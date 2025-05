Laboratorio Silvana: un abbraccio di natura e tradizione per la pelle delicata dei bambini e di tutta la famiglia!

Fiale dolce Bagnetto per neonati by Silvana ®

Le pelli più sensibili come quelle dei neonati, dei bambini ma anche delle mamme, chiedono grande delicatezza in ogni gesto quotidiano di cura. Facilmente possono arrossarsi, irritarsi, dare fastidio se non vengono trattate con le attenzioni che meritano. E con prodotti di igiene e di cura “su misura”, dolci e rispettosi ma anche efficaci e piacevoli da utilizzare.

Proprio come quelli nati dal Laboratorio Silvana che propone una gamma completa di formule naturali e delicate, messe a punto con cura e dedizione per i piccoli, ma ideali per tutta la famiglia proprio perché studiate per venire incontro alle esigenze delle pelli più sensibili.

Frutto di un sapiente incontro di tradizione, passione e continua ricerca, i prodotti Silvana nascono da ingredienti naturali selezionati con particolare attenzione, vantano consistenze soffici che si fondono con la pelle, profumazioni delicate che avvolgono con una piacevole sensazione di freschezza: ogni formula trasforma così i gesti della cura quotidiana in rituali pronti a infondere benessere e serenità.

Una storia che viene da lontano

Per Laboratorio Silvana la cura della pelle dovrebbe sempre essere un’esperienza piacevole e rilassante, sin dai primi giorni di vita. Non a caso tutti i prodotti che l’azienda propone, portando avanti una storia di cura e di dedizione che continua sin dal lontano 1939, sono formulati per offrire il massimo del comfort.

Ogni formula, naturale e delicata, è un invito a immergersi in un mondo di profumi avvolgenti e colori soft, capaci di risvegliare sensazioni uniche e regalare attimi di benessere. Le Fiale Dolce Bagnetto, ad esempio, sono composte da oli essenziali di alta qualità, di Pino Mugo, Pino Pinaster, Lavanda e Rosmarino, che insieme alla Melissa e all’Arancio Dolce offrono un’azione rilassante perfetta per fare del bagnetto serale un invito a una notte serena. Emollienti e lenitivi, i componenti delle Fiale Dolce Bagnetto con la loro profumazione balsamica aiutano a contrastare la congestione nasale nei piccoli e in più regalano freschezza nelle calde giornate estive.

Le Bolle Effervescenti Colorate per il Bagnetto, invece, sanno trasformare l’appuntamento della pulizia in un momento all’insegna dell’allegria e del divertimento per i bambini. Questo senza mai perdere di vista la delicatezza della formula, studiata nel pieno rispetto della pelle sensibile: fatte a mano in Italia, le bombe da bagno rilasciano un profumo delicato e colorano l’acqua dando vita a un bagno vivace e frizzante mentre i loro componenti selezionati con cura, Olio di Mandorle Dolci, Burro di Cacao e Amido di Riso, coccolano la pelle idratandola e lasciandola morbida e protetta.

Bolle Effervescenti Colorate per Bagnetto by Silvana®

Coccolare la pelle sin dai primissimi giorni di vita

I prodotti del brand trasformano ogni gesto di cura in un tenero rituale di benessere. Tutto nei prodotti, dalle formule alle consistenze, dai colori ai profumi, è frutto di una storia antica tramandata e vissuta ancora oggi con passione e con il preciso proposito di rendere unico e speciale ogni momento dedicato alla detersione e alla cura della pelle. I Laboratori Silvana si impegnano infatti perché ogni componente dei loro prodotti sia puro, efficace e sicuro per la pelle delicata dei bambini. La composizione dell’Amido di Riso Silvana, perfetto per il bagnetto quotidiano, è arricchita ad esempio con Aloe Vera e Calendula che con la loro azione addolcente e calmante alleviano piccoli rossori e irritazioni lasciando la pelle morbida e fresca. L’Amido di Riso si può scegliere in tre diverse fragranze, ognuna studiata per regalare una sensazione unica: Classico con le note che catturano la magia delle foreste e delle piante che le abitano, Coccole dal profumo dolce e accogliente come un abbraccio, Neutro con un sentore fresco e avvolgente come una carezza.

Amido di Riso in Polvere per Bagnetto by Silvana®

Tre linee per tre diverse esigenze

Unire natura e scienza, tradizione e innovazione, efficacia e piacevolezza. Questa la mission di Silvana, che non si identifica solo come un brand cosmetico ma come una vera e propria storia d’amore per la pelle che nasce e per quella che cresce. Nata in origine come un delicato preparato galenico, formulato su richiesta della Clinica Pediatrica di Napoli per la cura delle pelli più sensibili, Silvana si è trasformata negli anni, studiando, innovando ma restando sempre fedele alla sua vocazione di cura e rispetto per la cute sensibile. Ha sviluppato così tre linee, ognuna specifica per accompagnare le diverse fasi della crescita e della maternità.

La Linea Neonato offre prodotti che per la loro dolcezza sono ideali fin dalla nascita, creati con estrema cura per rendere i primi giorni di vita un’esperienza amorevole e protettiva. La Linea Bambino nasce dalla profonda comprensione del ruolo cruciale dei sensi nello sviluppo infantile: propone infatti prodotti caratterizzati da fragranze delicate, scelte appositamente per trasmettere comfort e sicurezza.

La Linea Mamma, infine, è pensata per permettere alle neomamme di vivere la maternità in serenità e bellezza, sentendosi supportate e celebrate in ogni momento di questo straordinario percorso.

Bagno Doccia Corpo e Capelli by Silvana®

Immergiti in questo viaggio attraverso la tradizione e la bellezza della natura e scopri le esperienze di benessere Silvana che la pelle delicata del tuo bebè merita.

