore formulato con nutrienti accuratamente selezionati, come gli acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA) che contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale e della normale capacità visiva e con le Vitamine del gruppo B (B6, B12, Biotina e Niacina) che contribuiscono al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.

Un supporto per i grandi

Non solo molti adulti seguono una dieta che non riesce ad apportare livelli ottimali di nutrienti, ma ci sono anche soggetti che nella media europea sono a rischio di assumere quantità insufficienti soprattutto di Vitamina C, Vitamina D, Acido Folico, Iodio, Selenio e Calcio. Entra in gioco quindi l’integrazione che consente, non solo di tamponare eventuali carenze, ma anche di assicurare gli obiettivi nutrizionali ottimali che spesso risulta difficile raggiungere con l’alimentazione quotidiana. Un integratore in sostanza permette di essere sicuri di dare supporto affinché il corpo abbia tutto quello di cui ha bisogno. Ovviamente integratori diversi rispondono ad esigenze diverse. Herbalife nella sua gamma Herbalife Gels ha pensato di dedicare all’integrazione per gli adulti due prodotti mirati:

Herbalife Gels CoQ10Vita al gusto di ciliegia, contiene il coenzima Q10 che supporta la produzione di energia, soprattutto nel cuore, Vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo ed è anche ricco di Vitamina K che contribuisce alla normale coagulazione del sangue e al mantenimento di ossa normali.

Herbalife Gels ViewVita è l’integratore, al gusto frutti di bosco e agrumi, per il benessere degli occhi. Combina luteina e zeaxantina, che aiutano a proteggere gli occhi dalla luce blu degli schemi, con la Vitamina A che contribuisce alla normale capacità visiva insieme allo Zinco e il DHA.

Da tener presente in ogni caso che sia per gli adulti come per i bambini gli integratori vanno utilizzati sempre come parte di una dieta bilanciata e varia, abbinata a uno stile di vita sano. Per la posologia e la modalità di assunzione si consiglia di leggere le indicazioni presenti sul prodotto.

