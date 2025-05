Joolz Aer 2, il passeggino che ti dà una mano in più

Andare al nido, al parco o semplicemente uscire per una passeggiata. Spostarsi per una gita, un week end o per le vacanze estive. Sono tutte situazioni, quotidiane oppure straordinarie, che costano non poca fatica a chi ha bimbi ancora piccoli. Perché quando ci si muove in famiglia c’è bisogno di portare con sé tante cose e il pensiero costante della maggior parte dei genitori è che servirebbe sempre una mano in più.

Oppure ci vorrebbe un passeggino “speciale”, innovativo e dinamico, pratico e funzionale, studiato per offrire a chi lo usa facilità in qualunque manovra.

La praticità prima di tutto

Joolz, marchio di passeggini premium con la più rapida crescita al mondo, ha raccolto la sfida e ha deciso di reinventare Joolz Aer, il suo passeggino più iconico, trasformandolo nell’innovativo Joolz Aer2, perfetto per venire incontro alle esigenze dei genitori che si spostano con un bambino piccolo. Grazie a una serie di funzionalità innovative, infatti, il nuovo Joolz Aer2 può essere manovrato, reclinato fino alla posizione distesa, e chiuso con una sola mano.

Sempre con una sola mano e in pochi secondi si possono regolare il poggiagambe integrato e l’imbracatura. E per finire, senza grandi sforzi, basta sempre una mano sola per chiudere il passeggino, ultracompatto e leggero, e riporlo quando lo si deve trasportare.

Tutti i plus per i genitori

Per mamme e papà alle prese ogni giorno con uscite e spostamenti, poter manovrare il passeggino con una mano sola e avere l’altra libera per il resto è una grande comodità.

Il nuovo Joolz Aer2 ha tutte le caratteristiche per un uso quotidiano, pratico e veloce: pesa, infatti, solo 6,5 chilogrammi e grazie alle dimensioni ultracompatte (appena 44x53x23,5 cm), una volta chiuso, può essere riposto anche nei posti più piccoli, oltre ad essere compatibile con i requisiti per il trasporto aereo. Perché ogni viaggio sia ancora più semplice, poi, Aer 2 è dotato di una comoda tracolla integrata perfetta in tutte le occasioni in cui, che si viaggi o ci si muova in città, bisogna afferrarlo e partire al volo. Per finire ci sono altre novità che rendono unico Joolz Aer 2: nuove ruote anteriori, maggiore spazio per il passo, un cestino più capiente con una portata fino a 8 kg e una pratica basket bag portaoggetti.

Tanti comfort per i piccoli

La praticità non è il solo punto di forza del nuovo Aer2. Se la possibilità di manovralo con una sola mano, la leggerezza e le dimensioni salvaspazio sono prerogative che piacciono ai genitori, Joolz non ha certo dimenticato il comfort dei bambini che resta prioritario nella progettazione di un passeggino.

Adatto dalla nascita fino ai 22 kg, Joolz Aer2 è dotato di una seduta ergonomica, completamente reclinabile fino alla posizione nanna, in modo che il piccolo possa dormire sereno durante qualsiasi spostamento. Per chi cerca ancora più versatilità, è possibile abbinarlo alla navicella pieghevole (disponibile da luglio 2025), per offrire il massimo comfort fin dai primi giorni di vita del bebè. Il bello è che, nonostante l’aggiunta della navicella, il passeggino rimane comunque super compatto e si richiude con la stessa facilità. Riconfermata anche l’amatissima cappottina estensibile con protezione solare SPF50 che offre un potente scudo protettivo per la pelle delicatissima dei neonati e alcuni inserti in rete che, anche nella stagione più calda, consentono una ventilazione ottimale per mantenere il piccolo il più possibile al fresco.

Comodo, funzionale e sostenibile

Il nuovo Aer2 può fare davvero la differenza ad ogni spostamento. Non solo in termini di praticità d’utilizzo, ma anche di stile e di sostenibilità.

Disponibile in 6 tessuti sostenibili tutti realizzati con bottiglie PET riciclate, il nuovo passeggino viene fornito con un imballaggio riciclabile e riutilizzabile, una garanzia trasferibile unica di 10 anni (che può essere ceduta a un’altra famiglia in futuro) e con la precisa promessa da parte di Joolz di piantare un albero per ogni Aer2 venduto.

Prerogative di grande appeal che non a caso hanno portato il modello Aer a vincere numerosi premi, tra cui il prestigioso IF Award 2022 e il Red Dot Award 2022 per il suo design e il suo innovativo meccanismo di chiusura rapida con una sola mano. Anche quest’anno Aer2 si conferma vincitore del Red Dot Award 2025. Non stupisce quindi che, con una valutazione di 4,8 su 5, ben oltre 35 mila genitori in tutto il mondo abbiano scelto l’iconico Joolz Aer per vivere con i loro piccoli mille e una avventura senza stress.

Joolz Aer2 è disponibile su joolz.com e presso i rivenditori partner con un costo a partire da 469 euro.

